Darmstadt

Darmstadt: 21-Jährige von 3 Unbekannten beraubt

Darmstadt (ots) – Am Freitagabend 05.03.2021 gegen 24 Uhr in der Albert-Schweitzer-Anlage, sprachen 3 noch unbekannte Täter eine 21-jährige Frau in der Hindenburgstraße und entrissen ihr plötzlich die Handtasche. Anschliessend flüchtete das Trio sofort. Der Versuch ihres 20-jährigen Begleiters aus Darmstadt, die Täter zu stoppen, endete für ihn mit einem Schlag ins Gesicht und dem Fall zu Boden.

Täterbeschreibung:

Alle waren etwa 14-20 Jahre alt und von schlanker Statur.

Ein Täter war mit einer schwarzglänzenden “Nike”-Jacke und einer schwarzen Wollmütze bekleidet. Als Auffälligkeit wurde ein “getrimmter Vollbart” und eine Goldkette mit Anhänger wahrgenommen.

Nach der am Folgetag erstatten Anzeige und einer Absuche des Tatortes wurde die Tasche samt Inhalt jedoch mit zerstörtem Handy wieder im Tatortbereich aufgefunden. Der Schaden wird derzeit auf 1.300 Euro geschätzt.

Zeugen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist, die den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise zur Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen, Rufnummer 06151/9690.

Brennende Grünfläche löst Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Der Brand einer Grünfläche im Fritz-Dächert-Weg hat am Sonntag 07.03.2021 die Polizei und die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Zeugen hatten gegen 15 Uhr einen verdächtigen Knall gehört und eine noch unbekannte Person wegrennen sehen. Danach brannte die etwa 10 x 6 Meter große Grünfläche.

Die alarmierten Einsatzkräfte löschten das Feuer rasch. Die Polizei hat ein Verfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer mutmaßlich durch Werfen eines Böllers eingeleitet und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Der flüchtende Mann wurde als etwa 25-30 Jahre und von großer Statur beschrieben. Zum Zeitpunkt des Geschehens trug er eine schwarze Jogginghose und einen dunkelgrauen Pullover der Marke “Nike”.

Die Polizei in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06157/95090 entgegen.

Versuchter Einbruch in Bürogebäude

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Samstag (5.-6.3.), haben noch unbekannte Täter versucht, in ein Bürogebäude in der Soderstraße zu gelangen. Das kriminelle Vorhaben, die Eingangstür aufzuhebeln, scheiterte glücklicherweise und die Täter flüchteten unverrichteter Dinge.

Die Darmstädter Kripo (21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise zu den Tätern entgegen.

Kompressor und Pressmaschine aus Rohbau entwendet

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Freitag (6.3.) und Samstag (7.3.) haben Diebe ein Baustellengelände in der Adelungstraße heimgesucht und aus einem dortigen Rohbaugebäude einen Kompressor sowie eine Pressmaschine entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 2.500 Euro.

Möglicherweise konnten die Täter beim Abtransport der Beute beobachtet werden? Unter der Rufnummer 06151/9690 nimmt die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt alle in diesem Zusammenhang stehenden, sachdienlichen Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Polizei ermittelt wegen homophoben Drohungen auf Autobahnparkplatz

Pfungstadt (ots) – Ein 44 Jahre alter Mann wurde am Samstagnachmittag (06.03.), gegen 15.00 Uhr, auf dem Parkplatz “Rolandshöhe” an der A 67, nach eigenen Angaben von 3 Männern im Alter von 21-30 Jahren homophob beleidigt und massiv bedroht. Unter anderem sollen die Männer angedroht haben,ihre beiden Hunde auf ihn zu hetzen, falls er sich noch mal auf dem Parkplatz oder in Pfungstadt blicken lasse. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand handelt es sich bei den Tieren um Listenhunde. Der Mann verständigte die Autobahnpolizei.

