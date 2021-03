Friedberg: Die Polizei-News

Büdingen: Drogen in der Unterhose

Ohne Führerschein, dafür unter Drogeneinfluss und im Besitz von Betäubungsmitteln kontrollierte eine Polizeistreife gegen 20.20 Uhr am Sonntagabend in der Wilhelm-Lückert-Straße einen 24-jährigen Opelfahrer aus Büdingen. Ein durchgeführter Drogentest schlug auf Kokain und THC an. Außerdem hatte der Mann eine geringe Menge Cannabis bei sich.

Der Beifahrer, ein 21-Jähriger aus Linden, hatte noch versucht, Marihuana sowie einen vierstelligen Bargeldbetrag in seiner Unterhose zu verstecken. Drogen und Geldscheine wurden nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Der Autofahrer musste zwecks Blutentnahme mit zur Dienststelle.

B276 zwischen Laubach und Gedern – Motorradpolizisten auf Streife

Strahlender Sonnenschein lockte bei kalten Temperaturen am vergangenen Wochenende bereits einige Motorradfahrer auf den Asphalt. Auch Polizisten der regionalen Verkehrsdienste Gießen und Wetterau schwangen sich am Sonntag auf ihre Dienstkräder, um zwischen 12 Uhr und 17 Uhr die Bundesstraße zwischen Laubach und Gedern zu bestreifen. Im genannten Zeitraum führten die beiden Schutzleute insgesamt 11 Verkehrskontrollen durch; insbesondere um die Verkehrssicherheit der angehaltenen Zweiräder zu überprüfen.

Der ganz überwiegende Teil der Bikes gab keinen Grund zur Beanstandung. Lediglich ein Motorradfahrer hatte die vorgeschriebene Zulassungsbescheinigung zuhause gelassen; außerdem waren nicht ordnungsgemäße Spiegel montiert worden. Hier blieb es bei einer Verwarnung durch die Polizisten.

Am Motorroller eines 36-jährigen Mannes aus Büdingen stellten die Ordnungshüter jedoch eine Manipulation zur Erhöhung der Höchstgeschwindigkeit fest. Außerdem waren an genanntem Kleinkraftrad Versicherungskennzeichen aus 2017 angebracht. Damit nicht genug: Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand zudem unter Drogeneinfluss. Der Roller wurde sichergestellt; eine Büdinger Polizeistreife nahm den Mann mit zur Dienststelle, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Den 36-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren, unter anderem aufgrund Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Bis auf genannte Ausnahme wurde die polizeiliche Präsenz von den Motorradfahrern durchweg positiv wahrgenommen.

Münzenberg-Gambach: Verfolgungsfahrt endet mit Drogensicherstellung und Festnahme

Als der Fahrer eines mit drei Personen besetzten, silbernen Audi am Samstagabend in der Butzbacher Straße in Gambach einen Streifenwagen erblickte, trat er kurzerhand aufs Gas. Nicht ohne Grund, wie sich wenige Minuten später herausstellen sollte.

Die Ordnungshüter verfolgten das Auto, bis es in Holzheim stoppte, eine Person vom Rücksitz heraussprang und davonrannte. Der aus dem Vogelsbergkreis stammende, 19-jährige Fahrer konnte noch vor Ort vorläufig festgenommen werden. Während des halsbrecherischen Fluchtversuchs hatte er mehrfach rücksichtslos Vorfahrtregelungen und zulässige Höchstgeschwindigkeiten missachtet. Der Beifahrer hatte das Auto offenbar wenige Augenblicke zuvor verlassen. Von ihm fehlte jede Spur.

Ein Polizist rannte dem Flüchtenden nach. Dem Mann, der sich im Vollsprint eines Turnbeutels, einer Herrenhandtasche und eines Smartphones entledigte, gelang es schließlich, zu entkommen. Ein Blick in die Taschen erklärte das Verhalten: Darin befanden sich unter anderem größere Mengen Haschisch und Marihuana, aber auch eine Kundenkarte, anhand derer der Flitzer schnell identifiziert war. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 20-Jährigen ohne festen Wohnsitz.

Die Polizei ermittelt nun; unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln, Straßenverkehrsgefährdung und Verstoß gegen das Waffengesetz. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte der 19-Jährige die Dienststelle wieder verlassen.

Friedberg: Nach Handydiebstahl – geklautes Smartphone schnell aufgespürt

Am Donnerstagnachmittag bemerkte eine 19-Jährige Friedbergerin, dass man ihr offenbar ihr Mobiltelefon gestohlen hatte. Gegen 17.20 Uhr hatte sie sich an einem dortigen Verkaufsstand befunden und auf ihre Bestellung gewartet. Offenbar hatte ihr währenddessen ein hinter ihr stehender Mann zunächst unbemerkt das Smartphone aus einer Jackentasche gezogen und war anschließend in unbekannte Richtung verschwunden.

