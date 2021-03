Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 10.03.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Nach Verkehrsunfall einfach weitergefahren

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am 09.03.2021 gegen 07:15 Uhr in der Straße Würzmühle in Neustadt fuhr ein Unfallbeteiligter weiter, ohne die Feststellung der Personalien zu ermöglichen. Ein Mercedes und ein bislang unbekannter Pkw streiften sich im Begegnungsverkehr, der Fahrer des unbekannten Pkw fuhr einfach weiter. Der Schaden am Mercedes wird mit ca. 3000 Euro angegeben. Die Polizei bitte Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Neustadt: Autofahrer ohne Versicherungsschutz unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 10.03.2021 gegen 03:30 Uhr wurde ein Fahrzeug mit Hamburger Zulassung überprüft. Hier stellte die Streifenbesatzung fest, dass das angebrachte Kennzeichen seit Jahresbeginn zur Zwangsentstempelung aufgrund fehlender Versicherung ausgeschrieben war. Die Kennzeichen wurden entstempelt und die Zulassungsbescheinigung der zuständigen Behörde zugesandt. Den Fahrer erwartet eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Versicherungsschutz.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):