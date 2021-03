Mannheim-Blumenau: Wahlplakate abgerissen und angezündet

Mannheim – Am Freitag gegen 23:30 Uhr riss ein 18-Jähriger in der Straße

Auf der Blumenau mehrere Wahlplakate von ab und zündete eines der Plakate an.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Taten, stellte den Täter zur Rede und

verständigte die Polizei. Ein Atemalkoholtest bei dem jungen Mann ergab einen

Wert von 0,8 Promille. Er gelangt nun wegen Sachbeschädigung zur Anzeige.

Mannheim: Unerlaubte Einfuhr von Hundewelpen

Mannheim – Die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Mannheim

ermittelt derzeit wegen mehrerer Fälle der unerlaubten Einfuhr von Hundewelpen

aus dem Ausland.

Bereits am 28.02.2021 führten Zeugen im Stadtteil Käfertal Beschwerde darüber,

dass aus einem Anwesen in der Waldstraße nachts winselnde Hunde im Garten zu

hören seien. Bei einer ersten Überprüfung durch die Spezialisten der

Polizeihundeführerstaffel am 02.03.2021 wurde ein Hundewelpe im Garten des

Anwesens festgestellt. Es waren lediglich zwei ungedämmte Hundehütten als

Witterungsschutz vorhanden. Bei einer eingehenden Kontrolle am Folgetag fanden

die Beamten in einem Kellerraum des Anwesens neben einer Mutterhündin neun

kleine Welpen vor. Der Raum war von Kot und Urin verunreinigt, es stand kein

Wasser oder Futter für die Tiere bereit. Im Zuge der Überprüfung stellten die

Polizisten fest, dass die Welpen ca. 5 Wochen alt sind und offenbar aus

Bulgarien eingeführt worden waren. Erforderliche Impfungen konnten zunächst

nicht nachgewiesen werden. Nach Rücksprache mit dem Veterinäramt der Stadt

Mannheim wurden die Tiere beschlagnahmt und in einem Tierheim untergebracht.

Ein 42-jähriger Mann aus dem Stadtteil Schwetzingerstadt hatte Ende Februar 2021

zwei Hunde verkauft, deren Käufer anschließend vom Veterinäramt Karlsruhe

überprüft wurden. Zur Überprüfung des Verkäufers wurde anschlideßend das

Veterinäramt Mannheim in Kenntnis gesetzt. Bei einer gemeinsamen Kontrolle des

Veterinäramts mit der Polizeihundeführerstaffel wurden zwei Hundewelpen

aufgefunden, die in einem Raum des Anwesens am Georg-Lechleiter-Platz gehalten

wurden. Der Boden des Raums war mit Kot und Urin übersät. Zudem hatten die Hunde

damit begonnen, verschiedene Gegenstände des Raums anzunagen und zu zerbeißen.

Nahrung und Wasser stand den Tieren nicht zur Verfügung. Die Hunde waren von dem

42-Jährigen zum Zwecke des Verkaufs aus Ungarn eingeführt worden und verfügten

nicht über die erforderlichen Schutzimpfungen. Auch diese beiden Hundewelpen

wurden beschlagnahmt und im Tierheim untergebracht.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei nun wegen Verstößen gegen das

Hundeverbringungs- und -einfuhrbeschränkungsgesetz, die

Tierschutzhundeverordnung, die Binnenmarkttierseuchenschutzverordnung und das

Tiergesundheitsschutzgesetz sowie weiterer tierschutzrechtlicher Bestimmungen.

Mannheim: 35-jähriger Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen des Verdachts des besonders schweren Raubes und Diebstahls mit Waffen in Untersuchungshaft

Mannheim – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl gegen einen 35-jährigen deutschen Staatsangehörigen erlassen. Er

steht im dringenden Verdacht, in der Mannheimer Innenstadt einen schweren Raub

sowie einen Diebstahl unter Mitführung einer Schreckschusswaffe begangen zu

haben.

