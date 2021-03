Verwarnung wäre günstiger gewesen

Germersheim (ots) – Am Samstagmittag 06.03.2021 kontrollierten Germersheimer Polizisten das Durchfahrtsverbot “Am Hirschgraben” zwischen Lingenfeld und Westheim. Eine 58-jährige Autofahrerin befuhr diesen Weg verbotenerweise in Richtung Westheim. Als sie den Streifenwagen erblickte, legte sie den Rückwärtsgang ein und fuhr zurück in Richtung Lingenfeld. Bei diesem Fahrmanöver kollidierte sie mit einer Leitplanke, wodurch an ihrem Auto ein Schaden in Höhe von ca. 2.500 EUR entstanden ist. Da wäre eine Verwarnung die deutlich günstigere Variante gewesen.

Man sieht sich immer zweimal…

Germersheim (ots) – Sonntagabend 07.03.2021 meldete der Mitarbeiter einer Tankstelle in der Münchener Straße, dass im Verkaufsraum ein Mann stehen würde, der vor mehreren Monaten dort etwas gestohlen hätte. Damals hätte man das im Nachgang auf entsprechenden Videoaufzeichnungen gesehen. Nachdem sich die Beamten die Videos angeschaut hatten, konnte der Mann eindeutig dem zurückliegenden Diebstahl zugeordnet werden. Nicht umsonst gibt es das alte Sprichwort “man sieht sich immer zweimal im Leben”.

Gasgeruch in Hagenbach

Hagenbach (ots) – Am Samstag 06.03.2021 gegen 18:55 Uhr meldeten mehrere besorgte Anwohner der Ortsgemeinde Hagenbach wahrnehmbarer Gasgeruch im Bereich der Habsburgerallee/Friedensstraße. Daraufhin rückte die Feuerwehr der Stadt Wörth und der Verbandsgemeinde Hagenbach mit einem Großaufgebot aus. Zudem wurde die Firma Thuega alarmiert.

Gemeinsam mit der Feuerwehr konnte der Gasgeruch im Bereich Hagenbacher Kreisel in Richtung Ortseingang lokalisiert und die undichte Stelle ausfindig gemacht werden. Hierbei handelte es sich um einen undichten, sich im Erdreich befindlichen Gasschieber, aus welchem eine geringe Menge Gas austrat. Eine Gefahr aufgrund der geringen Menge bestand nicht, sodass keine sofortigen Reparaturarbeiten notwendig waren.

Mit 2 Promille von der B9 abgekommen

Schwegenheim (ots) – Am Samstagabend 06.03.2021 befuhr ein 58-jähriger Autofahrer die Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Speyer. Bei der Ausfahrt Schwegenheim kam er von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei Leitpfosten und landete mit seinem Fahrzeug im Seitengraben. Bei der Unfallaufnahme war dann schnell der Grund dafür gefunden. Der Fahrer hatte nämlich knapp 2 Promille.

Glücklicherweise wurde er bei dem Unfall nicht verletzt. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, wurde zur Sicherung des Strafverfahrens eine sogenannte Sicherheitsleistung erhoben. Zudem wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis beschlagnahmt.

Roller nicht versichert

Germersheim (ots) – Es kommt immer noch vor, dass Fahrzeuge mit dem alten Versicherungskennzeichen kontrolliert werden. Seit dem 01. März benötigen die entsprechenden Fahrzeuge ein neues blaues Versicherungskennzeichen. Gestern Abend wurde in der Josef-Probst-Straße ein Rollerfahrer kontrolliert, an dessen Kleinkraftrad noch das alte Kennzeichen angebracht war.

Dementsprechend bestand für sein Fahrzeug kein Versicherungsschutz. Im Anschluss schob er seinen Roller nach Hause. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.