Kaiserslautern – Der Förderverein Stationäres Hospiz Westpfalz gründete sich im Mai 2014 zur Unterstützung des stationären Hospizes Hildegard Jonghaus unter der Trägerschaft des DRK.

Sterben und Abschied nehmen sind oft Tabuthemen, gehören zum Lebensalltag aber leider dazu. Das Hospiz Hildegard Jonghaus bietet Betroffenen und ihren Angehörigen in der letzten Lebensphase eine Herberge in der sie in Ruhe Abschied voneinander nehmen können.

Die Sparkasse Kaiserslautern unterstützt die Tätigkeiten des Fördervereins seit seiner Gründung regelmäßig mit Spenden.

Herr Marcus Klein (MdL), in seiner Funktion als Vorsitzender des Fördervereins Stationäres Hospiz Westpfalz, und Herr Uwe Unnold, Präsident des Trägers DRK, nahmen die Spende dankend entgegen.

„Ich freue mich über die erneute großzügige Unterstützung des Fördervereins durch die Sparkasse. Unser Hospiz, der Verein und der DRK-Kreisverband als Träger sind froh, so starke Partner wie die Sparkasse in der Region zu haben“,

so Klein.

Kai Landes, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Kaiserslautern, bekräftigt im Rahmen der Spendenübergabe