Heidelberg-Rohrbach. Schlägerei unter Jugendlichen an Bus- und Straßenbahnhaltestelle; vier Verdächtige vorläufig festgenommen; Zeugen gesucht

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Am Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, kam es an

der Bus- und Straßenbahnhaltestelle „Rohrbach-Süd“ zu einer handgreiflichen

Auseinandersetzung zwischen zwei mindestens 10-köpfigen Jugendgruppen. Dabei

soll ein 16-Jähriger einen 15-Jährigen mit einem Schlagring geschlagen haben.

Nachdem die Polizei verständigt worden war, flohen die Gruppierungen mit Bussen

und Bahnen in Richtung Emmertsgrund und Leimen.

Im Zuge der mit mehreren Streifen eingeleitete Fahndung, wurden vier Verdächtige

im Alter von 14-16 Jahren vorläufig festgenommen. Nach ersten polizeilichen

Ermittlungen wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

Weshalb es zu den Auseinandersetzungen zwischen den beiden Gruppierungen kam,

ist bislang noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier HD-Süd hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der

gefährlichen Körperverletzung gegen einen 16-Jährigen aufgenommen.

Zum Zeitpunkt der Schlägerei herrschte an der Haltestelle reger Pendelverkehr,

weshalb viele Personen die Auseinandersetzung beobachtet haben dürften. Diese

wichtigen Zeugen, aber auch sonstige Hinweisgeber, die Informationen zu den

Hintergründen der Schlägerei und/oder Personen, die daran teilgenommen, geben

können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier HD-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu

melden.

Heidelberg-Wieblingen: Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Im Zeitraum zwischen 08.03.2021, 17 Uhr

und 09.03.2021, 10 Uhr kam es in der Adlerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht

mit Sachschaden. Ein vor dem Anwesen Nr. 23 ordnungsgemäß geparkter weißer BMW

wurde, vermutlich beim Ausparken oder Vorbeifahren, beschädigt. Sowohl die

Stoßstange, als auch ein Kotflügel am Heck wurden hierbei aus der Halterung

gerissen. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 1.000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten,

sich beim Polizeiposten Wieblingen unter Tel.: 06221-830740 zu melden.