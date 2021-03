36-jähriger Randalierer landet im Polizeigewahrsam

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Randalierers ist die Polizei am Wochenende zu

einem Mehrfamilienhaus im westlichen Stadtgebiet gerufen worden. Ein 36-jähriger

Mann randalierte am Samstagnachmittag aus noch unbekannten Gründen im Flur des

Hauses und ließ sich nicht beruhigen.

Die Einsatzkräfte machten den stark alkoholisierten Mann in einer Wohnung

ausfindig und wollten ihn zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam nehmen;

er leistete jedoch Widerstand, so dass nach mehrmaliger Androhung schließlich

das Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) eingesetzt wurde. Der Mann konnte

anschließend gefesselt werden und wurde bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam

genommen. Er hatte laut Schnelltest einen Alkoholpegel von 2,9 Promille. Auf den

36-Jährigen kommt eine Strafanzeige zu. |cri

Messer gezückt und Geld abgeknöpft

Kaiserslautern (ots) – Eine räuberische Erpressung ist der Polizei in der Nacht

von Samstag auf Sonntag aus der Innenstadt gemeldet worden. Gegen 3.20 Uhr

verständigten zwei junge Männer die Polizei, nachdem ihnen zwei Unbekannte

Bargeld „abgeknöpft“ hatten.

Demnach waren die beiden 23 Jahre alten Männer zu Fuß unterwegs auf der Suche

nach einem Zigarettenautomaten. Als sie den beiden Unbekannten begegneten,

fragten sie diese, wo der nächste Automat sei. Gemeinsam gingen sie ein Stück in

Richtung Stadtpark, bis einer der Unbekannten plötzlich ein Messer zückte und

von den beiden 23-Jährigen Bargeld verlangte. Die beiden Opfer händigten ihre

Geldscheine aus, anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Von ihnen liegt derzeit lediglich folgende Beschreibung vor: Der Täter, der das

Messer zückte, soll 1,85 Meter groß sein, glatte schwarze Haare haben, war

bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke und sprach pfälzischen Dialekt. Sein

Begleiter sei etwas kleiner gewesen, ungefähr 1,78 Meter, hatte lockige schwarze

Haare und trug blaue Jogginghosen.

Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Zwei Brände in einer Nacht

Mackenbach/Erzenhausen (ots) – In Mackenbach und Erzenhausen musste die

Feuerwehr am späten Sonntagabend und in der Nacht zu Montag zu zwei Bränden

ausrücken. An den beiden Orten waren eine Garage, ein Carport und eine

angrenzende Scheune in Brand geraten. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

Zunächst war am späten Abend der Brand eines Carports aus Mackenbach gemeldet

worden. Dabei wurden zwei Motorräder, Gabelstabler und eine Photovoltaik-Anlage

stark beschädigt und auch die angrenzende Scheune in Mitleidenschaft gezogen.

Erste Schadenschätzungen liegen im unteren sechsstelligen Bereich.

In der Nacht ging dann die zweite Brand-Meldung aus Erzenhausen ein. Hier war

eine Garage mitsamt dem darin abgestellten Pkw betroffen. Der Schaden wird auf

mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. |cri

Unfall unter Drogeneinfluss – Gas und Bremse verwechselt

Kaiserslautern (ots) – Gaspedal und Bremse verwechselt hat am späten

Sonntagabend ein Autofahrer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der

Mannheimer Straße. Mit seinem Wagen krachte der 23-Jährige gegen ein parkendes

Auto und verursachte Sachschaden in Höhe von mindestens 2.500 Euro. Wie sich

später herausstellte stand der Mann mutmaßlich unter Drogeneinfluss. Nach dem

Unfall war er zunächst nach Hause gefahren, von dort aus verständigte er die

Polizei. Dann fuhr der 23-Jährige zurück zur Unfallstelle. Während der

Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Fahrer drogentypische

Auffälligkeiten fest. Ein Test reagierte positiv auf den Wirkstoff von Cannabis.

