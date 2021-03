Wiesbaden

Couragierter 18-Jähriger beendet sexuelle Belästigung einer 15-Jährigen

Wiesbaden-Südost (ots)-(cp) – Am Dienstagabend 09.03.2021 wurde eine 15-Jährige auf dem Gehweg Murnaustraße, zwischen Schlachthof und Hauptbahnhof, unsittlich berührt. Ein couragierter Passant schritt jedoch ein. Die Geschädigte hielt sich gegen 20.22 Uhr dort auf, als sie von dem bislang unbekannten Täter durch unsittliche Berührungen belästigt wurde. Dies bemerkte ein 18-jähriger Mann und schritt sofort ein. Der Täter schlug daraufhin auf den jungen Mann ein.

Der 18-jährige Helfer konnte sich aber unverletzt zur nahegelegenen Wache der Bundespolizei retten und der Angreifer ergriff die Flucht.

Täterbeschreibung:

Männlich, 180 cm groß, sehr schlank, Drei-Tage-Bart. Er war komplett in schwarz gekleidet.

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Unbegleitete Jugendliche aus Afghanistan aufgegriffen – Polizei sucht Zeugen

Wiesbaden (ots) – Am Dienstagnachmittag 09.03.2021 um 14:05 Uhr meldeten mehrere Autofahrer Personen auf dem Seitenstreifen der A 3 zwischen Niedernhausen und dem Parkplatz Theißtal in Fahrtrichtung Köln. Von den Beamten der Polizeiautobahnstation Wiesbaden wurden 6 männliche Personen, die entgegen der Fahrtrichtung auf dem Seitenstreifen liefen, aufgegriffen. Alle stammten aus Afghanistan und waren auf bisher unbekannte Weise nach Deutschland eingereist.

Auf dem Parkplatz Theißtal wurden sie von Unbekannten ausgesetzt, von wo aus sie dann auf dem Seitenstreifen der Autobahn weiterliefen. Da es sich bei 5 der Personen um Jugendliche im Alter zwischen 16 und 17 Jahren handelte, wurden diese in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Der 25-jährige Erwachsene wurde an die Hessische Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge weitergeleitet.

Die Polizei sucht Zeugen, die sich um die Mittagszeit am 09. März auf dem Parkplatz Theißtal an der A3 in Fahrtrichtung Köln aufgehalten haben und beobachten konnten, wie die Gruppe auf den Parkplatz gelangt ist.

Feuerwehr Wiesbaden: Wasserversorgung in Wiesbaden-Heßloch wieder hergestellt

Die Wasserversorgung des Wiesbadener Stadtteils Heßloch, die aufgrund eines Wasserrohrbruchs seit gestern komplett unterbrochen war, konnte am heutigen Nachmittag durch den Wasserversorger ESWE-Versorgung durch Abdichten der Schadstelle wieder hergestellt werden. Aufgrund der Baustelle im Bereich der Schadstelle bleibt die Zufahrt nach Heßloch über die K658 voraussichtlich noch mindestens bis Samstag gesperrt. Auf die Pressemeldung von ESWE-Versorgung zu diesem Thema wird an dieser Stelle verwiesen.

Während der Wasserversorger bereits seit gestern an der Beseitigung des Schadens arbeitete, wurde von Seiten der Feuerwehr und des Rettungsdienstes am Vormittag eine Technische Einsatzleitung im Feuerwehrhaus Heßloch eingerichtet, um die notwendigen Einsatzmaßnahmen zur Versorgung der Bevölkerung zu koordinieren. Hierzu gehörte die Information der betroffenen Bewohner über das mobile Warnsystem MoWAS (u.a. Warnapp NINA und KatWarn) sowie über Lautsprecherdurchsagen, die Installation eines Telefons für Rückfragen der Bürger, die Einrichtung von Abgabestellen für Brauch- und Trinkwasser am Feuerwehrgerätehaus Heßloch sowie die Betreuung von mobilitätseingeschränkten Bewohnern des Stadtteils durch eine Schnelleinsatzgruppe Betreuung.

Am Einsatz beteiligt waren insgesamt 45 Einsatzkräfte, unter anderem Führungskräfte der Feuerwehr Wiesbaden, die Einsatzleitung Rettungsdienst, die Freiwillige Feuerwehr Heßloch, die Informations- und Kommunikationsgruppe, die Logistikgruppe, das THW mit Fachberatern aus Wiesbaden und Rüsselsheim, die SEG Betreuung der Johanniter Unfallhilfe, die Polizei sowie ESWE-Versorgung. Auch der Ortsvorsteher des Stadtteils Heßloch war in die Einsatzmaßnahmen eingebunden.

Die Feuerwehr Wiesbaden dankt allen am Einsatz beteiligten Personen für die gute Zusammenarbeit und den betroffenen Bürgern für die freundlichen und anerkennenden Rückmeldungen.

Rheingau-Taunus

Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Bad Schwalbach (ots) – L3470 zwischen Taunusstein-Orlen und Wehen. 10.03.2021, 14.47 Uhr – Eine 19-jährige Pkw Fahrerin befuhr die L3470 aus Taunusstein-Orlen in Fahrtrichtung Taunusstein-Wehen. In einer dortigen S-Kurve geriet die Fahrerin mit ihrem Kleinwagen auf die rechtsgelegene Bankette. Beim Versuch den Pkw abzufangen geriet dieser ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß in der Böschung frontal gegen einen Baum.

Durch den Aufprall wurde die Fahrerin schwer verletzt und wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Bei dem Pkw entstand Totalschaden. Der Sachschaden wird auf ca. 3.500 EUR geschätzt.

Containeraufbrecher auf Baustellengelände

(ots)-(cav) – In der Nacht zum 09.03.2021 brachen Diebe einige Container auf einer Großbaustelle in der Aarstaße in Taunusstein-Hahn auf und entwendeten mehrere Baumaschinen. Als die Verantwortlichen am Dienstagmorgen auf die Baustelle kamen, stellten sie fest, dass mehrere Materialcontainer aufgebrochen und die darin gelagerten Baugeräte gestohlen wurden.

Es entstand ein Schaden von mindestens 10.000 Euro. Die Polizei in Bad Schwalbach sucht nach Zeugen des Vorfalls. Diese melden sich bitte unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

Einbrecher stehlen Zigaretten

(cav) Beim Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in Niedernhausen in der Nacht zum 09.03.2021 haben unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag große Mengen Zigaretten und Tabakwaren gestohlen. Die Täter hebelten ein Fenster des Einkaufsmarktes auf und gelangten so in einen Lagerraum, aus welchem Waren im Wert von ca. 2.000 Euro entwendet wurden. Zeugen und Hinweisgeber können sich bei der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 melden.

Farbschmiererei an Mauer

Eltville am Rhein (ots-)(cav) – Eine Mauer in der Schiersteiner Straße wurde durch unbekannte Täter mittels Farbe beschmiert. Da sich die Farbe nach jetzigem Stand der Ermittlungen nicht entfernen lässt, wird ein Schaden von mindestens 200 EUR angenommen.

Die Farbschmiererei wurde der Polizei am Mittwochmorgen 10.03.2021 gegen 07:30 Uhr mitgeteilt. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei in Eltville am Rhein unter der Telefonnummer (06123) 90 90 – 0.

Durch Knöllchen zum Drogendelikt

Eltville am Rhein (ots)-(cav) – Am Dienstagvormittag 09.03.2021 gegen 10.15 Uhr hat die Eltviller Polizei einen Fahrzeugführer aufgrund eines Gurtverstoßes angehalten und bei der anschließenden Kontrolle drogenähnliche Substanzen gefunden. Als der 43-jährige Fahrzeugführer am Dienstagmorgen durch die Beamten in der Rheingauer Straße in Eltville angehalten wurde, sollte eigentlich nur der aufgefallene Gurtverstoß geahndet werden.

Während der Kontrolle fanden die Beamten jedoch eine drogenähnliche Substanz in Pulverform auf. Diese wurde sichergestellt und ein entsprechendes Verfahren gegen den 43-Jährigen eingeleitet.

Einbrecher kommen durchs Oberlicht

Rüdesheim am Rhein, Kastanienallee, Montag, 08.03.2021, 19:00 Uhr bis Dienstag, 09.03.2021, 13:00 Uhr

(cav)In der Kastanienallee in Rüdesheim kam es zwischen Montagabend und Dienstagmittag zu einem Einbruch in die Minigolfanlage. Unbekannte Täter brachen ein Oberlicht auf und stiegen so in die Räumlichkeiten der Toilette des Gebäudes ein. Zum jetzigen Zeitpunkt steht nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Durch das beschädigte Oberlicht entstand jedoch ein nicht unerheblicher Sachschaden. Zeugen und Hinweisgeber können sich bei der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112 – 0 melden.