Die Ordnungshüter nahmen das Trio anschließend vorläufig fest und stellten zudem zwei Mobiltelefone sicher, weil die Personen den Vorfall offenbar filmten. Sie wurden nach Abschluss polizeilichen Ermittlungen wieder auf freien Fuß gesetzt. Den Männern drohen nun Strafverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeiautobahnstation Südhessen bittet Zeugen und insbesondere weitere Geschädigte um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06151/8756-0. Die Ordnungshüter schließen derzeit nicht aus, dass in diesem Zusammenhang noch weitere Personen betroffen sind.

Beschädigte Wahlplakate

Groß-Umstadt (ots) – Drei Wahlplakate verschiedener Parteien sind von noch unbekannten Tätern beschädigt worden. Am Freitag (5.3.) gegen 23.30 Uhr hatten Zeugen die Polizei alarmiert, nachdem sie ein durch Feuer beschädigtes Wahlplakat in der Georg-August-Zinn-Straße wahrgenommen hatten.

Im Rahmen der sofort einleiteten Ermittlungen und einer Absuche des Tatortes wurden zudem zwei weitere beschädigte Plakate von den Beamten in der St. Peray-Straße festgestellt. Zu welchem Zeitpunkt diese in den Fokus der Vandalen geraten waren, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei in Darmstadt ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Terrassentüren halten Einbruchsversuch stand

Messel (ots) – Der Versuch, gewaltsam über zwei Terrassentüren in ein Einfamilienhaus in der Berliner Straße gelangen, scheiterte glücklicherweise an beiden Zugangstüren. Am Sonntagnachmittag (7.3.) waren die Spuren der Täter entdeckt und Anzeige bei der Polizei erstattet worden. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Tatzeitraum bis zum Sonntag (27.2.) zurückreichen.

Die Darmstädter Kripo (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen wegen des versuchten Einbruchs übernommen und sucht Zeugen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnte, wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Einbrecher von Anwohnern überrascht

Alsbach-Hähnlein (ots) – Ein ungebetener Gast hat am Samstag (6.3.) in der Schlesierstraße sein Unwesen getrieben und ist auf noch nicht bekanntem Weg in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nach seinem Betreten des Hauses gegen 3.30 Uhr wurde er von der Anwesenheit der Bewohner überrascht und flüchtete umgehend.

Der Kriminelle wurde auf etwa 20 bis 30 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,80 Meter groß geschätzt. Er hatte eine dunkle Hautfarbe und war zum Zeitpunkt der Tat mit einer schwarzen Jacke sowie einer schwarzen Hose bekleidet.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Darmstädter Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden an die Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

Außenstelle einer Kindertagestätte von Dieben heimgesucht

Ober-Ramstadt (ots) – In der Zeit zwischen Freitag (5.3.), 16 Uhr und Samstag (6.3.), 13.30 Uhr hatten es Diebe auf den Baucontainer einer Kindertagesstätte im “Alter Darmstädter Weg” abgesehen. Über eine Seitentür verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Aufenthaltsbereich und entwendeten dort einen grünen Rucksack sowie Lebensmittels aus dem Kühlschrank.

Der Gesamtschaden wird derzeit auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise, die zur Ergreifung der Täter dienlich sind, werden von der ermittelnden Polizei in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/63300 entgegengenommen.

Einbruch in Vereinsheim – Täter nutzen gekipptes Fenster als Einstieg

Mühltal (ots) – Über ein seitlich gekipptes Fenster gelangten ungebetene Besucher in der Zeit zwischen Freitag (5.3.) und Samstag (6.3.) in die Räume eines Vereinsheimes “Am Roten Berg”. Durch ihr Vorgehen verursachten die Täter einen Schaden von mindestens 200 Euro.

