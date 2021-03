Marburg: Bedrängt und beleidigt

(ots) – Der Vorfall ereignete sich am Montag, 08. März, gegen 17.50 Uhr auf dem Hermann-Cohen-Weg etwa in Höhe der Volksbank. Ein augenscheinlich betrunkener Mann näherte sich einem dort spazierengehenden Paar, unterschritt dabei deutlich den Corona bedingten Mindestabstand und trug auch keine Mund-Nasen-Bedeckung. Versuche des Paares, den notwendigen Sicherheitsabtsand wiederherzustellen, scheiterten am Verhalten des Mannes. Er bedrohte und beleidigte das Paar verbal und ging dann schließlich Richtung Erlenring/Erlenringcenter weg.

Täterbeschreibung:

Der Mann war zwischen 40-50 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, übergewichtig und vermutlich mittel- oder osteuropäischer Herkunft. Er hatte schütteres, grau/weißes Haar und trug zur dunkelblauen Jeans eine schwarze Jacke und schwarze Sportschuhe. Er hatte zudem einen schwarzen Stoffbeutel dabei.

Seine Drohungen und Beleidigungen waren fremdenfeindlicher Natur. Die Fahndung nach dem Mann blieb ohne Erfolg. Wer hat die Szenen beobachtet? Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des beschriebenen Mannes beitragen könnten?

Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Breidenbach – Wechselfallenschwindel

Die Polizei fahndet nach einem ganz typischen Wechselfallenschwindel nach einem schlecht Englisch sprechenden, mutmaßlichen Südosteuropäer mit schwarzen Haaren, schwarzem, knielangen Parka, Jeans und weißer Mund-Nasen-Bedeckung. Dieser Mann betrat am Dienstag 09. März 2021 um 14.45 Uhr in der Hauptstraße den Markt und kaufte Waren von geringem Wert.

Als die Kasse offenstand, bat der Mann mehrfach um den Wechsel von mehreren Hundert Euro. Letztlich verzichtete er dann doch auf das Wechseln und wollte das gerne Rückgängig machen. Dabei händigte er die erhaltenen Geldscheine wieder aus, wobei er es allerdings schaffte, etliche zu behalten.

Zwar bemerkte die Kassiererin den Verlust recht schnell, aber der Mann hatte zu dieser Zeit bereits das Geschäft mit 250 € Beute verlassen. Die unmittelbare Fahndung blieb erfolglos. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Landkreis – Weitere Polizeikontrollen – 102 bei erlaubten 50 und unter Alkoholeinfluss

In einer 90minütigen Geschwindigkeitskontrolle und bei Kontrollen während der Streifenfahrt stellte die Polizei erneut erhebliche Verkehrsverstöße fest. Bei erlaubten 50 km/h fuhr der unrühmliche Spitzenreiter mit gemessenen 102 km/h über die Niederkleiner Straße. Sein Alkotest zeigte 2,09 Promille an. Die Polizei veranlasste die Blutprobe und stellte den Führerschein des 36Jahre alten Mannes sicher.

Platz zwei mit gemessenen 93 km/h belegte ein Fahranfänger mit einem Führerschein auf Probe. Zwar war dieser junge Mann nüchtern und nicht unter dem Einfluss anderer berauschender Mittel. Allerdings waren in seinem Fahrzeug insgesamt fünf Insassen aus fünf Haushalten und keiner trug eine Mund-Nasen-Bedeckung. Diese Ordnungswidrigkeiten nach der Corona-Schutz-Verordnung ahndete die Polizei ebenfalls.

Geschwindigkeitsüberschreitungen von über 21 km/h gehören zu den schwerwiegenden Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung und haben für erstmalig aufgefallene Fahranfänger als zusätzliche Maßnahmen in der Regel die Verlängerung der Probezeit um weitere zwei Jahre und eine obligatorische Teilnahme an einem Aufbauseminar zur Folge.

Insgesamt waren 14 Autofahrer zu schnell unterwegs, wobei 12 die festgestellte Ordnungswidrigkeit mit einem Verwarnungsgeld bezahlen konnten. Die stationäre Kontrolle war zwischen 21.30 und 23 Uhr auf der Niederkleiner Straße in Stadtallendorf. Um wenige Minuten nach Mitternacht stoppte die Polizei Marburg in der Neuen Kasseler Straße ein Auto und stellte fest, dass die 31 Jahre alte Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Ihr Alkotest zeigte 1,28 Promille. Auch in diesem Fall veranlasste die Polizei die Blutprobe und beschlagnahmte den Führerschein der zunehmen unkooperativen und provokanten Frau.

Marburg – Rotes Flyer Pedelec gestohlen

Am Dienstag, 09. März, zwischen 21.40 und 21.45 Uhr, stahl ein 1,70 Meter großer, etwa 19 Jahre alter Mann mit leichtem Bart, dunklen, mittellangen, seitlich kurz gehaltenen Haaren und dunkler Kleidung in der Weidenhäuser Straße ein rotes Flyer Pedelec im Wert von 3000 Euro. Der Mann flüchtete mit dem Rad entlang dem Hirsefeldsteg, fuhr dann über die Brücke Richtung Altenheim Auf dem Wehr/Südviertel und verschwand.

Die Fahndung blieb ohne Erfolg. Der Dieb hatte wohl das Verlassen des Mehrfamilienhauses durch einen Bewohner zum Eindringen genutzt, dann das Schloss des E-Bikes aufgebrochen und das Rad mitgenommen. Rad und Täter blieben verschwunden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Parkendes Fahrrad umgefahren – Verursacher flüchtete

Ein Auto kollidierte in der Biegenstraße bei einem noch unbekannten Fahrmanöver mit einem abgestellten Fahrrad. Der verantwortliche Fahrer kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise.

Der Fahrradbesitzer stellte sein schwarzes Trekkingrad am Montag, 08. März, um 14.55 Uhr an einem Baum auf einem Grünstreifen vor dem Anwesen Biegenstraße 34 ab. Als er um 16.50 Uhr zurückkehrte, lag das Rad seitlich auf dem Bogen. Das Hinterrad und der fest am Gepäckträger verbaute Fahrradkorb waren beschädigt. Frische Erde auf der Straße und die Spur eines Autoreifens im Grün bei dem Baum offenbarten, dass das Rad offensichtlich bei einem Fahrmanöver angefahren wurde und dadurch umfiel.

Derzeit liegen keine Anhaltspunkte zum Fahrzeug und dessen FahrerIn vor. Wer hat in der fraglichen Zeit in der Biegenstraße ein entsprechendes Fahrmanöver beobachtet? Wer kann Hinweise zum verursachenden Auto und/oder dessen FahrerIn geben?

Mitteilungen bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