Der 23-Jährige räumte ein, öfters mal einen Joint zu rauchen. Ihm wurde eine

Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein und den Autoschlüssel musste der Mann

bei der Polizei abgeben. Er blickt jetzt einem Strafverfahren entgegen. |erf

Erneut Zigarettenautomat aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Wieder haben sich Unbekannte an einem Zigarettenautomaten

zu schaffen gemacht (wir berichteten mehrfach). Diesmal brachen die Täter einen

Zigarettenautomaten in der Konrad-Adenauer-Straße auf. Ein Zeuge meldete am

Sonntagabend den beschädigten Automaten der Polizei. Die unbekannten Täter

brachen mittels eines Hebelwerkzeuges den Automaten auf. Ob und wie viel Bargeld

sie erbeuteten, ist noch unklar. Auch die Höhe des Sachschadens am Automaten

steht noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges

wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Verkehrskontrollen stoßen auf Unverständnis

Kaiserslautern (ots) – Eine Verkehrskontrolle kann durch Polizeibeamte im

öffentlichen Straßenverkehr jederzeit, überall und ereignisunabhängig bei jedem

Verkehrsteilnehmer durchgeführt werden. Zwei Verkehrsteilnehmerinnen sahen das

am Sonntagabend anders.

Gegen 18 Uhr sollte eine 57-jährige Frau in der Pariser Straße einer Kontrolle

unterzogen werden. Trotz Haltesignal und Blaulicht fuhr die Frau unbeirrt weiter

auf die Bundesstraße 270. Erst nachdem der Streifenwagen sich neben sie setzte

und mit der Haltekelle signalisiert wurde, dass sie anhalten solle, hielt sie am

rechten Fahrbahnrand an. Als Grund für das verspätete Anhalten, gab diese

erzürnt an, dass eine Kontrolle auf der Straße aufgrund des Verkehrs gefährlich

sei.

Eine halbe Stunde später hielten die Beamten eine 45-jährige Frau in der

Pirmasenser Straße an. Sie sollte ebenfalls einer allgemeinen Verkehrskontrolle

unterzogen werden. Auch hier konnte die Fahrerin nicht verstehen, dass es für

eine Verkehrskontrolle keinen Anlass geben muss. Sie fühlte sich schikaniert.

Erklärungsversuche der Beamten blockte die Frau ab.

Bei den anlassunabhängigen Verkehrskontrollen handelt sich um eine präventive

Maßnahme für die Sicherheit im Straßenverkehr. Rechtsgrundlage hierfür ist der §

36 Abs. 5 StVO. |elz

Frau leistet Widerstand

Kaiserslautern (ots) – Eine 39-jährige Frau hat sich am Sonntagnachmittag in der

Innenstadt mit der Polizei angelegt.

Vorausgegangen war ein Anruf ihrer Schwester bei der Polizei, weil die Frau

gedroht hatte, sich das Leben zu nehmen. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung

konnten die Beamten die 39-Jährige antreffen.

Auf die Ansprache der Beamten reagierte sie aggressiv. Sie versuchte zu fliehen.

Die Beamten holten die Frau ein und brachten sie zu Boden und nahmen sie, auch

zu ihrem eigenen Schutz, vorläufig fest.

Gegen die Festnahme leistete sie massiven Widerstand, verhielt sich

hochaggressiv und beleidigte die eingesetzten Beamten. Der Rettungsdienst

brachte die Frau schließlich in eine Fachklinik. |elz

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – In der Hasenstraße kam es zwischen dem 05.03.21, 14:00

Uhr, und dem 06.03.21, 13:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der

Verursacher von der Unfallstelle entfernte. Offenbar streifte dieser beim

Vorbeifahren die rechte Seite eines geparkten Peugeots. Anschließend entfernte

er sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet

haben oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |PvD

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Auf einem Parkplatz in der Rudolf-Breitscheid-Straße

ereignete sich am Donnerstagvormittag, in der Zeit zwischen 08:00-13:00 Uhr, ein

Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt entfernte. Offenbar

beschädigte der Unbekannte beim Ein- oder Ausparken die linke Seite eines

danebenstehenden schwarzen Opel Kombi. Anschließend entfernte er sich, ohne sich

um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder

Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen.|PvD

Unter Drogeneinfluss auf Fahrrad unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Ein 38-Jähriger aus Kaiserslautern ist am