Nach ersten Erkenntnissen ließen sie nichts mitgehen. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Ober-Ramstadt ist mit dem Fall betraut und hat gleich mehrere Verfahren unter anderem wegen Sachbeschädigung und versuchten Einbruchs aufgenommen. Unter der Rufnummer 06154/63300 nehmen die Beamten Hinweise, die der Aufklärung der Tat dienlich sind, entgegen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Otzberg-Lengfeld (ots) – Am Montagmorgen (08.03.) gegen 07:45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 59-jähriger Groß-Umstädter mit seinem Pkw die L 3065 aus Groß-Umstadt kommend in Richtung Otzberg/Lengfeld. Im Bereich des Industriegebiets kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den angrenzenden Grünstreifen und kollidierte mit der Umzäunung eines Firmengeländes.

Der Groß-Umstädter musste aufgrund seiner Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme, sowie der Bergung des Fahrzeuges kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der Landstraße.

Schwer verletzter Motorradfahrer bei Auffahrunfall

Groß-Umstadt (ots) – Am Sonntag 07.03.2021 ereignete sich in Groß-Umstadt in der Höchster Straße ein Unfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen. Gegen 14:45 Uhr befuhr ein 37-Jähriger Motorradfahrer aus Michelstadt und vor diesem eine 22-Jährige Groß-Umstädterin mit ihrem Auto die Höchster Straße in Richtung B45. Als diese beabsichtige, in einen Feldweg einzubiegen, kam es zur Kollision zwischen den Beiden. Der Motorradfahrer stürzte hierbei und stieß anschließend mit einem entgegenkommenden Rettungswagen aus Ober-Ramstadt zusammen.

Durch den Unfall musste der Motorradfahrer schwerverletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden wird auf mindestens 7.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme- und Rettungsmaßnahmen war die Höchster Straße für eine Stunde voll gesperrt.

Neben zwei Streifen der Polizeistation Dieburg befanden sich noch drei Rettungswagen, ein Notarzt, sowie der Organisatorische Leiter des Rettungsdienstes am Einsatzort.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Schaafheim (ots) – Am Sonntag 07.03.2021 kam es gegen 18:20 Uhr auf der Kreisstraße 106 zwischen Radheim und Schaafheim zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein PKW ist aus bislang ungeklärter Ursache in Fahrtrichtung Schaafheim von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich in der Folge überschlagen. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Liegen. Der 24-jährige Fahrer aus Münster (Hessen) und seine 18-jährige Mitfahrerin aus Speyer wurden hierbei verletzt. Durch den Rettungsdienst wurden beide Insassen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der verunfallte Pkw musste durch einen Abschleppdienst geborgen und die Fahrbahn gereinigt werden. Hierzu war die Kreisstraße für die Dauer von 1,5 Stunden voll gesperrt. Vor Ort war der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Hergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg unter 06071/9656-0 zu melden.

Groß-Gerau

Unbekannte legten Ölfass in die Gleise

Kelsterbach/Kreis Groß Gerau (ots) – Unbekannte Täter haben im Bereich des Bahnhofes Kelsterbach ein Ölfass in die Gleise gestellt, mit dem am Sonntagmorgen 07.03.2021 kurz nach Mitternacht ein Güterzug kollidiert. Als der Lokführer das Fass im Gleis erkannte leitete er sofort eine Notbremsung ein, was aber nicht mehr verhindern konnte, dass der Zug das etwa 60 Liter Ölfass erfasste.

Das Blechfass wurde hierbei völlig zerstört und zu Seite geschleuderte. Der Lokführer entfernte die Überreste aus dem Gleisbereich und setzte danach seine Fahrt fort. Eine Streife der Bundespolizei suchte den Nahbereich ab, konnte hierbei aber keine tatverdächtigen Personen mehr feststellen. Durch die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Wahlplakate überklebt

Stockstadt (ots) – Mittels eines Banners mit beleidigendem Inhalt, überklebten Unbekannte mehrere Wahlplakate sowie zwei Großflächen-Werbewände in der Vorderstraße. Bemerkt wurden die Vorfälle am Montagmorgen (08.03.). Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Sachbeschädigung. Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0.

