Darmstadt

31-Jähriger von Unbekannten bedroht und beraubt – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Ein 31 Jahre alter Mann aus Darmstadt wurde am Dienstagabend (9.3.) gegen 19 Uhr im Alfred-Messel-Weg von einem Unbekannten mit einer schwarzen Schusswaffe bedroht und zur Herausgabe seiner Geldbörse aufgefordert. Nach Erhalt der Wertsachen flüchtete der Täter.

Täterbeschreibung:

Der Kriminelle wurde als etwa 20-35 Jahre alt und 1,80 Meter groß beschrieben. Er sprach akzentfrei Deutsch und war zum Zeitpunkt der Tat mit einer schwarzen Jacke, einer blauen Jeans und einer sogenannten schwarzen “Beaniemütze” bekleidet. Zudem trug er eine weiße FFP2-Maske im Gesicht.

Die Darmstädter Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten des Kommissariats 10 zu erreichen und nehmen alle sachdienlichen Hinweise zu dem Flüchtenden entgegen.

Gestohlene Kleidungsstücke in Wartehäuschen zurückgelassen – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Darmstadt (ots) – Am Dienstagnachmittag (9.3.) sind insgesamt 18 Kleidungsstücke von unterschiedlichen Modegeschäften an einem Wartehäuschen auf dem Luisenplatz entdeckt worden. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich bei den Bekleidungen um Diebesgut handeln.

Die Polizei in Darmstadt ermittelt wegen des Verdachts des Ladendiebstahls und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Wer kann Hinweise zu Personen geben, die die Kleidungstücke an dem Wartehäuschen zurückließen? Alles Sachdienliche wird unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Zwei Anhängerkupplungen von Lastwagen abmontiert

Darmstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag (5.3.) und Montagabend (8.3.) ihr Unwesen in der Otto-Röhm-Straße getrieben und von zwei auf einem Hinterhof geparkten Lastwagen die Anhängerkuppplungen abmontiert.

Der Wert der Beute wird auf mehr als 800 Euro geschätzt. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3.Polizeireviers ist mit beiden Fällen betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-3810 Hinweise entgegen.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Gem.Hemsbach/B5 (ots) – Am Mittwochmorgen 10.03.2021 gg. 00.50 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann aus Walldorf mit seinem PKW Audi die BAB 5 in Fahrtrichtung Mannheim. Kurz vor der Anschlussstelle Hemsbach fuhr der Fahrzeugführer aus bisher ungeklärter Ursache mit hoher Geschwindigkeit von hinten auf einen vor ihm fahrenden Mercedes Sprinter auf. Nach diesem Aufprall drehte sich der Audi um 180 Grad und stieß abermals mit einem weiteren vorausfahrenden Mercedes Sprinter zusammen.

Alle 3 Fahrzeuge touchierten die Leitplanken und kamen stark beschädigt auf dem Standstreifen zum Stillstand. Der Audifahrer wurde bei dem Zusammenstoß im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Heppenheim aus seinem Fahrzeug befreit werden. Nach einer Erstversorgung vor Ort, wurde er ins Klinikum Heppenheim verbracht. Der ebenfalls verletzte 61-jährige polnische Sprinterfahrer wurde ins BGU nach Mannheim verbracht.

Die Autobahn 5 war von 00.50 bis 02.05 Uhr in Fahrtrichtung Süden komplett gesperrt, der Verkehr wurde weiträumig über das Autobahnkreuz Darmstadt abgeleitet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 50.000 Euro.

Darmstadt-Dieburg

Drogen per Post verschickt – Rauschgiftfahnder decken illegalen Drogenhandel auf

Eppertshausen (ots) – Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln, durchsuchten Rauschgiftfahnder am Dienstag (9.3.) eine Wohnung und stellten unter anderem über 750 Gramm Marihuana sicher.

Weil ein 33-Jähriger und eine 25-Jährige unter dem Verdacht stehen, Handel mit Betäubungsmitteln zu betreiben, indem sie diese postalisch verschickt haben sollen, durchsuchten Beamte des Rauschgiftkommissariats 34 ihre Wohnung. Über die Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde im Voraus ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt. Im Rahmen der Durchsuchung stießen die Fahnder, die von einem Rauschgiftspürhund und weiteren Zivilfahndern unterstützt wurden, unter anderem auf über 750 Gramm Marihuana, 31 Gramm Amphetamin und mehrere Ecstasy-Tabletten. Neben den Drogen, stellten die Beamten auch eine Druckluftpistole sowie ein Einhandmesser sicher.

Die beiden Tatverdächtigen werden sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten müssen. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Kerze verursacht Zimmerbrand

Schaafheim (ots) – Am frühen Mittwochmorgen 10.03.2021 gegen 03.15 Uhr löste eine Kerze einen größeren Polizei-, Feuerwehr- und Rettungsdiensteinsatz aus. In einem Mehrfamilienhaus in der Untergasse in Schaafheim, Ortsteil Mosbach, entflammte eine nicht gelöschte Kerze einen Brand in einem Zimmer im Erdgeschoss. Alle Anwohner konnten rechtzeitig das Anwesen verlassen.

Durch die Rauchentwicklung wurden eine 54-jährige Frau und ein 19-jähriger Mann leicht verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Das Haus ist aufgrund der starken Rauchentwicklung zurzeit nicht bewohnbar. Die Anwohner konnten bei hilfsbereiten Nachbarn zunächst untergebracht werden. Zur Brandbekämpfung war die Freiwillige Feuerwehr Schaafheim mit starken Kräften mehrere Stunden im Einsatz.

Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Babenhausen (ots) – Am Dienstag 09.03.2021 kam es auf der L3116 zwischen Nieder-Roden und Babenhausen zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-Jährige Babenhäuserin befuhr gegen 14.45 Uhr die Landstraße in Richtung Babenhausen. In einer Linkskurve, auf Höhe eines Kieswerkes, kam die Dame mit ihrem Skoda von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb anschließend in der Böschung zu stehen.

Die Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass die Unfallverursacherin mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand.

Diese wird sich nun strafrechtlich wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen. Für die Dauer der Unfallaufnahme- und Bergungsmaßnahmen kam es auf der Landstraße teilweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Groß-Gerau

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Mittwoch 10.03.2021 zwischen 08.15 und 09.00 Uhr, wurde auf einem Parkplatz am Tizianplatz in Mörfelden ein weißer VW Caddy im Heckbereich beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt, am geschädigten Fahrzeug blieb rötliche Farbe des Verursacherfahrzeuges zurück. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Kreis Bergstraße

Diebesbeute? – Polizei fragt: Wem gehört das Werkzeug?

Bürstadt (ots) – Am Dienstag (09.03.) wurden auf einem Grundstück in der Sonnenstraße, diverse Werkzeuge aufgefunden. Darunter eine Stichsäge, ein Akkuschrauber, Bohrhammer und eine Handkreissäge. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher, weil derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Fundstücke aus einer Straftat stammen.

Die Polizei sucht nun den Eigentümer der Werkzeuge. Hinweise von möglichen Geschädigten oder Zeugen werden an die Polizeistation in Lampertheim, Telefonnummer 06206/9440-0, erbeten.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall Höhe GTU in Bürstadt

Bürstadt, Lorscher Straße (ots) – Am Mittwoch (10.03.) kommt es gegen 11:30 Uhr in der Lorscher Straße in Bürstadt Höhe der GTÜ zu einem Verkehrsunfall. Zwei Fahrzeuge touchieren sich seitlich im Bereich einer durch parkende Fahrzeuge verengten Fahrbahn. Es ensteht ein Sachschaden von ca. 5.000 EUR.

Laut Zeugen passiert zum Unfallzeitpunkt ein vorrangiger, unbeteiligter BMW die Unfallstelle. Die Fahrzeugführerin dieses BMWs, die auch kurz angehalten hätte, wird gebeten, sich zur weiteren Sachverhaltsklärung bei der Polizei Lampertheim unter Tel. 06206-94400 zu melden.

Ohne Führerschein und berauscht am Steuer

Bürstadt (ots) – Einen 29-jährigen Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Lampertheim am Dienstagmittag 09.03.2021 in der Nibelungenstraße. Rasch bemerkten die Ordnungshüter im Rahmen der Kontrolle, dass der 29-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Es ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Mann zuvor Cannabis konsumiert hatte.

Einen Führerschein konnte der Wagenklenker den Polizisten auch nicht vorlegen. Er wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Zielrichtung reisende Täter – Zivilfahnder führen Kontrollen durch

Lorsch/Einhausen (ots) – Zivilfahnder haben am Dienstag (09.03.) unter anderem Kontrollen auf der A 67 bei Lorsch und Einhausen durchgeführt. Ein besonderes Augenmerk legten sie hierbei auf reisende Täter. Schwerpunkt bei den länderübergreifenden Kontrollen durch mehrere Zivilstreifen der Polizeipräsidien Südhessen, Rheinpfalz, Mainz und Koblenz war zwar die A 61 in Rheinland-Pfalz aber auch im südhessischen Bereich stoppten die Ordungshüter mehrere Verkehrsteilnehmer. Insgesamt wurde 87 Fahrzeuge und 162 Personen genauer unter die Lupe genommen.

Auf der A 67 bei Lorsch kontrollierten die Fahnder gegen 16.30 Uhr einen mit vier Personen besetzten Volkswagen. Es stellte sich heraus, dass ein 38 Jahre alter Beifahrer in der Vergangenheit bereits als “reisender Täter” in Erscheinung getreten war. Im Auto des Quartetts fanden die Beamten gefälschte osteuropäische Autokennzeichen und stellten sie sicher. Es wurde von der Polizei Anzeige wegen Urkundenfälschung erstattet.

Bei Einhausen geriet um kurz vor 17.00 Uhr ein Opel in das Visier der Fahnder. Die Kontrolleure stellten hier fest, dass der 42-jährige Wagenlenker von den italienischen Behörden wegen Eigentumsdelikten zur Aufenthaltsermittlung gesucht wurde und zudem sein 22-jähriger Beifahrer von der Staatsanwaltschaft Berlin wegen Diebstahls. Nach Überprüfung ihres derzeitigen Aufenthaltsortes wurden die beiden wieder auf freien Fuß gesetzt.

Wegen Einbruchsdiebstahls von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe gesucht, wurde auch ein 36 Jahre alter Autofahrer, den die Zivilfahnder gegen 19.00 Uhr auf der Rastanlage Lorsch überprüften. Er konnte ebenfalls nach Feststellung seiner derzeitigen Wohnanschrift weiterfahren.

Insgesamt leiteten die Fahnder bei den gemeinsamen Kontrollen 16 Strafverfahren ein, so unter anderem Urkundenfälschungen wegen gefälschter Kennzeichen und Führerscheine, Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz wegen des Auffindens geringer Mengen Drogen sowie verkehrsrechtlicher Verstöße.