Die junge Frau verständigte die Polizei und ließ ihr Gerät orten. Gegen 19.30 Uhr kontrollierten Bundespolizisten daraufhin eine Gruppe junger Männer am Gießener Hauptbahnhof. In der Hosentasche eines 19-Jährigen fand sich das Gerät. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Die Geschädigte hielt ihr mehrere Hundert Euro teures Handy bereits gegen 21 Uhr wieder in den Händen.

Bad Vilbel: Einbrecher erbeuten Schmuck

Bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Dortelweiler Konrad-Adenauer-Straße haben Diebe am Freitag Schmuck im Wert mehrerer Tausend Euro erbeutet. Zwischen 19.30 Uhr und 23 Uhr war eine Terrassentür aufgehebelt- und diverse Schränke durchsucht worden.

Mögliche Zeugen, denen im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der 80er-Hausnummern aufgefallen waren, werden gebeten, sich telefonisch mit der Kripo in Friedberg in Verbindung zu setzen, Tel. 06031/6010.

Rosbach: Unfallflucht im Neuen Weg

Zwischen Freitag, 20 Uhr und Samstag, 8.15 Uhr ist im Neuen Weg in Ober-Rosbach ein schwarzer VW erheblich beschädigt worden. Offenbar war ein anderer Verkehrsteilnehmer im genannten Zeitraum, wahrscheinlich während des Ein- oder Ausparken gegen den, am Fahrbahnrand in Höhe der 20er-Hausnummern parkenden, Touran gestoßen und hatte sich dann aus dem Staub gemacht, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter 06031/6010.

Friedberg: Radfahrer geschnitten – Alkoholisiert am Steuer

Offenbar betrunken ans Steuer gesetzt hatte sich am Samstagnachmittag ein 60-jähriger Bad Nauheimer, der mit seinem schwarzen Ford gegen 16 Uhr in der Freseniusstraße auf gefährliche Art und Weise zwei Radfahrer überholte und Schlangenlinien fuhr. Eine Streife der Friedberger Polizeistation konnte den 60-Jährigen wenige Minuten später auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Straße “Pfingstweide” antreffen.

Das Atemalkoholmessgerät zeigte einen Wert von fast 1,3 Promille. Der Mann musste mit zur Dienststelle; Blutentnahme und Führerscheinsicherstellung folgten.

Anschließend konnte er die Dienststelle zu Fuß wieder verlassen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Friedberg: Ladendieb gestellt – Zeuge verletzt

Da er den Supermarkt in der Fauerbacher Straße verlassen wollte, ohne die mitgenommenen zwei Flaschen Schnaps zu bezahlen, sprachen ein Security-Mitarbeiter und ein Zeuge den in Hattersheim gemeldeten 37-Jährigen am Samstagabend gegen 20.25 Uhr darauf an und versuchten, ihn an der Flucht zu hindern.

Es kam zu einem Gerangel, in dessen Rahmen der Mann einem Zeugen gegen den Kopf schlug und dabei verletzte. Mithilfe weiterer Mitarbeiter hatte man den Ladendieb schließlich unter Kontrolle bringen- und die Polizei verständigen können.

Nidda: Nach Unfall auf Kundenparkplatz – Beschädigtes Fahrzeug gesucht!

Nachdem sie auf dem Parkplatz von Rossmann und Takko in der Straße “Unter der Stadt” am Samstag einen silbernen Kombi touchiert- und dabei beschädigt hatte, meldete sich die 20-jährige Fahrerin eines schwarzen Opels im Nachgang bei der Polizei. Gegen 12.20 Uhr war die junge Frau nach ihrem Einkauf zurück zum Fahrzeug gekommen. Beim Ausparken streifte sie das rechts neben ihr stehende Auto. Sie fuhr zuerst los, entschloss sich dann jedoch, zurückzukommen.

In der Zwischenzeit war der silberfarbene Kombi jedoch ebenfalls weggefahren, sodass sie sich dessen Kennzeichen nichtmehr hatte notieren können. Der gesuchte PKW müsste auf der linken, vorderen Fahrzeugseite frische Unfallspuren aufweisen.

Der Fahrzeughalter des genannten Kombi wird gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Büdingen zu melden, Tel. 06042/96480.

Karben: Kollision auf Bundesstraße

Am Montagmorgen 08.03.2021 kam es auf der B3 bei Kloppenheim im Kreuzungsbereich zur Frankfurter Straße zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Gegen 6.15 Uhr war eine 24-jährige Audi-Fahrerin von der L3205 aus Richtung Karben kommend unterwegs in Richtung Bad Vilbel. Zeitgleich kam ein 59-jähriger VW-Fahrer aus Richtung Frankfurter Straße und wollte der B3 in Richtung Karben folgen.

Beide Autos stießen zusammen, wobei sich die 24-Jährige leicht verletzte. Die beiden nicht mehr fahrbereiten PKW mussten abgeschleppt werden.

Zeugen des Unfallherganges werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation in Bad Vilbel zu melden, 06101/54600.