Verkehrsunfallflucht

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Zwischen Dienstag 02.03.2021 um 16:30 Uhr und Mittwoch 03.03.2021 gegen 10:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein in der Merianstraße in Gustavsburg am Fahrbahnrand geparkter, mintgrüner Opel stark beschädigt wurde. Der Schaden, der hierdurch an der hinteren linken Fahrzeugseite entstand, beträgt mindestens 1.000 Euro.

Der Unfallverursacher ist bisher nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144 9666-0 entgegen.

Verkehrskontrolle – Polizei stoppt berauschte und betrunkene Autofahrer

Büttelborn (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 44/Höhe des Abzweigs der Kreisstraße 164 nach Worfelden, stoppten Beamte der Polizeistationen Groß-Gerau und Mörfelden-Walldorf in der Nacht zum Samstag (06.03.) in der Zeit zwischen 0.40 und 2.20 Uhr, insgesamt 12 Fahrzeuge und 18 Personen.

Eine 20 Jahre alte Autofahrerin stand hierbei deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest zeigte bei ihr fast 1,8 Promille an. Zudem stellten die Ordnungshüter bei einem 39-jährigen Wagenlenker fest, dass der Mann offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Drogentest schlug positiv auf den vorherigen Konsum verschiedener Betäubungsmittel an.

Beide wurden vorläufig festgenommen und mussten Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Den Führerschein der 20-Jährigen stellte die Polizei sicher. Den beiden Kontrollierten drohen nun entsprechende Strafverfahren.

Einbruch in Waschpark – Tresor im Visier

Mörfelden-Walldorf (ots) – Die Räume eines Waschparks im Hessenring gerieten in der Nacht zum Sonntag 07.03.2021 in der Zeit zwischen etwa 23-01 Uhr, in das Visier von Einbrechern. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam durch ein Fenster Zugang in die Räumlichkeiten und brachen anschließend in einem Büro einen Tresor auf. Ihnen fiel hierbei Bargeld in die Hände.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Wahlplakate abgerissen und gestohlen

Nauheim (ots) – Zeugen meldeten der Polizei am Samstagabend (06.03.), gegen 23.00 Uhr, drei Männer, die in der Schillerstraße und am Georg-Mischlich-Platz Wahlplakate abrissen und anschließend in einem Auto verstauten.

Im Rahmen der Fahndung stoppte kurz darauf eine Polizeistreife das beschriebene Fahrzeug sowie die drei Insassen im Alter von 20 bis 22 Jahren im Ortsbereich von Nauheim. Im Kofferraum wurden 20, zum Teil zerissene Wahlplakate aufgefunden und sichergestellt. Die drei Tatverdächtigen werden sich nun in einem Strafverfahren wegen Diebstahls und Sachbeschädigung zu verantworten haben.

Kreis Bergstraße

Freilaufendes Pferd auf der A 67 mit anschließende Vollsperrung

A67/Gem. Lorsch (ots) – Am Sonntagmittag 07.03.2021 gegen 11:40 Uhr gab es mehrere Meldungen, dass ein Pferd über die A 67 in Höhe der Anschlussstelle Lorsch laufen würde. Die anfahrenden Polizeistreifen versuchten die Gefahr mittels einer Vollsperrung der BAB in beide Richtungen mit begleitender Rundfunkwarnmeldung zu minimieren.

Unter Zuhilfenahme einer Pferdekennerin konnte vor Ort den 6-jährigen deutschen Reitpony Mix an seiner noch angelegten Trense schließlich gemeinsam unter Kontrolle bringen. Die 46-jährige Pferdebesitzerin aus Bensheim konnte erreicht werden.

Das Pferd wurde anschließend unverletzt mit einem Pferdeanhänger in Sicherheit gebracht. Es erschrak sich wohl zuvor beim Ausreiten an einem Ball eines vorbeilaufenden Spaziergängers und warf daraufhin die Tochter der Pferdebesitzerin ab. Diese blieb hierbei unverletzt.

