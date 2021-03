Karlsruhe – Psychisch beeinträchtigter 40-Jähriger beleidigt Polizisten und wirft mit Glasflaschen

Karlsruhe (ots) – Ein erheblich psychisch beeinträchtigter 40-Jähriger hat am

Samstag gegen 21 Uhr in der Karlsruher Kriegsstraße für einen größeren

Polizeieinsatz gesorgt. Er beleidigte mehrere Polizistinnen und Polizisten und

warf teils mit Glasflaschen nach ihnen.

Der äußerst aggressiv gestimmte Mann drohte zudem, vom Balkon des im ersten

Obergeschoss gelegenen Balkons zu springen, weshalb auch die Berufsfeuerwehr

Karlsruhe und zwei Rettungsteams mit Notarzt hinzugezogen wurden. Die Feuerwehr

eilte mit 16 Einsatzkräften vor Ort und errichtete ein Sprungkissen.

Schließlich konnte der 40-Jährige bei günstiger Gelegenheit dort festgehalten

und anschließend in der Wohnung gefesselt werden. Er wurde in der Folge einer

psychiatrischen Einrichtung zugeführt.

Die Kriegsstraße war während des Ereignisses zwischen der Hirsch- und

Rheinhold-Frank-Straße bis kurz nach 22.00 Uhr gesperrt.

Bei dem Einsatzgeschehen wurde ein Beamter durch eine Schnittverletzung und

einer Verletzung im Gesicht leicht verletzt, blieb aber dienstfähig.

Eggenstein-Leopoldshafen – Wohnhaus durch brennenden Carport in Vollbrand geraten

Eggenstein-Leopoldshafen – Im Zuge des Feuers an einem Carport ist am

Montag gegen 11.35 Uhr ein anderthalbstöckiges Wohnhaus in der Eggensteiner

Kirchenstraße in Vollbrand geraten. Menschen kamen nicht zu Schaden, allerdings

dürfte ein Sachschaden deutlich im sechsstelligen Eurobereich entstanden sein.

Ein Beamter der Polizeihundeführerstaffel war auf dem Weg zum Dienst auf das

Feuer an dem Carport aufmerksam geworden, der an das Wohnhaus angrenzte. Er

verständigte die 67 Jahre alte Bewohnerin sowie die Notrufzentrale. Bereits

gegen 11.50 Uhr stand das gesamte Haus in Vollbrand. Über die Medien wurden

Anwohner wegen der starken Rauchentwicklung gebeten, ihre Fenster und Türen

geschlossen zu halten.

Ein zufällig in der Nähe befindlicher Polizeihubschrauber fertigte Aufnahmen des

Brandobjektes.

Neben mehreren eingesetzten Streifen der Polizei waren insgesamt 94 Wehrleute

aus Eggenstein-Leopoldshafen, Linkenheim-Hochstetten, Graben-Neudorf, Dettenheim

und der Werksfeuerwehr des KIT Campus Nord im Einsatz. Vorsorglich waren auch

zwei Rettungsteams sowie ein Notarzt vor Ort.

Schließlich war das Feuer gegen 12.30 Uhr für die Brandbekämpfer unter Kontrolle

zu bringen, sodass hauptsächlich noch Rauchentwicklung zu vernehmen war.

Vorsorglich mussten wegen möglichen Glutnestern auch Teile des Dachs abgedeckt

werden.

Nach der Erstaufnahme durch den Polizeiposten Hardt haben Brandermittler der

Kriminalpolizei Karlsruhe die weiteren Ermittlungen zur noch unbekannten

Brandursache übernommen. Unterstützend wurden auch Kriminaltechniker

hinzugezogen, die erst nach Begehbarkeit des Brandortes ihre Arbeit fortsetzen

können.

Das Haus bleibt aufgrund des Brand- und Löschschadens unbewohnbar.

Ubstadt-Weiher – Nachtrag zu Meldung vom 03.03.2021: „Frau fällt betrügerischen Handwerkern zum Opfer – Zeugen gesucht!“ – Zwei Tatverdächtige dank Zeugenhinweis ermittelt

Karlsruhe – Wie berichtet, fiel am vergangenen Mittwoch eine Frau in

Ubstadt-Weiher betrügerischen Handwerkern zum Opfer.

