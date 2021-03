Mannheim: Verlorener Handschuh führt zur Täterfestnahme

Mannheim (ots) – Gestern Abend wurde ein Reisender in der S9 auf der Fahrt von

Karlsruhe nach Mannheim bestohlen. Der 41-jährige Mann gab an während der Fahrt,

kurz nach dem Bahnhof Waghäusel, eingeschlafen zu sein. Nach der Ankunft am

Mannheimer Hauptbahnhof wurde der Schlafende vom Lokführer geweckt. Hierbei

stellte er fest, dass sein Rucksack entwendet wurde. Sodann begaben sich der

41-Jährige und der Lokführer zur Wache der Bundespolizei am Mannheimer

Hauptbahnhof, um Strafanzeige zu erstatten. Auf dem Weg zur Wache fand der

Bestohlene in einer Bahnsteigunterführung einen Handschuh, welcher sich zuvor in

seinem entwendeten Rucksack befunden hatte. Durch eine umgehend durchgeführte

Auswertung der Kameraüberwachungsanlage, konnten die Bundespolizisten

Lichtbilder des Tatverdächtigen gewinnen und eine Fahndung einleiten. Zudem war

es dem Geschädigten möglich, das im Rucksack befindliche Mobiltelefon im

Mannheimer Stadtgebiet zu orten. Durch die auffällige Kleidung des

Tatverdächtigen, gelang es den Bundespolizisten nach kurzer Zeit diesen Mann im

Bereich der Neckarwiese zu kontrollieren. Bei der Durchsuchung wurden das

gestohlene Mobiltelefon des 41-Jährigen sowie Betäubungsmittel aufgefunden.

Diese wurden sichergestellt. Da der Beschuldigte keine Dokumente mit sich

führte, wurde er anschließend zur örtlichen Wache gebracht um seine Identität zu

klären.

Dort gab der geständige 31-jährige Gambier an, den Inhalt des gestohlenen

Rucksacks an unterschiedlichen Stellen im Stadtgebiet deponiert zu haben. Bei

der Absuche der Örtlichkeiten konnten die Bundespolizisten das gesamte Diebesgut

auffinden. Der Geschädigte konnte so seine gesamte Habe wieder an sich nehmen.

Den ertappten Dieb erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls sowie

wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Mannheim-Friesenheimer Insel: 62-Jähriger von unbekanntem Mann überfallen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Friesenheimer Insel (ots) – Am Dienstagabend wurde auf der

Friesenheimer Insel in Mannheim ein 62-jähriger Mann von einem Unbekannten

überfallen. Der Mann war kurz nach 19 Uhr mit seinem Fahrrad in der Inselstraße

in Richtung Dammstraße unterwegs. In Höhe der Kammerschleuse näherte sich von

hinten ein unbekannter Mann und schlug seinem Opfer unvermittelt mit einem

unbekannten Gegenstand gegen den Hinterkopf. Anschließend schlug ihm der

Unbekannte mehrfach mit der Faust ins Gesicht, woraufhin der 62-Jährige zu Boden

ging. Dabei entwendete der Täter die Geldbörse des Geschädigten. Anschließend

flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Bei dem Angriff erlitt der alkoholisierte Geschädigte einen Bruch der Nase,

sowie weitere Verletzungen im Gesicht und am Hinterkopf. Er wurde zur Behandlung

in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine Beschreibung des Täters konnte er nicht

abgeben.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Mannheim/Frankfurt/Worms/München: „Enkeltrick“-Bande festgenommen; Staatsanwaltschaft Mannheim erwirkt Haftbefehle gegen bundesweit agierende Betrüger

Mannheim/Frankfurt/Worms/München (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurden Haftbefehle gegen sechs Männer

und Frauen im Alter zwischen 19 und 33 Jahren erlassen.

Sie stehen im dringenden Verdacht, zwischen August 2020 und März 2021 in

mindestens 17 Fällen in Baden-Württemberg (9), Bayern (3), Hessen (3) und

Rheinland-Pfalz (2) bandenmäßig und in wechselnder Besetzung Betrugsstraftaten

in Form des sogenannten „Enkeltricks“ begangen zu haben. Dabei sollen sie nach

derzeitigem Stand einen Vermögensschaden in Höhe von rund 270.000 EUR

angerichtet haben.

In sechs weiteren Fällen wurden seit Oktober 2020 bereits Tatverdächtige nach

der Geldübergabe noch an den jeweiligen Tatorten im Landkreis Karlsruhe, in

Heilbronn, Maulbronn im Enzkreis, Limburgerhof/R.-Pf. und in München

festgenommen. Die Beute, Bargeld und Schmuck im Wert von bis zu 20.000 EUR

wurden jeweils sichergestellt, so dass für die Betroffenen kein Schaden

entstand.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim und die Inspektion „Wirtschaftskriminalität“ der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermitteln bereits seit Anfang 2020 gegen die

Bande.

Am Montag, 08.03.2021, wurden die Haftbefehle gegen die Tatverdächtigen

vollstreckt. Ihre Wohnungen in Mannheim, Worms und Frankfurt wurden durchsucht.

Umfangreiches Beweismaterial wie Handys, SIM-Karten und Bargeld i.H.v. rund

10.000 EUR wurden sichergestellt. Fünf Tatverdächtige wurden nach der Vorführung

beim Ermittlungsrichter in verschiedenen Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Ein weiterer Tatverdächtiger wurde bereits letzte Woche in München festgenommen.

Wie die bisherigen, umfangreichen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und

Kriminalpolizei ergaben, wurden die Taten von einem „Call-Center“ in Polen

bundesweit koordiniert. Von diesem Call-Center aus wurden auch die Anrufe bei

den Geschädigten getätigt. Die Tatverdächtigen sollen für die Planung und

Durchführung der Geldabholungen bei den Geschädigten in Deutschland zuständig

gewesen sein.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizeidrektion

Heidelberg, insbesondere auch zu den Hinterleuten in Polen, zu denen die

Ermittlungen Hinweise ergeben haben, dauern an.