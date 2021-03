Heidelberg: KÖRPERWELTEN Museen Berlin & Heidelberg wieder geöffnet

Heidelberg – Im Zuge der Corona-Pandemie mussten auch die KÖRPERWELTEN Ausstellungen weltweit schließen. Das Institut für Plastination e.K. freut sich daher umso mehr, dass die Museen in Heidelberg und Berlin ab sofort wieder Besucher empfangen dürfen.

Unter Einhaltung der allgemeinen Hygiene- und Abstandsregelungen können Besucher von nun an wieder faszinierende Einblicke ins Innere des menschlichen Körpers erleben.

Die Besucherzahl pro Stunde ist auf 60 Personen begrenzt. Tickets für bestimmte Zeitfenster sind im Online-Vorverkauf bei reservix.de erhältlich.

HINWEIS: Das Zeitfenster bestimmt lediglich die Eintrittszeit in das Museum. Selbstverständlich ist die Dauer des Aufenthalts im Museum nicht beschränkt!

Sollte das Zeitfenster nicht eingehalten werden können, so verfällt das Ticket nicht. Bei einem späteren Eintritt können allerdings Wartezeiten auftreten, sollte das/die darauffolgende/ Zeitfenster bereits ausgebucht sein.

Durch den personalisierten Ticketkauf und die damit verbundene Dokumentation der Kontaktdaten ist eine eventuelle Kontaktnachverfolgung gewährleistet.

Was sollte ich beim Besuch beachten?

Die maximale Besucherzahl, die sich gleichzeitig in den KÖRPERWELTEN aufhalten dürfen, ist je nach vorhandener Ausstellungsfläche begrenzt.

Die Handdesinfektion ist vor Betreten der Ausstellung für alle Besucher verpflichtend. Hierfür stehen Desinfektionsmittelspender am Eingang zur Verfügung.

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist für jeden Besucher obligatorisch. Sofern keine eigene Maske mitgebracht wurde, sind diese zum Selbstkostenpreis von 1 Euro an der Tageskasse erhältlich.

Innerhalb der Ausstellung als auch im Kassen- bzw. Wartebereich ist der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern einzuhalten. Im Kassenbereich ist dieser Abstand durch Markierungen gekennzeichnet.

Nies- und Hustenetikette sowie sorgfältige Handhygiene ist zu beachten.

Während der gesamten Öffnungszeit ist Reinigungspersonal vor Ort, das Seifen- und Desinfektionsmittelspender auffüllt und die Ausstellungsflächen reinigt und desinfiziert.

Wie sind die Öffnungszeiten?

Die Museen und Ausstellungen haben regulär geöffnet.

BERLIN Fernsehturm:

Mo-So & Feiertage 10 bis 19 Uhr. Letzter Einlass jeweils 1 Stunde vor Schließung.

HEIDELBERG Altes Hallenbad:

Mo-So & Feiertage 10 bis 18 Uhr. Letzter Einlass jeweils 1 Stunde vor Schließung.

Sie haben Fragen zu Ihrem Besuch?

Falls Sie Fragen zu Ihrem Besuch in den KÖRPERWELTEN haben, wenden Sie sich bitte an die jeweiligen Team in den Museen und Ausstellungen:

BERLIN Fernsehturm:

Tel.: 030 847 125 526 oder berlin@koerperwelten.de

HEIDELBERG Altes Hallenbad:

Tel.: 06221 136 292 0 oder heidelberg@koerperwelten.de