Freitagnachmittag unter Drogeneinfluss Fahrrad gefahren. Er fiel der Funkstreife

auf, da er Schlangenlinien fuhr und zwischen Fahrbahn und Gehweg wechselte. Er

wollte sich auch zunächst einer Kontrolle entziehen, konnte jedoch in der

Ländelstraße angehalten werden. Während der Kontrolle zeigte der 38-Jährige

zudem personenbezogene Auffallerscheinungen, die auf akuten Drogeneinfluss

hindeuteten. Dem Radfahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Gegen ihn wurden Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie wegen eines

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. |PvD

Tödlicher Verkehrsunfall

Kaiserslautern (ots) – Am späten Freitagabend ereignete sich im östlichen

Stadtgebiet ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Eine junge Verkehrsteilnehmerin

erlitt tödliche Verletzungen.

Die 22-jährige Frau befuhr mit ihrem Auto die Daennerstraße und wollte an der

Kreuzung nach links in die Mannheimer Straße abbiegen. Hierbei missachtete sie

die Vorfahrt einer 20-Jährigen, die mit ihrem PKW die Mannheimer Straße

stadtauswärts befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zu dem folgenschweren

Zusammenstoß.

Die 22-Jährige und ihre 26-jährige Beifahrerin mussten mit lebensbedrohlichen

Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden, wo die Fahrerin an ihren

Verletzungen verstarb.

Die Unfallgegnerin und ihr 21-jähriger Beifahrer erlitten ebenfalls

Verletzungen, die eine stationäre Behandlung erforderlich machten.

Alle Unfallbeteiligten sind Angehörige der US-Streitkräfte.

Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Ein

Sachverständiger ist mit der Erstellung eines Unfallgutachtens beauftragt. Die

Mannheimer Straße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Die amerikanische Militärpolizei unterstützte an der Unfallstelle mit drei

Streifenwagenbesatzungen. Die Feuerwehr Kaiserslautern war mit vier Fahrzeugen

und 12 Einsatzkräften vor Ort. Für die medizinische Hilfe am Unfallort sorgten

neun Rettungskräfte. |PvD

In fremde Wohnung geschaut

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Möglicherweise hat ein Trio am

späten Donnerstagabend versucht eine Wohnung in der Hauptstraße auszubaldowern.

Eine Bewohnerin stellte zwei Personen fest, die durchs Fenster einer

Nachbarwohnung schauten. Als die Unbekannten von einem Zeugen angesprochen

wurden, ergriffen sie die Flucht. Sie rannten in den Wald und in Richtung der

Burg davon, wo offensichtlich eine dritte Person auf sie wartete. Bei dem Trio

soll es sich um zwei Männer und eine Frau gehandelt haben. Der Zeuge verfolgte

die Unbekannten, verlor sie aber aus den Augen. Die Polizei suchte nach den

Verdächtigen, konnte aber sie auch nicht mehr ausfindig machen.

Wenn auch Sie Verdächtiges beobachten, informieren Sie die Polizei! Im Notfall

sind wir unter der Notrufnummer 110 rund um die Uhr für Sie da. |erf

Verrostete Infanteriegranate gefunden

Kaiserslautern (ots) – Im Bereich des Heiligenbergtunnels ist am Mittwoch bei

Messarbeiten an einer Gasleitung eine alte Infanteriegranate gefunden worden.

Die Weltkriegsmunition lag südlich der Bahntrasse in der Nähe eines Wanderwegs.

