Heidelberg-Altstadt: Kollision zwischen Radfahrern – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Altstadt: (ots) – Am Samstagnachmittag, gegen 14:45 Uhr, war ein

26-jähriger Mann mit seinem Fahrrad in der Straße „Plöck“ unterwegs und stieß in

Höhe des Friedrich-Ebert-Platzes mit einem von zwei ihm entgegenkommenden

Radfahrern zusammen. Bei den beiden Männern handelt es sich um Mitglieder der

Partei AfD, welche durch entsprechende T-Shirts und andere mitgeführte

Gegenstände deutlich als solche erkennbar waren. Diese warfen dem 26-Jährigen

vor, den Verkehrsunfall absichtlich verursacht zu haben. Inwieweit eine der

beteiligten Personen hierbei verletzt wurde, ist derzeit nicht bekannt. Nach der

Durchführung erster polizeilicher Maßnahmen durch eine verständigte

Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Heidelberg-Mitte durfte der 26-Jährige

seinen Weg fortsetzen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

wegen des Verdachts der Körperverletzung dauern an. Zeugen, die sachdienliche

Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten sich mit dem

Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

Heidelberg: Brand in Heidelberger Altstadt; Statiker überprüft Häuser; zwei der drei Häuser wieder freigeben; Pressemitteilung Nr. 3

Heidelberg – Am Montagnachmittag wurden die drei als unbewohnbar

eingestuften Wohnhäuser in der Hauptstraße von einem Statiker überprüft. Zwei

der drei Häuser wurden wieder freigegeben und können bezogen werden. Das Haus,

in dem der Brand ausgebrach, bleibt weiterhin unbewohnbar und abgesperrt.

Heidelberg: Vier junge Männer in der Altstadt überfallen; Zeugen gesucht

Heidelberg – Bereits am Freitagabend wurden vier junge Männer, drei

Jugendliche im Alter von 17 Jahren und ein 19-jähriger Heranwachsender in der

Heidelberger Altstadt von drei unbekannten Tätern überfallen.

Die jungen Männer hatten sich auf dem Spielplatz in der Märzgasse, Ecke Plöck

aufgehalten, als sie gegen 22.45 Uhr von drei Unbekannten angesprochen und in

ein Gespräch verwickelt wurden. Im Laufe dieses Gesprächs wurde der Ton der

Unbekannten immer aggressiver und mündete darin, dass sie sich von zwei der

jungen Männer Bargeld aushändigen ließen. Einer der 17-Jährigen wurde zudem

geschlagen.

Die vier jungen Männer erstatteten Anzeige bei der Polizei. Eine Fahndung nach

den ca. 18-19 Jahre alten Tätern verlief bislang ohne Ergebnis. Die Täter werden

wie folgt beschrieben:

Täter: ca. 185 cm; dunkelblonde bis hellbraune Haare; Dreitagebart; muskulöse

Statur; weißes Trainingsoberteil; dunkle Jogginghose; Turnschuhe. Täter: ca. 175 cm; schlank; schwarze Haare; südländischer Typ; Kinn- und

Oberlippenbart; blau-rote Trainingsjacke; er sprach Deutsch mit Akzent. Täter: ca. 170 cm; vermutlich Ausländer; dunkle Haare; leichter

Oberlippenbart; schwarze Jeans und schwarze Jacke.

Das Jugenddezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder den Tätern geben können, die sich

möglicherweise vor und/oder nach der Tat (22.45 – 23.15 Uhr) im Bereich der

Märzgasse/Plöck und der Hauptstraße aufgehalten haben könnten, werden gebeten,

sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier

HD-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 in Verbindung zu setzen.

Heidelberg-Handschuhsheim: Bislang unbekannte Jugendliche versuchen Roller zu entwenden – Zeugen gesucht

Mannheim – Vergangenen Sonntag, um 20:38 Uhr, wurde der Polizei durch

einen Zeugen ein versuchter Rollerdiebstahl gemeldet. Der Zeuge konnte von

seinem Balkon aus beobachten, wie sich drei Personen am Hans-Thoma-Platz an

einem Motorroller aufhielten. Plötzlich setzte sich eine der drei Personen auf

den Roller und manipulierte daran herum. Danach wollte sie diesen fortschieben.

Da dies misslang, trat eine andere der Personen gegen den Lenker des Rollers.

