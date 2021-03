Wesertal-Oedelsheim (ots) – Nachdem am 02.03.2021 in der Weser bei Oedelsheim eine unbekannte Wasserleiche gefunden wurde, hat die Obduktion am Dienstag 09.03.2021 Gewissheit gebracht. Der Verstorbene konnte zweifelsfrei als ein 26-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf identifiziert werden.

Der junge Mann war bereits am 07.01.2021 als vermisst gemeldet worden. Bei der Obduktion haben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben.

Es bleibt derzeit offen, ob ein Unfall oder eine Ursache zugrunde liegt.

Erstmeldung