Der Tatverdächtige soll am Dienstag, 02.02.2021, gegen 19:30 Uhr in einem

Lebensmittelmarkt im Quadrat E 2 von einer Kassiererin, die sich gerade in einem

Bezahlvorgang befand, unter Vorhalt einer Schusswaffe gefordert haben, die

geöffnete Kasse nicht zu schließen. Anschließend soll er die Kassiererin zur

Seite geschoben und 530 EUR Bargeld aus der Kasse entnommen haben. Im Anschluss

flüchtete er aus dem Ladengeschäft.

Am Samstag, 06.03.2021, gegen 03:10 Uhr soll er aus einem im Quadrat K 3

abgestellten Anhänger eines Dachdeckerbetriebs Buntmetall entnommen und in

seinen Rucksack gesteckt sowie weiteres Buntmetall zum Abtransport

bereitgestellt haben. Aufgrund des Hinweises eines Zeugen konnte der 35-Jährige

noch am Tatort festgenommen werden. In seinem Rucksack hatte er eine ungeladene

Schreckschusswaffe bei sich.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl gegen den 35-jährigen Tatverdächtigen wegen Fluchtgefahr erlassen. Er

wurde nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter und Eröffnung des Haftbefehls

in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Fachdezernats des

Kriminalkommissariats Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

dauern an. Insbesondere wird geprüft, inwiefern der 35-jährige Mann für weitere

gleichgelagerte Fälle als Tatverdächtiger in Betracht kommt.

Mannheim: Massive Ruhestörungen im Bereich Lindenhof und Innenstadt durch sogenannte Party- und Eventszene sowie Auto-Poser – Großkontrollen der Polizei

Mannheim – Polizei und Stadt verhindern künftig nachhaltig mit eng

abgestimmten Maßnahmenpaketen die weitere Verfestigung der Szene.

Am Samstagabend, gegen 21.20 Uhr, gingen mehrere Anrufe von Anwohnern des

Stadtteils Lindenhof bei der Polizei ein, die sich über aufheulende

Fahrzeugmotoren und überlaute Musik aus Fahrzeugen beschwerten.

An einer sofort eingerichteten Großkontrollstelle an der Kreuzung Stephanienufer

/ Rennershofstraße konnten in der Folge 146 Fahrzeuge und rund 300 Personen

festgestellt werden. Die Fahrzeuginsassen wurden einer Kontrolle unterzogen. Bei

den festgestellten Personen handelte es sich überwiegend um junges,

eventorientiertes Publikum im Alter zwischen 18 – 25 Jahren, die vornehmlich aus

dem angrenzenden Umland stammen. Durch die eingesetzten Beamten wurden sämtliche

Kennzeichen notiert und Personalien der Fahrzeuginsassen festgestellt. Gegen

allen Personen wurden Platzverweise ausgesprochen und Verstöße werden konsequent

zur Anzeige gebracht. Vor Ort war unterstützend eine Streife des Kommunalen

Ordnungsdienstes der Stadt Mannheim tätig, die insbesondere die Verstöße gegen

die CoronaVO ahndeten. Zeitgleich wurden weitere szenetypische Örtlichkeiten

überwacht. Hierbei konnten nochmals weitere 50 Fahrzeuge festgestellt werden.

Insgesamt kam es zu zwölf Verstößen gegen die CoronaVO sowie 15 weiteren

Ordnungswidrigkeiten.

Nachdem im Stadtteil Lindenhof die Nachtruhe der Anwohner wiederhergestellt war,

gingen gegen 22.30 Uhr bei der Polizei erneut Anrufe ein, wobei sich diesmal die

Anwohner im Bereich der Mannheimer Innenstadt über laute Motorengeräusche und

Hupkonzerte beschwerten. Augenscheinlich hatte sich ein Großteil der zuvor

kontrollierten Personen nun in der Mannheim Innenstadt eingefunden. Auch hier

reagierte die Polizei umgehend mit der Einrichtung stationärer Kontrollstellen,

an denen insgesamt 108 Fahrzeug- und Personenkontrollen durchgeführt wurden. Die

Personalien aller Betroffenen wurden festgestellt, Platzverweise erteilt sowie

rechtliche Konsequenzen bei Nichtbefolgen aufgezeigt. Die Maßnahmen zeigten

Wirkung, jedoch bildete sich in der Kunststraße zeitweise ein Rückstau bis auf

Höhe des Paradeplatzes.

