Kaiserslautern – Nach 42 Jahren in der Kindertagesstätte Sommerstraße, heute Kita Regenborgen, wurde Kitaleiterin Cornelia Thiel am Montag in den Ruhestand verabschiedet. Coronabedingt fand die Verabschiedung im kleinsten Rahmen auf dem Spielplatz der Kita statt.

Katharina Rothenbacher-Dostert, Referatsleiterin Jugend und Sport, bedankte sich bei der angehenden Ruheständlerin für das jahrelange Engagement und die treuen Dienste für die Stadt Kaiserslautern und überreichte im Namen des Oberbürgermeisters die Verabschiedungsurkunde.

„Mit Ihrer ruhigen und besonnenen Art haben Sie die Kita Regenbogen bereichert, mit viel Herzblut geprägt und für eine harmonische Atmosphäre trotz aller Widrigkeiten gesorgt. Ich wünsche Ihnen für Ihren Ruhestand alles erdenklich Gute“,

so Rothenbacher-Dostert. Die Wünsche für die dritte Lebensphase überbrachte sie mit den Farben des Regenbogens. Auch die Kinder beteiligten sich an der Verabschiedung ihrer Kitaleitung, sangen nach Gruppen getrennt Willkommens- und Abschiedslieder und begleiteten diese mit Trommeln und anderen Rhytmusinstrumenten.

Die angehende Rentnerin, die von ihrer Schwester begleitet wurde, bedankte sich für die vielen Überraschungen an ihrem letzten Arbeitstag und die zahlreichen und tollen Jahre in der Kita. Zuhause warte auf sie ihr geliebter Garten, den sie nun intensiv pflegen könne.