Getränkemarktbesitzer von Einbrecher zu Boden gestoßen

Trendelburg (ots) – Der Besitzer eines Getränkemarktes in der Straße “Im Schilf” in Trendelburg hat in der Nacht zum heutigen Montag zwei Einbrecher ertappt. Einer der beiden Männer warf dem 55-Jährigen jedoch einen Gegenstand in den Rücken, woraufhin er stürzte und Prellungen erlitt. Die Täter flüchteten anschließend mit erbeutetem Bargeld über die Gebäuderückseite in Richtung der Manroder Straße. Die Polizei in Hofgeismar ermittelt nun wegen des Einbruchs und räuberischen Diebstahls und sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können.

Der Besitzer war gegen 4 Uhr zu dem Markt gekommen und beim Betreten plötzlich auf einen der beiden Einbrecher getroffen, die bereits Bargeld erbeutet hatten. Dieser warf sofort Gegenstände nach ihm, ohne den 55-Jährigen jedoch zu treffen. Der zweite Einbrecher hatte dem Opfer dann jedoch vermutlich eine Getränkekiste in den Rücken geworfen, woraufhin er zu Boden stürzte. Die nach seinem Notruf sofort eingeleitete Fahndung nach den flüchtenden Tätern, die über ein Fenster in den Markt eingebrochen waren, verlief anschließend ohne Erfolg.

Derzeit liegt folgende Beschreibung vor:

Täter 1: ca. 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, Oberlippenbart, normale / schmale Statur, südländisches Äußeres, blaue Daunenjacke, Jeans, Schal vor dem Gesicht.

Täter 2: ca. 1,80 Meter groß, dunkel Jacke, normale Statur.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben und den Ermittlern der Polizeistation Hofgeismar Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 05671 – 99280 bei der Polizei in Hofgeismar.

15.000 Euro Schaden bei Unfallflucht – Polizei erbittet Hinweise auf Sattelzug

Kaufungen (ots) – Einen hohen Fremdschaden von rund 15.000 Euro richtete am Freitagmittag 05.03.2021 der bislang unbekannte Fahrer eines Sattelzugs an der Abfahrt der Anschlussstelle Kassel-Ost bei Kaufungen an. Beim Linksabbiegen auf die B 7 war der Sattelanhänger des Gespanns so weit nach rechts ausgeschert, dass die gesamte linke Fahrzeugseite einer danebenfahrenden Kehrmaschine beschädigt wurde. Anschließend flüchtete der Verursacher auf der B 7 in Richtung Helsa, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf Fahrer oder den Sattelzug, der sichtbar beschädigt sein dürfte, geben können.

Wie der 66-jährige Fahrer der Kehrmaschine den aufnehmenden Polizisten des Reviers Ost berichtete, hatte er sich gegen 13 Uhr an der Autobahnabfahrt auf dem rechten der drei Fahrstreifen eingeordnet. Als die Ampel an der Kreuzung zur B 7 auf Grün umschaltete, krachte der Auflieger des links neben ihm fahrenden Lkw in die Seite seines Fahrzeugs. Das Kennzeichen des Sattelzugs, dessen Anhänger eine weiße Plane hatte, ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die den Beamten der Unfallfluchtgruppe Hinweise zu dem Unfall geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Lenkräder mit Airbags aus drei BMW erbeutet – Polizei sucht Zeugen in Kaufungen

Kaufungen (ots) – Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 04.03.2021 im Kaufunger Wohngebiet Papierfabrik drei abgestellte BMW aufgebrochen und daraus die Lenkräder mit integrierten Airbags im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Die Ermittler der Kasseler Polizei gehen davon aus, dass alle drei Taten auf das Konto ein und derselben Täter gehen. Sie bitten nun Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizei zu melden.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung an den Tatorten eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, hatten die Autoaufbrecher zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen an zwei BMW der 1er Reihe und einem 2er BMW jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen. Allem Anschein nach agierten die Täter im Schutz der Dunkelheit. In allen drei Fällen wurden die Lenkräder fachmännisch ausgebaut und gestohlen. Der angerichtete Sachschaden an den Autos, die im Bereich Crumbacher Weg, Farmerweg und Bettenhäuser Weg abgestellt waren, beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Zeugen, die den Ermittlern der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