Anschließend liefen alle drei Personen den Angelweg entlang und machten sich

auch hier an einem schwarzen Roller zu schaffen. Sie ließen jedoch von dem

Roller ab und entferntem sich in Richtung Feld.

Die drei Personen wurde wie folgt beschrieben:

Größte Person: männlich, ca. 170-180cm groß, schlank, ca. 17

Jahre alt, dunkle kurze Haare, bekleidet mit schwarzer Jacke,

dunkelgraue Hose (evtl. Jeans)

Jahre alt, dunkle kurze Haare, bekleidet mit schwarzer Jacke, dunkelgraue Hose (evtl. Jeans) Mittlere Person: männlich, ca. 16 Jahre alt, ca. 165cm groß,

etwas kräftigere Statur, dunkle kurze Haare, bekleidet mit

hellgrauem Kapuzenpulli, darüber eine schwarze Weste, hellgraue

Hose (vermutlich Jogginghose)

etwas kräftigere Statur, dunkle kurze Haare, bekleidet mit hellgrauem Kapuzenpulli, darüber eine schwarze Weste, hellgraue Hose (vermutlich Jogginghose) Kleinste Person: männlich, ca. 150-160cm groß, dünne Statur,

dunkle, seitlich kurz rasierte Haare, dunkel bekleidet

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Nord unter tel.: 06221-45690 zu melden.

Heidelberg: Brand in Heidelberger Altstadt; drei Häuser derzeit unbewohnbar; Brandort beschlagnahmt; Kripo ermittelt; Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg – Nach dem verheerenden Brand in der Heidelberger Altstadt sind

drei Häuser derzeit noch unbewohnbar. Die insgesamt 14 Bewohner sind

anderweitig, auch in einem Hotel in der Altstadt untergebracht.

Von der Expertise eines sachverständigen Statikers ist es abhängig, wann die

Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, die zwischenzeitig die

weiteren Ermittlungen übernommen haben, die beschlagnahmte Brandwohnung betreten

können.

Am frühen Sonntagmorgen war im in einer Wohnung zweiten Obergeschoss eines

Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße aus unbekannter Ursache ein Feuer

ausgebrochen und hatte sich auf das darüber liegende Dachgeschoss ausgebreitet.

Trotz schnellen Eingreifens mehrerer Feuerwehren mit über 100 Einsatzkräften,

griff das Feuer auf die Dachgeschosse zweier unmittelbar benachbarter Häuser

über.

Der entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht näher beziffern, dürfte jedoch

im siebenstelligen Bereich liegen.

Der 29-jährige Bewohner der Brandwohnung zog sich leicht Brandverletzungen zu,

die in einer Klinik ambulant behandelt wurden.

Die Ermittlungen der Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

dauern an.

Heidelberg: Brand in Heidelberger Altstadt

Heidelberg – Gegen 01:20 Uhr gingen bei den Leitstellen von Feuerwehr und

Rettungsdienst mehrere Notrufe ein, die einen Zimmerbrand in der Hauptstraße

meldeten. Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet eine Einzimmerwohnung im

2. OG am Sonntagfrüh in Brand. Der 29-jährige Mieter versuchte noch selbst den

Brand zu löschen, zog sich hierbei aber Verbrennungen zu und musste die Wohnung

verlassen. Nach Eintreffen der Rettungskräfte wurden 15 Personen evakuiert und

in einem bereitgestellten Bus untergebracht, während sich das Brandgeschehen auf

den Dachstuhl ausbreitete. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg und ihre Abteilungen

der Freiwilligen Feuerwehren konnten aufgrund der engen Bebauung ein Übergreifen

auf benachbarte Häuser nicht verhindern, aber letztendlich das Feuer unter

Kontrolle bringen. Die ersten Ermittlungen hat noch in der Nacht der

Kriminaldauerdienst aufgenommen. Aufgrund von Nachlöscharbeiten und Untersuchung

der Bausubstanzen durch einen Statiker kann der Brandort noch nicht betreten

werden. Der Sachschaden ist noch nicht bezifferbar. Der 29-Jährige konnte nach

Behandlung das Krankenhaus bereits wieder verlassen. *mm

Heidelberg: Pkw kommt von der Fahrbahn ab; Fahrer schwer verletzt

Heidelberg – Am Sonntag gegen 00.04 Uhr befuhr ein 45-jähriger Opel-Fahrer

die Pleikartsförster Straße in Richtung Speyerer Straße. An der Einmündung zur

Albert-Fritz-Straße kam er vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit nach links

von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr er zunächst einen Begrenzungspfosten und

stieß im weiteren Verlauf gegen einen dort ordnungsgemäß geparkten

Mercedes-Benz. Der 45-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein

Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht. Beide Fahrzeuge, jeweils

mit Totalschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro, mussten abgeschleppt werden.