Im Rahmen der Ermittlungen und letztlich Dank dem entscheidenden Hinweis eines

aufmerksamen Zeugen konnten die beiden Tatverdächtigen zwischenzeitlich

ermittelt werden.

Hier nochmals die ursprüngliche Meldung unter folgendem Link:

Sulzfeld – Alkoholisierter 57-Jähriger vorläufig festgenommen

Karlsruhe – Einen erheblich alkoholisierten 57-Jährigen konnte die Polizei

Samstagnacht in Sulzfeld vorläufig festnehmen. Der Mann steht in dringendem

Verdacht alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht und anschließend zu Fuß

geflüchtet zu sein. Ein Zeuge hörte gegen 22.15 Uhr einen lauten Knall und sah

in der Straße Am Kohlbach einen Pkw, der unfallbeschädigt an einer

Grundstücksmauer stand. Der Fahrer des Pkw schaute sich zunächst den Schaden an

und ging dann davon. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der 57-Jährige, der

sich in einem Gebüsch in der Straße An der Kelter versteckt hatte, vorläufig

festgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von

fast 2,2 Promille. Er wurde auf die Dienststelle verbracht. Dort bestritt er den

Pkw gefahren zu haben. Nach einer Blutentnahme wurde sein Führerschein

beschlagnahmt.

Ettlingen – Alkoholisierte Autofahrerin kollidierte mit Leitplanke

Karlsruhe – Ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand bei

einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Sonntagmorgen in Ettlingen ereignete.

Eine 55-jährige Pkw-Fahrerin war mit ihrem Kia gegen 03.40 Uhr auf dem Lindenweg

unterwegs. Vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung fuhr sie in einer

Rechtskurve geradeaus und kollidierte mit der Leitplanke sowie der

Richtungstafel. Während der Unfallaufnahme nahmen die Beamten bei der

Unfallverursacherin starken Alkoholgeruch und Ausfallerscheinungen wahr. Ein

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille, weshalb die

Autofahrerin zur Blutentnahme auf das Polizeirevier gebracht wurde. Ihr

Führerschein wurde einbehalten.

Karlsruhe – Graffit-Sprayer vorläufig festgenommen

Karlsruhe – Einen 26-jährigen Graffiti-Sprayer konnte die Polizei am

frühen Montagmorgen in der Südstadt vorläufig festnehmen. Ein Zeuge verständigte

gegen 01.00 Uhr die Polizei, da er den 26-Jährigen beim Sprühen in der

Hedwig-Kettler-Straße beobachtet hatte. Dort hatte er an eine Hauswand seinen

TAG aufgesprüht. Im Rahmen der Fahndung konnte er von einer Streife in der

Stuttgarter Straße angetroffen werden. Die Durchsuchung seines Rucksacks

förderte mehrere angebrochene Sprühdosen zu Tage. Der junge Mann wurde zur

Dienststelle gebracht. Eine Streife stellte fest, dass in der

Ludwig-Erhard-Allee an zwei Wahlplakaten der TAG des Beschuldigten und ein

schwarzes Kreuz besprüht worden waren. Nach Durchführung der erforderlichen

polizeilichen Maßnahmen konnte der 26-Jährige die Wache wieder verlassen.

Eggenstein-Leopoldshafen – Munition gefunden und vor Ort gesprengt

Karlsruhe – Ein Spaziergänger fand am Sonntag gegen 14 Uhr an der

Einmündung Bundesstraße 36 der Landesstraße 604 bei Eggenstein-Leopoldshafen

Munition im Waldgebiet.

Der angeforderte Kampfmittelbeseitigungsdienst konnte mit einem Metallsuchgerät

weitere, zum Teil vergrabene Munition finden. Diese war teils noch mit Zündern

ausgestattet. Sie musste daher an Ort und Stelle kontrolliert gesprengt werden,

da ein Transport der Sprengmittel als zu gefährlich erachtet wurde. Eine Gefahr

für die Ortsbewohner bestand durch die Sprengung nicht.

Die Ermittlungen zur Herkunft der Munition dauern an.

