E-Scooter aus Hausflur gestohlen

Fulda – Einen E-Scooter stahlen Unbekannte am Sonntagabend (07.03.) aus einem Mehrfamilienhaus im Wallweg. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 600 Euro und wurde zwischen 20 und 23 Uhr aus dem Hausflur gestohlen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidiums Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

In Vereinsheim eingebrochen

Hünfeld – In das Vereinsheim eines Golfclubs im Stadtteil Sargenzell drangen Unbekannte am späten Montagabend (08.03.), gegen 21:50 Uhr, gewaltsam über ein Fenster ein. Im Inneren durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Diebesgut und stahlen rund 20 Euro Münzgeld. Der verursachte Schaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Installationskabel gestohlen

Künzell – Zwischen Samstag (06.03.) und Sonntag (07.03.) stahlen Unbekannte von einer im Rohbau befindlichen Baustelle Installationskabel im Wert von rund 400 Euro. Die Baustelle befindet sich in Pilgerzell in der Straße “An der Hut”.

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg – Am Dienstag (09.03.), gegen 19:05 Uhr, parkte eine Rotenburger Pkw-Fahrerin ihren weißen Skoda in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand in der Breitenstraße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr gegen den geparkten Pkw im Bereich des hinteren linken Kotflügels und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen älteren 3er BMW. Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg unter 06623-937-0.

Geparktes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Alsfeld (ots) – Am Dienstag (02.03.), parkte eine 59-jährige Frau ihren grauen Toyota Avensis auf Ebene 1 im Parkhaus des Herkules Einkaufcenters. Bei ihrer Rückkehr gegen 10:30 Uhr stellte sie Beschädigungen an der linken Rückleuchte und dem Kofferraumdeckel des Fahrzeuges fest.

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich den Toyota beim Ein- oder Ausparken und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – Fahrer ermittelt

Bad Hersfeld – Am Montag (08.03.), gegen 08:25 Uhr, beschädigte ein 43-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem Audi A6 den Zaun eines 52-jährigen Mannes im Buchsbaumweg. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Unfall wurde jedoch durch mehrere Zeugen beobachtet und somit konnte der Verursacher ermittelt werden. Es entstand ein Schaden von circa 1.000 Euro.

E-Bike gestohlen

Wartenberg / Angersbach – Zwischen Sonntag (07.03.) und Dienstag (09.03.) stahlen Unbekannte ein E-Bike der Marke Bulls in Schwarz. Die Geschädigte hatte ihr Rad in einer Garage in der Goethestraße abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2.700 Euro.

Kennzeichenschilder gestohlen

Wildeck / Hönebach – In der Nacht zu Dienstag (09.03.) stahlen Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichenschilder, ROF-IQ 523, von einem roten Daimler Chrysler. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug in der Thüringer Straße abgestellt. Der angerichtete Gesamtschaden beläuft sich auf rund 250 Euro.

Polizei warnt vor Enkeltrickbetrügern – Aktuell viele Anrufe durch falsche Verwandte

Landkreis Fulda (ots) – Unbekannte melden sich am Telefon als Verwandte oder Neffen und geben vor, sich in einer finanziellen Notlage zu befinden. Nicht selten wird dabei vorgegaukelt, dass ein schwerer Unfall passiert wäre und nun dringend Geld für eine notwendige Operation benötig würde. Sobald das Opfer zahlen will, wird ein Bote angekündigt, der das Geld abholt. Vorsicht, es handelt sich um eine Falle!

Tipps Ihrer Polizei

Gehen Sie nicht auf die Geldforderung ein und legen Sie sofort auf

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen

Informieren Sie auch Ihre Familien und Nachbarn.

