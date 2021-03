Friedberg: Die Polizei-News

Zeugen nach Unfall am “Knoten Null” gesucht! (siehe Foto)

Karben/B3 (ots) – Nachdem es am auf der B3 zwischen Bad Vilbel und Karben bereits am Freitag 26.2.2021 zu einem Verkehrsunfall gekommen war, in dessen Rahmen sich einer der Beteiligten unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben soll, bittet die Polizei nun um Hinweise.

Gegen 20.30 Uhr war der Fahrer eines weißen Kleinbusses unterwegs in Richtung Bad Vilbel. Im Bereich B3 – L3205 (“Knoten Null”) hatte der 57-Jährige Mann aus dem Kreis Limburg-Weilburg nach eigenen Angaben einem anderen Fahrzeug ausweichen müssen und war daher in dortige Leitplanke gekracht, wobei auch ein Verkehrsschild beschädigt wurde.

Offenbar war das andere Fahrzeug auf der linken Spur an ihm vorbeigezogen, wobei es jedoch auf den rechten Fahrstreifen geriet. Um einer Kollision zu entgehen, sei der 57-Jährige nach rechts ausgewichen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten auch andere Verkehrsteilnehmer nahe der Unfallstelle angehalten. Da diese als Zeugen in Betracht kommen, bittet die Polizei in

Bad Vilbel darum, sich unter Tel. 06101/54600 zu melden.

Nidda: Wenn einmal der Wurm drin ist

(ots) – Nachdem er von Mitarbeitern eines Supermarktes zuvor bei einem Ladendiebstahl erwischt worden war, musste ein 36-Jähriger am Dienstagabend 09.03.2021 die hinzugerufene Polizeistreife zur Dienststelle begleiten. Im Rahmen der Identitätsfeststellung hatte sich herausgestellt, dass der Mann, der zuvor mit einem Auto vor dem Geschäft vorgefahren war, nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte.

Weiterhin bestand der Verdacht, dass der Tatverdächtige Drogen genommen hatte. Eine Blutentnahme folgte. Nach Abschluss der Maßnahmen durfte er die Station wieder verlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Bad Nauheim: Wahlplakat brennt – Straßenlaterne beschädigt

Am späten Dienstagabend brannte in der Brückenstraße im Ortsteil Rödgen ein an einer dortigen Straßenlaterne befestigtes Wahlplakat. Die Feuerwehr konnte die Flammen, durch die auch die Laterne in Mitleidenschaft gezogen worden war, problemlos löschen. Die Polizei vermutet, dass der Aushang kurz vor Mitternacht angezündet wurde und bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter 06031/6010 zu melden.

Bad Nauheim: Wohnungseinbruch in Nieder-Mörlen

Einbrecher waren am Dienstagabend in der Elisabethenstraße in Nieder-Mörlen zugange. Zwischen 17.10 Uhr und 20.15 Uhr hebelten sie unter anderem eine Balkontür auf und gelangten so in das Einfamilienhaus. Die Wohnräume durchsuchten sie anschließend nach Brauchbarem.

Die Kripo in Friedberg ermittelt und bittet um Hinweise, Tel. 06031/6010: Wem waren im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Elisabethenstraße aufgefallen?

Friedberg: Farbschmierereien in Friedberg

Zwischen Freitag und Samstag beschmierten Unbekannte ein Verwaltungsgebäude am Europaplatz und hinterließen so einigen Schaden. An der Fassade thronten mehrere, mit schwarzer Farbe aufgebrachte Schriftzüge. Im gleichen Zeitraum waren auch eine Mauer der Schule am Goetheplatz sowie ein dortiges Stromhäuschen verunstaltet worden. An diesen Orten fanden sich ebenfalls schwarze Buchstabenfolgen. Die Friedberger Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter 06031/6010.

Bad Vilbel: Katalysatoren ausgebaut

An gleich drei Fahrzeugen haben Diebe zwischen Freitagnachmittag (5.3., 16 Uhr) und Dienstagabend (9.3., 18.30 Uhr) in der Friedberger Straße die verbauten Katalysatoren gestohlen. Die Autos der Hersteller Opel, BMW und VW standen im Tatzeitraum auf dem Parkplatz einer dortigen Werkstatt.

Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/545600.

Butzbach: E-Scooter gestohlen

Einen in der Ostheimer Bahnhofsallee abgestellten E-Scooter von Segway/Ninebot haben Unbekannte vergangenen Freitag zwischen 13.30 Uhr und 22 Uhr gestohlen. Das Elektrokleinstfahrzeug war vor einem Gebäude im Bereich der 50er-Hausnummern abgestellt- und durch den Eigentümer mit einem Schloss gesichert worden. Am Abend fand dieser jedoch nur noch die aufgebrochene Diebstahlsicherung vor. Der Roller hat einen Wert von annähernd 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033/70430.

Bad Nauheim: Seat zerkratzt

Einen Am Heiligenstock abgestellten, schwarzen Seat verkratzten Unbekannte zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagmorgen. Der Fahrzeughalter musste mehrere, tiefe Kratzer an der linken Autoseite feststellen, Sachschaden etwa. 1.500 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei Friedberg, Tel. 06031/6010.

Büdingen: Unfallflucht in Vonhausen

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es in der Straße “Im Münchhohlring” im Ortsteil Vonhausen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Zwischen 22 Uhr und 5.30 Uhr war ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug am linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand abgestellten, schwarzen Ford hängen geblieben und hatte an diesem Schäden in Höhe mehrerer Hundert Euro hinterlassen.

Der Schadenverursacher fuhr weiter, ohne sich als ebensolcher erkennen zu geben.

Die Polizei in Büdingen ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06042/96480.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen