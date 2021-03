Neustadt: Hund in Duttweiler vergiftet – Zeugensuche

Neustadt an der Weinstraße – Am Samstag Abend, 06.03.2021, gegen 21:30 Uhr war ein Hundehalter mit seinem 10 Monate alten Hund in Duttweiler im Bereich Dudostraße/Kalkbergstraße und im Feld Richtung Geinsheim spazieren. Am nächsten Morgen um 07:10 Uhr wurde der Hund aufgefunden. Er lag im Raum und hatte erbrochen.

In der Notaufnahme der Tierklinik Germersheim wurde festgestellt, dass der Hund vergiftet ist. Am Nachmittag wurde der Hund reanimiert, leider erfolglos. Rattengift sei aufgrund der Symptome auszuschließen.

Zeugenaufruf

Wer hat Beobachtungen gemacht, z.B. ausgelegtes Gift? Für sachdienliche Hinweise ist eine Belohnung vorgesehen.