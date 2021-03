Neustadt: „Nostalgie pur?“ – 20. Jahrhundert real

Neustadt an der Weinstraße – Ist die Stadt Neustadt an der Weinstraße neben Einkaufsstadt 1a, Demokratie- und Kulturstadt jetzt auch eine Nostalgiestadt? Dieser Eindruck kann entstehen, betrachtet man sich das Ortsschild in der Gimmeldinger Straße.

Das Ortsschild trägt den Schriftzug „Neustadt an der Weinstraße – Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz“. Die Regierungsbezirke wurden jedoch Ende der 90er Jahre aufgelöst, seit dem 1. Januar 2000 – vor 21 Jahren – gibt es sie nicht mehr.

Schild wurde vergessen

Auf Nachfrage teilte die Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße mit, dass das Schild scheinbar die Jahre über vergessen worden ist zu erneuern.

Ungültig sei es jedoch nicht, sondern habe sozusagen die Gültigkeit einer Ortstafel. Der städtische Bauhof ist im Moment schon dabei, das Schild zu wechseln, so die Stadtverwaltung.