Rettungshubschrauber im Einsatz – Schwer verletzter Motorrollerfahrer

Wald-Michelbach/Siedelsbrunn (ots) – Am späten Sonntagnachmittag 07.03.2021 gegen 17:30 Uhr, kam es in Siedelsbrunn zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Motorrollerfahrer aus Fürth kam im Bereich der Straße “Auf der Höh” in Höhe Hausnummer 10a in Siedelsbrunn, aus bisher ungeklärter Ursache zu Fall und zog sich dabei lebensgefährliche Kopfverletzungen zu.

Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Polizei sucht Augenzeugen des Unfallgeschehens. Hinweise bitte an die Polizeistation in Wald-Michelbach unter 06207 / 94050.

Betrunken in Schlangenlinien unterwegs

Fürth-Ellenbach (ots) – In der Nacht zum Sonntag 07.03.2021 fiel einer Heppenheimer Polizeistreife ein in “Schlangenlinien” fahrender Autofahrer in der Ortsdurchfahrt Fürth-Ellenbach auf. Die dortige 30-km/h-Zone befuhr der Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Der Tacho des Streifenwagens zeigte bei der Nachfahrt rund 80 Stundenkilometer an.

Bei der anschließenden Überprüfung des 34-jährigen Wagenlenkers, bemerkten die Ordnungshüter rasch, dass der Mann unter Alkoholeinwirkung am Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend 1,75 Promille an. Er wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt.

Der 34-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu verantworten haben.

Einbruch in Erdgeschosswohnung

Lampertheim (ots) – Eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Waldstraße in Hüttenfeld geriet am Montagmorgen (08.03.), in der Zeit zwischen 7.45 und 9.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Unbekannten hebelten die Wohnungseingangstür gewaltsam auf und erbeuteten in den Räumlichkeiten anschließend Bargeld und Schmuck. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Vandalen im Vogelpark – Zeugen gesucht

Viernheim (ots) – Zwischen Samstagmittag 06.03.2021 und Sonntagmorgen 07.03.2021 kam es zu einem Fall von Vandalismus im Vogelpark in der Industriestraße. Unter anderem wurden Nistkästen beschädigt, ein drei Meter hoher Mast umgeworfen und zerbrochenes Glas hinterlassen. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizei in Viernheim unter der Telefonnummer 06204/9377-0.

Schwerer Unfall auf L3410 zwischen Hirschhorn und Kortelshütte

Hirschhorn (ots) – Am Samstagabend 06.03.2021 gegen 17.45 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L3410 zwischen Hirschhorn und Kortelshütte. Nach ersten Erkenntnissen kam ein Geländewagen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden PKW.

Sowohl der 58 jährige männliche Fahrer des Geländewagen als auch die drei Insassen des PKW waren nach dem Verkehrsunfall zum Teil schwer verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Strecke war für ca.5 Stunden voll gesperrt. Die Feuerwehren Kortelshütte, Hirschhorn und Rothenberg unterstützten tatkräftig bei Absperrmaßnahmen und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle.

Verkehrsunfall mit schwerverletzer Motoradfahrerin

Lampertheim (ots) – Am Montag, den 08.03.2021 gg. 15:55 Uhr ereignete sich auf der Spange Rosenstock in Lampertheim ein Verkehrsunfall bei dem eine 39-Jährige Motoradfahrerin aus Frankenthal schwer verletzt wurde. Diese fuhr zunächst in Richtung Lampertheim. Die im Gegenverkehr herannahende Unfallverursacherin, eine 31-jährige Führerin eines Pkw aus Lampertheim, wollte nach links zu einem Reitstall abbiegen und übersah hierbei das Motorrad.

Die Motorradfahrerin stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Sie war vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren. Die Führerin des Pkw blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR. An dem Motorrad entstand Totalschaden.

