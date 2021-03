Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis):

Mannheim – Eine 24-jährige Pkw-Fahrerin erstattete vergangenen Samstag

Anzeige beim Polizeirevier in Schwetzingen, da ihr nachmittags auf der B 291 von

Hockenheim in Richtung Schwetzingen ein silberner Pkw so dicht auffuhr, dass sie

weder Kennzeichen noch Scheinwerfer des Pkw erkennen konnte. Im weiteren Verlauf

konnte die Frau an dem verkehrsbedingt wartenden silbernen Pkw vorbeifahren und

schüttelte gegenüber dessen Fahrer den Kopf. Daraufhin wechselte dieser die Spur

und folgte ihr, abermals mit zu geringem Abstand, in die Friedrichstraße. Im

zweispurigen Bereich überholte der Mann und scherte vor ihr wieder ein, wo er

plötzlich abbremste. Zum Zusammenstoß kam es nicht, allerdings hinderte der Mann

mit seinem Pkw die Frau nun an der Weiterfahrt. Dann stieg dieser aus und

beleidigte sie mit Kraftausdrücken. Hiernach erstattete die 24-Jährige Anzeige.

Der Bezirksdienst des Polizeireviers Schwetzingen ermittelt nun wegen Nötigung

im Straßenverkehr und Beleidigung.

Rauenberg-Malschenberg: Mit Faust ins Gesicht geschlagen, nachdem Hundebesitzer kämpfende Hunde trenne will

Rauenberg – Am Sonntag gegen 18:00 Uhr kam es nahe der A6 auf einem

Feldweg im Bereich des mobilen Hühnerstalls zu einer körperlichen

Auseinandersetzung zwischen zwei Hundebesitzern. Ein 56-jähriger Mann war mit

seinen zwei Labradoren auf dem Feldweg spazieren, als ein nicht angeleinter Hund

einen der Labradore angriff. Der 56-Jährige versuchte die kämpfenden Hunde zu

trennen und versetzte dem fremden Hund einen Tritt. Der herbeieilenden

54-jährige Besitzer des unangeleinten Hundes griff nach seinem Vierbeiner,

konnte seinen Hund jedoch nicht unter Kontrolle bringen, weshalb der 56-Jährige

erneut nach diesem trat. Daraufhin schlug der 54-Jährige dem 56-Jährigen mit der

Faust ins Gesicht und verletzte diesen leicht. Das Opfer stolperte in der Folge

des Faustschlags über eine Leine und stürzte. Auch der 54-jährige Mann kam zu

Fall, stürzte auf sein Opfer und beschädigte dessen Brille. Nach einer kurzen

Diskussion verließ der Täter die Örtlichkeit mit seinem Auto. Zeugen, die den

Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis): Deutliche Schlangenlinien gefahren – 46-Jähriger mit über 2 Promille am Steuer kontrolliert

Mannheim – Ein Zeuge meldete der Polizei am vergangenen Sonntagabend den

Fahrer eines Opel, da dieser in deutlichen Schlangenlinien auf der B38 von

Viernheim in Richtung Weinheim fuhr. An der Kreuzung B38 / Viernheimer Straße,

konnte der Opel-Fahrer von einer Streife des Polizeireviers Weinheim

festgestellt werden. Dort flüchtete er zunächst mit quietschenden und qualmenden

Reifen in Richtung Viernheimer Straße. Auf Höhe eines dortigen Autohauses konnte

er schließlich einer Kontrolle unterzogen werden.

Sowohl der 46-jährige Fahrer, als auch dessen Beifahrer machten einen deutlich

alkoholisierten Eindruck. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab

einen Wert von knapp über 2 Promille. Nach erfolgter Blutentnahme durch einen

Arzt beim Revier Weinheim, wurden sowohl Führerschein, als auch

Fahrzeugschlüssel des Mannes einbehalten. Im Anschluss konnte dieser, zu Fuß,

seinen Heimweg antreten. Eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer wurde

gefertigt.

Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken Auto gefahren und Polizisten angegriffen

Eppelheim – Am Sonntag gegen 16:15 Uhr griff ein betrunkener Autofahrer

bei dessen Festnahme in der Werner-von-Braun-Straße die eingesetzten

Polizeibeamten an. Eine Zeugin alarmierte die Einsatzkräfte, da sie den

augenscheinlich volltrunkenen 26-Jährigen an einer Tankstelle dabei beobachtete,

wie dieser in sein Auto einstieg und davonfuhr. Eine Polizeistreife konnte den

Mann schließlich in der Werner-von-Braun-Straße stoppen und einer Kontrolle

unterziehen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,46 Promille. Als der

26-Jährige zur Blutentnahme zum Polizeirevier Heidelberg-Süd verbracht werden

sollte, schlug er auf die Polizisten ein. Nur durch die Unterstützung einer

weiteren Streife gelang es den Beamten den Mann festzunehmen. Auf der

Dienststelle beruhigte sich der 26-Jährige wieder und ließ sich eine Blutprobe

entnehmen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Audi Fahrer mit 1,86 Promille unterwegs

Neckargemünd – Am Samstagabend, gegen 21.25 Uhr, meldete ein aufmerksamer

Verkehrsteilnehmer einen vor ihm von Neckarsteinach kommend in Richtung

Neckargemünd in Schlangenlinien fahrenden Pkw Audi. Eine sofort verständigte

Streife des Polizeireviers Neckargemünd konnte den verdächtigen Audi im Bereich

des Kreisverkehrs der Neckarsteinacher Straße sichten und einer Kontrolle

unterziehen. Im Verlauf der Kontrolle bemerkten die Beamten bei dem 44-jährigen

Fahrzeuglenker, dass dieser nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest förderte

einen Atemalkoholwert von 1,86 Promille zu Tage. Dem 44-Jährigen wurde eine

Blutprobe entnommen. Sein Führerschein blieb bei den Akten und er muss sich nun

wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Dossenheim: Brand einer Scheune – eine Person leicht verletzt

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis – Beim Brand in einer Scheune in der

Hölderlinstraße in Dossenheim am Sonntagmorgen gegen 04.05 Uhr entstand ersten

Schätzungen zufolge Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Im Rahmen einer Feier wurde

in der Scheune ein Heizkörper mittels einer Gasflasche betrieben. Vermutlich kam

es durch eine Fehlbedienung zur plötzlichen Entzündung der Gasflasche, worauf

die beiden anwesenden Personen sofort die Scheune verließen. Der Übergriff des

Feuers auf das angrenzende Wohngebäude konnte durch die Freiwillige Feuerwehr

Dossenheim, die mit insgesamt 30 Einsatzkräften vor Ort war, verhindert werden.

Der 18-jährige Sohn der Bewohner wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und in

ein Krankenhaus eingeliefert.

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis: Beim Abbiegen Radfahrer übersehen und leicht verletzt

Hockenheim – Am Freitag gegen 13:30 Uhr bog ein 25-jähriger Fahrer eines

VWs von der Ketscher Straße nach rechts in die Talhausstraße ab und kollidierte

mit einem Radfahrer, der auf der Ketscher Straße in gleiche Richtung unterwegs

war. Durch den Zusammenstoß stürzte der 30-jährige Radfahrer und musste leicht

verletzt in ein nahegelegenes Krankhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen

entstand ein Sachschaden von 1500 Euro.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Party mit 20 Gästen in Wald gefeiert

Weinheim – Am Freitag gegen 21:30 Uhr feierten in einer Waldhütte im

Kameralwald etwa 20 Personen eine Party. Ein Anwohner informierte die Polizei

über Partylärm in dem Waldstück. Als die Feiernden die alarmierten Beamten

erblickten, ergriffen sie die Flucht. Drei der Partygäste konnte jedoch einer

Kontrolle unterzogen werden und müssen nun mit einem Bußgeld rechnen. Die

Ermittlungen zur Identifizierung der weiteren Teilnehmer der Party dauern an.

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis: Party auf Burg-Parkplatz

Sinsheim – Am Freitag gegen 19:30 Uhr wollten mehr als 50 Personen eine

Party auf dem Parkplatz der Burg Steinsberg feiern. Einer Streife des

Polizeireviers Sinsheim fiel der voll mit Autos belegte Parkplatz sowie die

Vielzahl der Partygäste schon aus der Ferne auf. Als die Polizeibeamten den

Parkplatz aufsuchten, entfernten sich bis auf zehn Personen alle Weiteren

fluchtartig. Eine der Personen war beim Eintreffen der Beamten dabei, eine

Lautsprecherbox auf deren Fahrzeugdach zu installieren. Auch Campingstühle sowie

Shishas wurden durch die Feiernden mitgebracht. Die Beamten räumten den

Parkplatz und ließen in Absprache mit dem Oberbürgermeister der Stadt Sinsheim

den Parkplatz durch Mitarbeiter des Bauhofes absperren. Gegen 01:15 Uhr fiel den

Polizisten erneut eine Ansammlung, bestehend aus neun Fahrzeugen und 17

Personen, auf dem Parkplatz der Burg auf. Die Gruppe räumte die Absperrgitter

zur Seite und setzte die Party fort. Die Beamten räumten den Parkplatz erneut

und erteilten Platzverweise. Die Partygäste müssen nun mit einem Bußgeld wegen

des Verstoßes gegen die geltenden Corona-Regeln rechnen.

Eberbach-Pleutersbach / Rhein-Neckar-Kreis: Ladung verloren und Unfall verursacht

Eberbach – Am Freitag gegen 17 Uhr überfuhr ein 24-jähriger

Mercedes-Fahrer im Triebweg ein Holzstück und beschädigte hierdurch den

Frontspoiler seines Autos. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 2000 Euro.

Auf der Fahrbahn befanden sich weitere Holzstücke, welche darauf schließen

ließen, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Holzstücke beim Befahren

des Triebwegs verlor. Zeugen, die ein Fahrzeuge mit entsprechender ungesicherter

Ladung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

06271/9210-0 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.