Es ergaben sich lediglich zwei Verstöße gegen die CoronaVO. Gegen 1.45 Uhr war

in der Innenstadt wieder Ruhe eingekehrt und die intensiven Kontrollen konnten

eingestellt werden.

Die Maßnahmen stießen bei den durch die Ruhestörungen betroffenen Anwohner auf

durchweg positive Resonanz.

Die Mannheimer Polizei wird im engen Schulterschluss mit der Stadt Mannheim

abgestimmte und ganzheitliche Maßnahmen auf den Weg bringen, um so gezielt der

weiteren Etablierung einer Event- und Poserszene in Mannheim nachhaltig

entgegenzuwirken.

Erster Bürgermeister Christian Specht hat Polizeipräsident Andreas Stenger

gebeten, gemeinsam mit dem städtischen Ordnungsdienst ein Lagebild zu erstellen.

Daran angelehnt sollen kurzfristig verkehrsbehördliche und Vollzugs-Maßnahmen

wie Kontrollstellen und Sperrungen entwickelt werden. Auch die Anwohnerinnen und

Anwohner sollen in das Maßnahmenkonzept einbezogen und darüber informiert

werden.

Mannheim-Blumenau: Brand auf Waldlichtung – Polizei sucht Zeugen

Mannheim – Am Samstag, den 06.03.2021, um 16:15 Uhr, wurde dem Lagezentrum

der Polizei durch die Feuerwehr ein Flächenbrand mitgeteilt. Dieser befand sich

in Mannheim-Blumenau auf Höhe des Mansfelder Weges an einer dortigen

Waldlichtung. Ein Zeuge hatte, nach Verständigung der Feuerwehr, den Brand auf

einer Fläche von ca. 5×5 Metern bereits mit einfachen Mitteln gelöscht. Die

Feuerwehr löschte nochmals nach und kontrollierte mittels Wärmebildkamera. Eine

Suche nach der Brandursache verlief negativ. Weitere Zeugen gaben an, zwei

Kinder/Jugendliche mit Fahrrädern in der Nähe des Brandes gesehen zu haben.

Um 17:14 Uhr musste die Feuerwehr erneut wegen eines Flächenbrandes an derselben

Örtlichkeit ausrücken. Der Brand konnte gelöscht werden. Er befand sich, wie

auch beim ersten Mal, am westlichen Ende der Lichtung. Das Feuer hätte jedoch

jederzeit auf angrenzende Nadelbäume übergreifen können.

Der zweite Brand hatte eine Fläche von 15×15 Metern. Der entstandene Flurschaden

konnte bislang noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst unter tel.: 0621-174 4444 zu melden.

Mannheim/Käfertal: Vorfahrt missachtet – eine leicht Verletzte

Mannheim – Am Samstagnachmittag, gegen 15.55 Uhr, kam es im Stadtteil

Käfertal nach einer Vorfahrtsverletzung zur Kollision zweier Pkw. Hier befuhr

eine 55-Jähriger Suzuki Fahrerin die Reichenbachstraße in Richtung

Turbinenstraße. An der dortigen Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt eines, die

Turbinenstraße in Richtung Oscar-von-Miller-Straße fahrenden, 26-jährigen VW

Fahrers. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Pkw der

Unfallverursacherin abgewiesen und kippte auf die Beifahrerseite. Während beide

Fahrzeuglenker unverletzt blieben, erlitt eine 27-jährige Beifahrerin der

Unfallverursacherin leichte Verletzung. An den Fahrzeugen entstand ein

geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht

mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Mannheim-Neckarstadt: Polizistin mit Faust ins Gesicht geschlagen

Mannheim – Am Freitag gegen 09:40 Uhr schlug ein betrunkener 40-Jähriger

in der Hochuferstraße einer Polizistin mit der Faust ins Gesicht, nachdem eine

Rettungswagenbesatzung die Unterstützung der Polizei anforderte. Ein Zeuge

verständigte die Rettungskräfte, nachdem er den betrunkenen 40-Jährigen auf der

Straße liegen sah. Da der renitente Mann in ein Krankhaus verbracht werden

sollte, verständigten die Sanitäter die Polizei. Völlig unvermittelt schlug der

Mann einer Polizeibeamtin mit der Faust ins Gesicht, verletze diese hierbei

leicht und beleidigte sie. Nach der medizinischen Untersuchung des Betrunkenen

in einem Krankenhaus sollte dieser zur Ausnüchterung zum Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt verbracht werden. Auch hiergegen leistete er massiven

