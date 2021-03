Schwarzer Pick-Up fährt gegen Fußgängerin – Polizei bittet um Hinweise

Homberg/Ohm/Dannnerod (ots) – Ein Auto fuhr eine Fußgängerin in Schrittgeschwindigkeit an. Die Frau blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt u.a. wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Nötigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung. Die Polizei sucht nach diesem Vorfall auf dem Feld-/Waldweg hinter dem Sportplatz in Dannenrod in der Verlängerung der Straße Zur Waldhecke nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Beteiligt an dem Geschehen am Sonntag 07.03.2021 zwischen 14.45-15.15 Uhr, waren eine 53-jährige Spaziergängerin und ein schwarzer Pick Up. Die Frau und ein Begleiter gingen vom Dorfgemeinschaftshaus am Dannenröder Sportplatz vorbei zum Wald. Nach dem Passieren des Sportplatzes fuhr der schwarze Pick Up zunächst problemlos an ihnen vorbei und man schenkte ihm keine weitere Beachtung.

Wenige Minuten später kam der Pick Up zurück. Der Fahrer verringerte erst wenige Meter vor den Fußgängern seine Geschwindigkeit, machte nach den Angaben der Betroffenen aber kein Ausweichmanöver, sodass es letztlich mit dem noch in Schrittgeschwindigkeit fahrenden Auto zur Berührung kam. Sie sei dadurch zwar leicht zurückgestoßen worden, kam aber nicht zu Fall und erlitt wohl auch keine Verletzungen. Der Fahrer setzte zurück, umkurvte anschließend die Fußgängerin und fuhr weiter.

Am Steuer saß ein 18-25 Jahre junger Mann mit kurzen blonden Haaren. Auf dem Beifahrersitz saß eine etwa gleichaltrige Frau mit schulterlangen Haaren. Im Fond des Pick-Up waren ebenfalls Personen, wobei keine Angaben zur Anzahl und zum Aussehen möglich waren.

Wer hat das Geschehen auf dem Feld- Waldweg noch beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verhalten von Autofahrer und Fußgänger machen? Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder die Polizei in Alsfeld, Tel. 06631/9 74-0.

Taschendiebstahl im Aldi-Markt

Stadtallendorf (ots) – Als ein 80-jähriger Mann am Mittwoch 03.03.2021 gegen 12 Uhr im Aldi in der Herrenwaldstraße an der Theke für Backwaren steht, rempelt ihn ein fremder Mann an. An der Kasse stellt der Senior dann den Verlust seiner in der Weste getragenen Geldbörse fest. Der Senior bringt das Anrempeln und den Verlust der Börse in einen Zusammenhang.

Angerempelt hat ihn ein 50-60 Jahre alter, ca. 1,70 Meter großer Mann mit untersetzter, kräftiger Statur. Der Mann hatte einen weißen breiten Schnauzbart und trug eine karierte Schiebermütze auf seinem vollen hellen Haar sowie eine dunkle Hose und eine dunkle Jacke.

Wem ist dieser Mann noch aufgefallen? Wer kann Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung führen könnte? Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Landkreis – Erneute Fahrten unter Alkohol und/oder Drogeneinfluss

…und wieder zog die Polizei Menschen aus dem Verkehr, die unter dem Einfluss berauschender Mittel fuhren. …wieder veranlasste die Polizei die notwendigen Blutproben …wieder untersagte die Polizei die Weiterfahrt …wieder müssen die Betroffenen mit Strafverfahren und Führerscheinentzügen rechnen. Am zurückliegenden Wochenende zwischen Freitag und Montag waren es insgesamt 6 Fahrer in Marburg, Kirchhain und Stadtallendorf. Die Drogentests reagierten auf verschiedenste Substanzen. Die Fahrer waren zwischen 25-39 Jahre alt.