Einbruch in Wohnhaus – Neue Erkenntnisse – Kripo bittet um Hinweise

Bensheim (ots) – Folgemeldung – Nach einem Wohnungseinbruch in der Frenaystraße am Freitag 05.03.2021, wenden sich die Ermittler des Einbruchskommissariats K 21/22 aus Heppenheim nun noch einmal mit neuen Erkenntnissen an Zeugen und Personen, die sachdienliche HInweise geben können.

Bei dem Einbruch erbeuteten die Kriminellen unter anderem auch zahlreiche Packungen Zigaretten der Marke “R 1 blau” mit spanischer Aufschrift. Die Kriminalpolizei fragt in diesem Zusammenhang: Wem wurden in den letzten Tagen solche Zigaretten zum Kauf angeboten oder wo ist jemand aufgefallen, der solche Zigaretten konsumierte? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat K 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Erstmeldung:

(ots) – Ein Wohnhaus in der Frenaystraße geriet am Freitag 05.03.2021 in der Zeit zwischen 15.30-22.00 Uhr in das Visier Krimineller. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und verschaftten sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten die ungebetenen Besucher das Haus nach Wertgegenständen.

Ihnen fielen hierbei Schmuck, Uhren, Bekleidung und ein Laptop in die Hände. Die Einbrecher entkamen unerkannt. Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

Roter Mazda CX 5 gestohlen

Viernheim (ots) – Ein auf einem Parkdeck in der Saarlandstraße abgestellter roter Mazda CX 5 geriet in der Zeit zwischen Freitag (05.03.), 12.00 Uhr und Samstag (06.03.), 9.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter ließen das mit Keyless go ausgestattete Fahrzeug im Wert von rund 20.000 Euro auf bislang nicht bekannte Weise mitgehen. An dem Mazda sind die amtlichen Kennzeichen HP-RS 1207 angebracht.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des entwendeten Fahrzeugs geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Odenwaldkreis

Pinnwand durch Feuer beschädigt – 43-Jährige in Fachklinik untergebracht

Erbach (ots) – Weil unter anderem eine Pinnwand in einem Verwaltungsgebäude in der Michelstädter Straße am Montagmorgen (8.3.) durch Feuer beschädigt wurde, brachte die Polizei im Anschluss eine 43-jährige Tatverdächtige in eine psychiatrische Fachklinik.

Ein Mitarbeiter alarmierte gegen 10.15 Uhr die Polizei und gab an, dass offenbar die Aushänge einer dort befindlichen Pinnwand angezündet wurden. Mithilfe weiterer Mitarbeiter konnte die kokelnde Pinnwand nach draußen gebracht und ein weiteres Ausbereiten verhindert werden. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen nahm eine Polizeistreife eine 43-jährige Tatverdächtige vor dem Verwaltungsgebäude fest. Während der polizeilichen Maßnahmen leistete die Festgenommene erheblichen Widerstand.

Die genauen Hintergründe sind derzeit noch unklar und müssen im Rahmen weiterer Ermittlungen geprüft werden. An der Pinnwand entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Aufgrund ihres psychischen Zustandes wurde die 43-Jährige darauffolgend in eine Klinik eingewiesen.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind in Reichelsheim

Reichelsheim (ots) – Am Samstag 06.03.2021 gegen 15:30 Uhr kam es an der Kreuzung Heidelberger Straße / Darmstädter Straße / Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Das Mädchen aus Reichelsheim überquerte zusammen mit einer Freundin die Heidelberger Straße, direkt vor einem Geldinstitut. Die Fußgängerampel zeigte für die beiden 13-jährigen Mädchen “grün”.

Ein 67-jähriger Pfungstädter fuhr mit seinem Auto die Darmstädter Straße aus Richtung Konrad-Adenauer-Allee entlang und wollte nach rechts in die Heidelberger Straße abbiegen. Die Ampel zeigte für ihn ebenfalls grün. Beim Abbiegen übersah er die beiden 13-jährigen, sodass es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und einem der Mädchen kam, welche infolgedessen zu Boden stürzte.

Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Zur Untersuchung wurde sie mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Freundin blieb glücklicherweise unverletzt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen