Einbruch in Metallcontainer

Bad Sobernheim

Im Zeitraum zwischen 31.12.2020, 14:00 Uhr bis 06.03.2021, 11:45 Uhr, wurden auf einem nichtumfriedeten Gartengelände zwei dort abgestellte Metallcontainer aufgebrochen. Das Gartengelände befindet sich Ortsausgang Bad Soberheim, Fahrtrtg. Steinhardt, parallel zur L 233, auf der rechten Seite, Gemarkung „Dhomberg“. Aus den Containern wurden ein Motorrasenmäher der Marke Grizzly, eine 11 kg Propangasflasche, ein Gasheizstrahler, eine 15 kg CO2 Flasche, ein mobiler Hähnchengrill und eine dreisitzige Rattan-Sitzlounge entwendet. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Kirn, 06752 – 1560, zu melden

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Einselthum

Am 08.03.2021, gegen 11:24 Uhr, ereignete sich auf der B47 bei Einselthum ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der alleinige Fahrzeuginsasse befuhr die B47 von Zellertal kommend in Fahrtrichtung Albisheim. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 28-jährige Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Bäumen. Im Anschluss überschlug sich der PKW mehrfach und kam in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stehen. Der Unfallverursacher wurde hierbei schwerverletzt, am PKW entstand Totalschaden.

Geldbeutel entwendet

Kirchheimbolanden

Erneut wurden am Wochenende in zwei Kirchheimbolander Einkaufsmärkten zwei Kundinnen die Geldbörsen aus der Tasche entwendet. In einem Fall wurde der Täter dabei beobachtet, wie er vor der Verbandsgemeindeverwaltung in Kirchheimbolanden einen Geldbeutel ausräumte und ihn im Gebüsch entsorgte. Er konnte später einer Kundin zugeordnet werden. Der Täter konnte unerkannt entkommen.

Sachbeschädigungen an Wahlplakaten diverser Parteien

Eisenberg (Pfalz)

Am Sonntag, dem 07.03.2021, konnten nach vorangegangener Mitteilung Beschädigungen an Wahlplakaten unterschiedlicher Parteien in Eisenberg festgestellt werden. Dabei wurden die großen, aufgestellten Plakate von bislang unbekannten Tätern zerschnitten oder zerrissen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Brand eines Hochsitzes

Ilbesheim

Am 06.03.2021 gegen 22:30 Uhr wurde durch unbekannte Täter ein Hochsitz auf einer Feldfläche in Ilbesheim in Brand gesetzt. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf circa 1000 EUR geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Kirchheimbolanden werden unter der Telefonnummer 06352-9110 erbeten.

Körperverletzung unter Jugendlichen; Zeugen gesucht!

Bahnhof Bad Sobernheim

Am 06.03.2021 gegen 18:10 Uhr kam es am Bahnhofsvorplatz von Bad Sobernheim zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. Verbale Streitigkeiten zwischen einem 14-Jährigen und seinem bis Dato unbekannten Widersacher endeten in Handgreiflichkeiten. Der Unbekannte schlug hierbei dem 14-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Durch den Schlag ging der Geschädigte zu Boden. Letztendlich erlitt der 14-Jährige Nasenbluten und eine Schürfwunde an der linken Hand. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Er soll zwischen 15 und 17 Jahren jung und südlicher Abstammung gewesen sein. Ferner trug er kurze dunkle Haare, eine rote Jacke und war circa 180cm groß. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

Versammlung auf dem Kornmarkt

Bad Kreuznach

Am Samstag, dem 06.03.2021 kam es wie in den Wochen zuvor von 15.00 – 17.00 Uhr zu einer durch die Querdenker 671 angemeldeten Versammlung auf dem Kreuznacher Kornmarkt. Die Veranstaltung wurde durch den Kommunalen Vollzug der Stadt und die Polizei begleitet. Es kam zu keinen besonderen Vorkommnissen.