Heidelberg-Handschuhsheim/ Gartenhaus im Vollbrand

Heidelberg – Im Gewann Hühnerstein geriet am frühen Samstagmorgen, kurz

nach 03.00 Uhr, ein Gartenhaus aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die

Feuerwehr versucht derzeit das Feuer zu löschen. Ob sich in der Hütte Personen

aufhielten ist bislang nicht bekannt.

Heidelberg u. Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) – Suche nach 81-jähriger Dame im Bereich Heidelberg-Rohrbach u. Leimen – Einsatz von Suchhunden und Polizeihubschrauber – Vermisste wohlbehalten aufgefunden

Heidelberg u. Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) – Am Freitagmittag gegen 13:00

Uhr, wurde eine 81-Jährige Frau aus Leimen als vermisst gemeldet. Die Dame

befand sich zuvor, mit Ihrem Ehemann, in einem Einkaufszentrum in

Heidelberg-Rohrbach und hatte sich, durch diesen unbemerkt, gegen 10:45 Uhr in

unbekannte Richtung entfernt. Da aufgrund des Gesundheitszustandes der Dame

nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sie sich in einer hilflosen Lage

befindet, wurden Suchmaßnahmen mit starken Kräften in den Bereichen

Heidelberg-Kirchheim, Heidelberg-Rohrbach und Leimen eingeleitet, bei welchen,

neben der Rettungshundestaffel des DRK, auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz

kam. Gegen 20:10 Uhr wurde die Vermisste durch einen Verkehrsteilnehmer im

Bereich Kirchheim aufgefunden und konnte im Anschluss wohlbehalten an Angehörige

übergeben werden.

Heidelberg: Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkt Haftbefehl gegen 31-Jährigen wegen Verdachts des unerl. Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge – 18kg Amphetamin

Mannheim – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat Haftbefehl gegen einen 31-jährigen Mann

aus dem Raum Köln erwirkt. Er steht im dringenden Verdacht des unerlaubten

Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie der Teilnahme

an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Versicherungsschutz sowie der Urkundenfälschung.

Der 31-jährige Tatverdächtige sollte am Mittwoch, den 03.02.2021, gegen 11 Uhr von einer zivilen Fahndungsstreife der Autobahnpolizei Walldorf auf der A 61 in Fahrtrichtung Heilbronn kontrolliert werden. Zunächst folgte der Tatverdächtige mit seinem VW Golf dem Polizeifahrzeug, in der Ausfahrt zur Tank- und Rastanlage

Hockenheim zog er jedoch unvermittelt wieder auf die Hauptfahrbahn und

beschleunigte sein Fahrzeug, um sich der Kontrolle zu entziehen. Während die

Fahndungsstreife sowie eine weitere Polizeistreife dem flüchtenden VW folgten,

überholte dieser mehrfach rechts und auf dem Standstreifen links von ihm

fahrende Pkw und Lkw. In der Parallelfahrbahn am Autobahnkreuz Walldorf bog er

plötzlich in die Überleitung zur A 5 in Richtung Heidelberg ab. Hier verlor er

die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal in die rechten Leitplanken.

Er wurde am Unfallort festgenommen und zur ärztlichen Untersuchung zunächst in

ein Krankenhaus begleitet.

Bei der Unfallaufnahme wurden in seinem Fahrzeug 18 Kilogramm Amphetamin

aufgefunden und beschlagnahmt.

Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die am Fahrzeug

angebrachten Kennzeichen im Erftkreis entwendet worden waren und der VW Golf

nicht zugelassen und ohne Versicherungsschutz war. Zudem ist der Tatverdächtige

nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Durch die Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde beim Amtsgericht Heidelberg

Haftbefehl gegen den 31-Jährigen erwirkt. Er wurde am Mittwochnachmittag der

Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Nach der Eröffnung

des Haftbefehls wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt

eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Rauschgiftdezernats

der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Weitere Geschädigte, die durch die Fahrweise des 31-Jährigen gefährdet worden

sind, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.