Ubstadt-Weiher – Vorfahrt missachtet – Zwei Leichtverletzte

Ubstadt-Weiher – Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzt

7.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstag gegen 15

Uhr in Weiher ereignete.

Offenbar hatte ein 58-jähriger Pkw-Fahrer von der Waldstraße kommend die

Vorfahrt einer von rechts aus der Forster Straße nahenden 30-Jährigen missachtet

und es kam zum Zusammenstoß.

Glücklicherweise wurden die 30-Jährige und ihr Mitfahrer durch den Aufprall nur

leicht verletzt und konnten sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. Der

Unfallverursacher blieb unverletzt.

Bad Schönborn – Einbrecher erbeuten Alkoholika

Bad Schönborn – Bislang unbekannte Täter brachen über das Wochenende in

die Anglerhütte des AC Bad Schönborn in Mingolsheim ein.

Vermutlich in der Zeit von Samstag, 14 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr öffneten bislang

unbekannte Täter gewaltsam die Eingangstüre und durchsuchten die Räumlichkeit

nach Diebesgut. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden hierbei mehrere Kästen

Alkoholika gestohlen. Das Vereinsheim war wenige Tage zuvor schon einmal Ziel

von Einbrechern. Bei dem versuchten Einbruch wurde ebenfalls die Eingangstüre

aufgebrochen, mutmaßlich mangels Wertgegenständen jedoch nichts entwendet.

Das Polizeirevier Bad Schönborn bittet Zeugen, die im Bereich der Bruchhöfe

verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07253

80260 zu melden.

Bruchsal – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf B 35

Karlsruhe – Aufgrund einer am Sonntagabend auf der Bundesstraße 35

verübten Verkehrsunfallflucht ist das Polizeirevier Bruchsal auf der Suche nach

Zeugen.

Eine 38-jährige Autofahrerin fuhr gegen 19.20 Uhr mit ihrem VW Passat auf dem

linken Fahrstreifen der zweispurigen B 35 von Bruchsal kommend in Richtung

Forst. Auf Höhe des dortigen Erdbeerhofes passierte sie den roten PKW eines noch

unbekannten Fahrzeugführers, als dieser aus bislang nicht geklärter Ursache das

Fahrzeug der Geschädigten touchierte und anschließend flüchtete. Es entstand ein

Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können,

werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bruchsal unter 07251 7260 in

Verbindung zu setzen.

Kraichtal – Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Karlsruhe – Leichte Verletzungen zog sich eine 48-jährige Motorradfahrerin

bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Kraichtal zu. Die Frau war

gegen 14.45 Uhr auf der Friedrichstraße in Richtung Ubstadt unterwegs. In

entgegengesetzter Richtung fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Sprinter und

Anhänger. An der Friedrich-Ebert-Straße bog der 51-Jährige nach links ab, ohne

auf die Motorradfahrerin zu achten. Die 48-Jährige musste um eine Kollision zu

vermeiden stark abbremsen und stürzte hierbei. Sie wurde mit einem Rettungswagen

in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von

geschätzten 1000 Euro.

Karlsruhe – Vier Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Karlsruhe – Vier Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 5000

Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagvormittag in Karlsruhe. Ein

32-Jähriger fuhr kurz nach 11.00 Uhr mit seinem Pkw auf der Straße Am

Storrenacker. An der Kreuzung zum Herdweg missachtete er die Vorfahrt eines

52-Jährigen und stieß mit dessen Pkw im Kreuzungsbereich zusammen. Bei dem

Aufprall verletzten sich der Verursacher, sowie der 52-Jährige und zwei Insassen

leicht. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Beide

Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Karlsruhe -Turmbergplattform wegen zu starkem Publikumsverkehr geräumt

Karlsruhe – Etwa 50 Personen befanden sich am Samstagabend gegen 18.30 Uhr

in Kleingruppen auf der Aussichtsplattform am Karlsruher Turmberg.

Teilweise wurde entgegen bestehender Verbote auch Alkohol konsumiert und

aufgrund des nur sehr begrenzt zur Verfügung stehenden Raumes waren auch die

Mindestabstände nicht einzuhalten. Daher wurde die Plattform durch gezieltes

Ansprechen Einzelner und mittels Lautsprecherdurchsagen durch die Polizei

geräumt. Die Anwesenden waren einsichtig und verließen umgehend die

Aussichtsplattform, die anschließend abgesperrt wurde.