Bis auf einen Fahrer eines elektronischen Leichtkraftrades und einen Mofa-Fahrer waren es Autofahrer. Unrühmlich herausragend war ein 35-jähriger Mann aus dem Ostkreis. Der bereits polizeibekannte Mann fuhr ohne einen Führerschein zu besitzen. Sein Alkotest am Sonntagabend um 23 Uhr zeigte 2,29 Promille und der Drogentest reagierte auf Kokain.

Fronhausen – Pkw Anhänger verliert Rad – Rad verursacht Schaden

Die Polizei sucht den Fahrer eines weißen Pick-Up, der am Samstag, 06. März, gegen 10.20 Uhr von Sichertshausen aus über die Kreisstraße 61 zur Landstraße 3048 fuhr. dort nach links abbog und nach Fronhausen weiterfuhr. Der Pick-Up zog einen größeren offenen und nach Zeugenaussagen mit Gerüstteilen beladenen Anhänger. Beim Abbiegen löste sich von diesem Anhänger ein komplettes Rad inklusive Halterung und Bremssattel. Das Rad rollte weiter über die Straße und prallte gegenüber auf dem Gelände eines Kfz- Betriebs gegen einen geparkten roten Suzuki. An der Front dieses Suzuki entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Der Fahrer setzte nach der Zeugenaussage ohne erkennbare Reaktion seinen Weg fort. Vermutlich hat er den Verlust des Rades nicht mal bemerkt. Der Fahrer wird gebeten, sich zur Schadensregulierung mit der Polizei Marburg in Verbindung zu setzten. Die Unfallermittler der Polizei Marburg bitten ferner um Hinweise, die zur Identifizierung des Fahrers des Gespanns beitragen könnten. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Fundsache oder Diebesbeute?

Die Polizei stellte am Samstag 06. März 2021 ein Mountainbike zur Eigentumssicherung sicher. Das Rad, augenscheinlich kein “Schrottrad”, lag angelehnt und trotz eines vorhandenen Stahlkabelschlosses unverschlossen in einer Hecke in der Frauenbergstraße. Eine Diebstahlsanzeige im Zusammenhang mit dem Rad lag noch nicht vor.

Möglicherweise hat der Eigentümer den Verlust noch gar nicht bemerkt. Es handelt sich um ein 26 Zoll “BULLS” Devilzone Mountainbike in den Farben weiß und lila. Auf dem Rad ist der Aufkleber eines Fahrradhandels aus Nordrhein-Westfalen. Wem gehört das MTB? Der Besitzer wird gebeten, sich bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 zu melden.

Breidenbach – Schwarzer Skoda Karoq verkratzt

“Wer hat die vier Kratzer in der Fahrertür des schwarzen Skoda Karoq verursacht?” Dieser Frage gehen derzeit Ermittler der Polizei Biedenkopf auf den Grund. Durch das mutwillige Verkratzen entstand an dem Skoda ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Das Auto stand zur Tatzeit am Mittwoch, 03. März, zwischen 07 und 14 Uhr ordnungsgemäß auf dem Parkplatz der Kindertagesstätte in der Marburger Straße.

Sachdienliche Hinwiese bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Kirchhain – Zwei platte Reifen

Von Samstag auf Sonntag, 07. März, stach ein noch unbekannter Täter die beiden hinteren Reifen eines weißen VW Golf platt. Der Golf stand zur Tatzeit zwischen 20 und 11.15 Uhr auf dem Parkplatz des Anwesens Eisenbahnstraße 15. Dem Besitzer entstand ein Schaden von mindestens 550 Euro.

Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der geschilderten Sachbeschädigung zusammenhängen könnten? Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Stadtallendorf – Farbschmierereien

Zwischen 20 Uhr am Samstag und 11.45 Uhr am Sonntag, 07. März, kam es am Markt zu großflächigen Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Betroffen von den mit schwarzer Farbe aufgesprühten Symbolen und Buchstaben waren eine komplette Schaufensterfront, eine Seiteneingangstür und eine angrenzende Hauswand. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro.

Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise geben, die zur Aufklärung dieser Straftat beitragen? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

