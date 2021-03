Brand einer Gartenhütte

Borken-Nassenerfurth (ots) – 06.03.2021, 18:53 Uhr – Eine hölzerne Gartenhütte brannte am Samstagabend in der Hopfenstraße. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. In der Hütte, in welcher Brennholz gelagert wurde, kam es aus bisher noch nicht zweifelsfrei geklärter Ursache zu einem Brand, welcher durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht wurde.

Durch den Brand wurden auch zwei Fenster mit Rollos des angrenzenden Wohnhauses beschädigt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Brand in Doppelhaushälfte – drei Hausbewohner durch Rauchgase verletzt

Homberg (ots) – 07.03.2021, 17:15 Uhr – Bei dem Brand in einer Doppelhaushälfte im Davidsweg wurden am gestrigen Abend drei Hausbewohner durch Rauchgase verletzt. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Am späten Nachmittag wurde ein Hausbewohner durch die vorhandenen Rauchmelder alarmiert.

Er versuchte daraufhin in den Keller, welches offensichtlich der Ausbruchort des Brandes war, zu gelangen, was aber aufgrund der Rauchentwicklung nicht möglich war.

Er verständigte umgehend die Feuerwehr und verließ anschließend mit seinen beiden erwachsenen Töchtern das Wohnhaus.

Alle drei Personen klagten anschließend über Atemwegsprobleme und wurden stationär im Schwalmstädter Krankenhaus aufgenommen. Der Brnd wurde von der Feuerwehr Homberg gelöscht. Die Brandursache steht zurzeit noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Unbekannter Täter raubt Pedelec

Schwarzenborn-Grebenhagen (ots) – 07.03.2021, 15:31 Uhr – Ein 28-jähriger Neukirchener meldete gestern Nachmittag den Raub seines Pedelecs im Wald zwischen Grebenhagen/Semmelmühle und Raboldshausen. Er fuhr mit seinem Pedelec einem geteerten Waldweg bergab von Raboldshausen in Richtung Grebenhagen/Semmelmühle. Plötzlich sei ein großer Mann mit einer Basecap hinter einem Holzhaufen hervorgetreten und habe ihn vom Fahrrad gestoßen. Hierdurch fiel er zu Boden und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Als er zu sich kam, bemerkte er, dass sein Fahrrad verschwunden war.

Durch den Sturz trug er Schürfwunden am Kopf und an den Gliedmaßen davon. Er wurde durch einen Notarzt im Wald erstversorg und anschließend in die Asklepiosklinik nach Ziegenhain gebracht. Bei dem gestohlenen Pedelec handelt es sich um ein graues elektrisches Mountainbike mit Vorder- und Hinterradfederung. An dem Rad des Herstellers Orbea waren orange Pedale angebracht. Das Rad hat einen Wert von 4.000 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Erneute Fahrzeug und Geschwindigkeitskontrolle in Fritzlar

Fritzlar (ots) – 06.03.2021, 18:00 Uhr – 07.03.2021, 01;15 Uhr – Am Samstagabend führte die Polizei erneut eine Fahrzeug- und Geschwindigkeitskontrolle der sog. Raser- und Tuningszene in Fritzlar durch. Im Rahmen der Fahrzeugkontrollen wurde ein BMW vor Ort sichergestellt. Am Samstagabend trafen sich wieder eine Vielzahl von Personen und Fahrzeugen auf dem Parkplatz eines Baumarktes “Auf der Lache”. Zu Spitzenzeiten wurden ca. 70 Fahrzeuge dort festgestellt. Im Verlaufe der Kontrolle stellten die Polizisten einen BMW mit Kurzzeitkennzeichen fest, an welchem die Auspuffanlage deutlich zu laut war und die Hinterreifen abgefahren waren.

Das Fahrzeug wurde vor Ort sichergestellt und von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Die geltenden Corona-Bestimmungen wurden von Mitarbeitern des zuständigen Ordnungsamtes kontrolliert. Sie stellten insgesamt acht Verstöße fest und leiteten die entsprechenden Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. An der B 450 zwischen Kalbsburg und Fritzlar fand erneut eine Geschwindigkeitskontrolle statt. Aufgrund der gemessenen Geschwindigkeiten wurden mehrere Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Die gemessenen Geschwindigkeiten waren deutlich niedriger (Höchstwert 142 Km/h) wie vor einer Woche. Gegen die beiden Fahrzeugführer, welche im Rahmen der Kontrolle vor einer Woche mit 197 Km/h und 175 Km/h gemessen wurden, sind mittlerweile Strafverfahren wegen Verbotenen Kraftfahrzeugrennen gem. § 315d Strafgesetzbuch eingeleitet.

Unbekannte Täter stehlen Pkw-Anhänger

Guxhagen (ots) – 04.03.2021, 04:45 Uhr bis 07:00 Uhr – Einen Pkw-Anhänger im Wert von 700 Euro stahlen unbekannte Täter am Donnerstagmorgen in der kleinen Brückenstraße. Die Täter begaben sich zu dem Privatgrundstück und schoben den Anhänger von dort weg. Sie brachen das Sicherungsschloss auf und flohen vermutlich mit einem Pkw mit der angehängten Beute.

Bei dem Anhänger handelt es sich um einen aluminiumfarbenen Pkw-Anhänger der Marke “Hornburger Maschinen”. Der Anhänger hat das amtliche Kennzeichen HR-NE 185.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890.

