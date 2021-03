Mannheim: TECHNOSEUM öffnet ab 18. März 2021

Mannheim – Im TECHNOSEUM werden demnächst nicht nur wieder die Lichter eingeschaltet, sondern auch der Dampferzeuger für den Betrieb der Dampfmaschine wieder hochgefahren: Ab dem 18. März 2021 nimmt das Museum seinen Besucherbetrieb wieder auf. Der Ausstellungsbesuch muss vorab angemeldet werden, dies ist ab dem 16. März telefonisch unter 0621 / 4298-721 und über ein Anmeldeformular unter www.technoseum.de möglich. Die Terminvergabe ist täglich von 10:00 bis 16:00 Uhr besetzt.

Da die Öffnung des Museums vom aktuellen Infektionsgeschehen abhängig ist, wird auf der Website auch tagesaktuell informiert, ob das Haus geöffnet oder geschlossen ist. Im ganzen Haus gilt für Besucherinnen und Besucher ab 6 Jahren eine Maskenflicht.

Das Mannheimer Museum öffnet seine gesamte Dauerausstellung. Auch die für das TECHNOSEUM typischen Vorführungen – etwa an der Textilweberei des Museums, an der Dampfmaschine und an einer Porsche-Fertigungsstraße aus den 1950er Jahren – werden für Einzelbesucher und Familien wieder aufgenommen. Ab dem 26. März öffnet das Haus auch seine Sonderausstellungsfläche: Dann kann man in der neuen Schau „Kopfsalat“ optischen Täuschungen auf den Grund gehen. Zum Einsatz kommen dabei unter anderem Spiegel, Licht und Schatten, aber auch Räume sowie ein Tunnel – insgesamt 19 Stationen, die sich mit ganz unterschiedlichen visuellen Illusionen beschäftigen. Einige Angebote im Haus wie zum Beispiel die Fahrten mit der Dampflok und die Vorführungen des Roboters Paul können vorerst nicht stattfinden, da sich hier Abstände nicht einhalten lassen. Auch die Arbeiterkneipe bleibt noch geschlossen und der Verzehr mitgebrachter Speisen auf der Pauseninsel ist nicht möglich.

Ab dem 28. März werden jeden zweiten Sonntag und an Feiertagen Kurz-Workshops zu Themen wie „Propellerflug“ oder „Optische Zauberscheiben“ angeboten, zu denen sich Familien bzw. Angehörige eines Haushalts unter Berücksichtigung der Corona-Regeln dank eines Sonderprogramms des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst kostenfrei anmelden können. Alle weiteren Veranstaltungen, Workshops und Führungen im TECHNOSEUM werden bis auf Weiteres ausschließlich digital angeboten – so findet zum Beispiel im März immer mittwochs ab 16:00 Uhr ein Online-Workshop für Kinder und Familien statt, bei dem Kreisel, Modellhäuser oder verrückte Maschinen konstruiert werden können. Online-Geburtstage für Kinder, ein digitales Escape Room-Spiel und Video-Bauanleitungen zum Tüfteln daheim hat das Museum ebenfalls im Programm.

Weitere Informationen gibt es unter www.technoseum.de.