Ob diesbezüglich auch Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung

vorgelegt werden, unterliegt noch einer Prüfung.

Auf dem Weg zur Anzeige den Dieb getroffen

Mannheim – Ein 38-jähriger Geschädigter hat Freitagmorgen (5. März) den

Dieb seiner Jacke erkannt. Beide Männer waren aus unterschiedlichen Gründen auf

dem Weg zur Dienststelle der Bundespolizei in Mannheim.

Den Diebstahl bemerkte der 38-Jährige auf der Zugfahrt von Frankfurt nach

Mannheim. Im Hauptbahnhof erkannte er einen Mann, der augenscheinlich seine

Jacke trug. Der 24-Jährige wurde gerade von einer Streife der Bundespolizei zur

Dienststelle gebracht nachdem er ohne Fahrschein den Zug von Frankfurt nach

Mannheim nutzte. Es stellte sich heraus, dass der 24-Jährige nicht nur ohne

Fahrschein im Zug war, sondern auch ohne Jacke. Da es ihm jedoch zu kalt war,

nahm er die Jacke des 38-Jährigen aus der Gepäckablage. Der Diebstahl wurde

aufgeklärt, der 24-jährige Deutsche wird nun wegen Diebstahls und Erschleichen

von Leistungen beanzeigt.

Karlsruhe – Dieb bringt Diebesgut zum Teil zurück

Karlsruhe – Opfer eines Diebstahls wurde eine 86-jährige Dame am

Freitagnachmittag vor ihrer Wohnungstür in der Karolinger Straße. Teilweise

brachte der Dieb aber das Diebesgut zurück.

Die Dame wollte ihre Wohnungstür aufschließen und öffnete zum Herausholen des

Schlüssels ihre Handtasche, als der Unbekannte, der ihr ins Haus gefolgt war,

offenbar ihren Geldbeutel aus der geöffneten Handtasche nahm. Kurz zuvor hatte

er in akzentfreiem Deutsch gesagt, dass seine Mutter Corona habe. Anschließend

lief der Mann weg.

Er kam aber unmittelbar nach dem Diebstahl zurück und händigte

Zeugen

Karlsruhe – Grünwinkel – Am Samstag kam es gegen 16.15 Uhr auf der

Durmersheimer Straße zu einem Raubdelikt, bei dem einer 89jährigen Frau ihre

weiße Handtasche mit persönlichen Gegenständen und 30 Euro entrissen wurde. Der

Täter, ein Fahrradfahrer mit schwarzer Mütze, hatte die Frau derart angegangen,

dass sie zu Fall kam und mit Verletzungen im Gesicht, am Oberschenkel und einer

schweren Schulterverletzung stationär ins Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Passanten hatten sich zunächst um das Opfer gekümmert. Fahndungsmaßnahmen

blieben bislang erfolglos. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer

0721/666-5555. 100 Euro aus der

Geldbörse genommen hatte, weitere 30 Euro sowie die Geldkarten hatte er drin

gelassen.

Die Dame beschrieb den Mann als um die 35 Jahre alt, 165 bis 170 cm groß und

insgesamt ungepflegt. Er hatte kurze, braune Haare und trug einen

Mund-Nasen-Schutz.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Südweststadt unter der Telefonnummer

0721/666-3411 entgegen.

Ettlingen – Wohnungseinbruch in Ettlingenweier

Karlsruhe – Beim Nachhause kommen am Samstagabend stellte ein Ehepaar

fest, dass in Ihr Haus in der Schauinslandstraße in Ettlingenweier eingebrochen

worden war.

Die Bewohner stellten gegen 21 Uhr fest, dass ein bislang unbekannter Täter über

das Esszimmerfenster an der Rückseite in das Einfamilienhaus gelangte. Das

Fenster wies Hebelspuren am Rahmen auf. Im Haus wurde Bargeld und Schmuck

entwendet. Der Täter hat das Haus wohl über den Keller wieder verlassen.

Wer am Samstagabend im Bereich Ettlingenweier verdächtige Beobachtungen gemacht

hat, kann sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer

07243/32000 in Verbindung setzen.