Widerstand. Als der Mann seine Zurechnungsfähigkeit wiedererlangt hat, durfte er

gehen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen tätlichem Angriffs auf

Vollstreckungsbeamte und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Mannheim-Herzogenried: Drei Mülltonnen in Brand gesetzt

Mannheim – Am frühen Samstagmorgen gegen 00:30 Uhr entflammten bislang

unbekannte Täter in der Straße Zum Herrenried drei Mülltonnen und flüchteten.

Eine Zeugin beobachtete zwei Personen, welche nach ihrem Erblicken in Richtung

Hochuferstraße davonrannten und verständigte die Einsatzkräfte. Durch die

Flammen wurde ein sich in der Nähe befindlicher Baum beschädigt. Es entstand ein

Sachschaden von etwa 1500 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht

haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.

Mannheim-Lindenhof: Maßnahmen zur Überwachung der Maskenpflicht in Baustellenfahrzeugen

Mannheim – Das Polizeipräsidium Mannheim führte am Freitagnachmittag im

Mannheimer Stadtteil Lindenhof eine konzentrierte Aktion zur Einhaltung der

Maskenpflicht in Baustellenfahrzeugen durch. In der Zeit zwischen 14 Uhr und 17

Uhr überprüften fast 20 Beamte der Verkehrspolizei und des Einsatzzuges Mannheim

im Rahmen einer Kontrollstelle nahe der Großbaustelle „Loksite“ sowie bei

mobilen Kontrollen, ob die Insassen an- und abfahrender Bau- und

Handwerkerfahrzeuge die geltenden Abstands- und Hygieneregeln der CoronaVO

einhielten. Der Ordnungsdienst der Stadt Mannheim unterstützte die Maßnahmen der

Polizei.

„Wir dürfen in unserem Engagement, die Einhaltung der Corona-Regeln zu

überwachen, nicht nachlassen. Wir setzen deshalb immer wieder gezielte

Schwerpunkte. Heute geht es uns um die Beschäftigten im Bereich von

Großbaustellen. Mit viel Fingerspitzengefühl sensibilisieren wir für das Tragen

von Mund-Nasenschutzbedeckung, sei es im Fahrzeug oder auf der Baustelle. Durch

die Beachtung der Corona-Regeln leisten die Arbeiterinnen und Arbeiter einen

erheblichen Beitrag um Infektionen möglichst zu verhindern.“, so

Polizeipräsident Andreas Stenger.

„Leider mussten wir wiederholt beobachten, dass in diesem Bereich, auf den in

den Corona-Verordnungen und -Verfügungen bislang kein expliziter Fokus gelegt

wurde, zu wenig Konsequenz bei der Umsetzung der Schutzmaßnahmen ausgeübt wird.

Mehrere Infektionscluster im betrieblichen Umfeld bestätigen das. Diese

Entwicklung beunruhigt uns, gerade auch vor dem Hintergrund der aktuell wieder

steigenden Inzidenz. Mit dieser Kontrolle wollen wir daher das Bewusstsein für

die Einhaltung der Maskenpflicht auch in diesem Bereich steigern“, so Erster

Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Christian Specht.

Im Rahmen der Überprüfungen, die auf ganzheitlilcher Basis durchgeführt wurden,

konnten nachfolgende Feststellungen getroffen werden:

119 Personen aus 56 Fahrzeugen verstießen gegen die Maskenpflicht. 35 der

kontrollierten Personen waren uneinsichtig, gelangten zur Anzeige und müssen mit

einem Bußgeld rechnen. Weiterhin stellten die Beamten drei Verstöße gegen die

Ladungssicherung fest.

Neben der Überwachung der Vorschriften wurde ein besonderes Augenmerk darauf

gelegt, mit den Fahrzeuginsassen aufklärende Gespräche zu führen und diese

hinsichtlich der Einhaltung der Regelungen zu sensibilisieren.