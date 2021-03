Alkoholisierter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagabend 07.03.2021 gegen 18:00 Uhr wurde ein 37-jähriger Autofahrer in der Valentin-Bauer-Straße kontrolliert. Der Autofahrer war den Beamten aufgefallen, da er während der Fahrt aus einer Bierflasche getrunken hatte. Ein Alkoholtest zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergab einen Wert von 1,63 Promille. Dem 37-Jährigen wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wird wegen de Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Darüber hinaus droht ihm der Entzug der Fahrerlaubnis.

Autos beschädigt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit von Samstag, 18:00 Uhr bis Sonntag 10:45 Uhr wurden in der Wallensteinstraße zwei Autos beschädigt. An beiden geparkten Autos wurden alle vier Reifen platt gestochen, sie wurden zerkratzt und die Scheibenwischer wurden umgebogen. Der Schaden wird auf ca. 2300,- Euro geschätzt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den/die Täter geben?

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.deerbeten.

Mülltonnenbrand

Ludwigshafen (ots) – Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Sonntag (07.03.2021)eine Restmülltonne in der Gräfenaustraße in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Durch den Brand entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Verkehrszeichen beschädigt

Ludwigshafen (ots) – Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Montag (08.03.2021) ein Verkehrszeichen (Halte- und Parkverbot) und entfernter sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Der Schaden in Waltraudenstraße wurde der Polizei gegen 1 Uhr gemeldet. Durch die Verkehrsunfallflucht entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.