Ein Arbeiter fand am Nachmittag die verrostete Granate und informierte die

Polizei. Das Geschoss wurde vom Kampfmittelräumdienst abtransportiert. |erf

In Baugrube gestürzt

Kaiserslautern (ots) – Eine Fahrradfahrerin ist am Donnerstagabend in der

Fischerstraße in eine Baugrube gestürzt. Die Frau fuhr um 18.30 Uhr durch einen

Baustellenbereich und entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Vermutlich

war sie mit unangepasster Geschwindigkeit unterwegs und fuhr geradewegs in einen

am Fahrbahnrand ausgehobenen Baustellenschacht. Bei dem Unfall verletzte sich

die 63-Jährige leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

|erf

Zusammenstoß mit Radfahrerin

Kaiserslautern (ots) – Ein Autofahrer hat am späten Donnerstagnachmittag in der

Mainzer Straße eine Fahrradfahrerin übersehen. Als der 40-Jähriger an der

Einmündung Mainzer Straße / Hertelsbrunnerring stadteinwärts abbog, kam es zum

Zusammenstoß mit der 25-jährigen Fahrradfahrerin. Die Frau fuhr auf dem Radweg,

jedoch entgegengesetzt der vorgeschriebenen Richtung. Sie stürzte und verletzte

sich leicht. Am Auto entstand Sachschaden. Die Polizei nahm den Unfall auf. |erf

Kaiserslautern (ots) – Mit den persönlichen Daten einer 48-Jährigen haben

Unbekannte eine Jahreskarte für den öffentlichen Personennahverkehr gekauft. Die

Daten der Frau haben die Täter vermutlich aus ihrem Briefkasten gestohlen. In

der Vergangenheit waren daraus Postsendungen verschwunden. Aufgefallen ist der

Betrugsversuch, als die Geschädigte angemahnt wurde, den dreistelligen

Kaufbetrag zu bezahlen. Jetzt ermittelt die Polizei. |erf

Drei Anzeigen an einem Abend

Kaiserslautern (ots) – Ein Jugendlicher hat am Donnerstagabend in der

Fruchthallstraße die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Als

die Beamten den Jungen gegen 21 Uhr ansprachen und ihn kontrollieren wollten,

verhielt er sich durchgehend unkooperativ und provokant.

Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass der 16-Jährige schon mehrfach

wegen Drogen aufgefallen ist. Er wurde daraufhin durchsucht – dabei kam eine

Marihuana-Mühle zum Vorschein, an der noch Reste einer Substanz hafteten;

vermutlich handelte es sich um Cannabis.

Der Jugendliche machte keine Angaben zur Sache und erklärte sich mit der

Vernichtung der Mühle einverstanden. Auf ihn kommt eine Strafanzeige wegen

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Wenig später hatte es eine andere Streife mit demselben Jungen zu tun. Diesmal

war er in einem Supermarkt in der Fruchthallstraße beim Stehlen aufgefallen. Der

Hausdetektiv hatte bemerkt, dass der Jugendliche in seinem Einkaufskorb eine

Dose Bier an der Kasse vorbeischmuggelte, ohne diese aufs Band zu legen und zu

bezahlen. Als er ihn ansprach, wollte der junge Ladendieb wegrennen – der

Mitarbeiter konnte ihn jedoch einholen und bis zum Eintreffen der Polizei

festhalten.

Den Beamten gegenüber gab der 16-Jährige an, dass er weggerannt sei, weil er

„keinen Bock auf die Maßnahmen im Büro“ hatte. Da gegen ihn schon seit längerem

ein Hausverbot in dem Markt besteht, wird gegen den Jugendlichen jetzt sowohl

wegen Ladendiebstahls als auch wegen Hausfriedensbruchs ermittelt. |cri

Wer hat das Auto zerkratzt?

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben in einer Tiefgarage „Am Harzhübel“

ein Auto beschädigt. Wie der Besitzer des Renault Clio am Donnerstag bei der

Polizei anzeigte, wurde der Lack seines Wagens zerkratzt.

Als Tatzeit kommt nach Angaben des Mannes der Zeitraum am Mittwochmorgen

zwischen 6 und 10 Uhr in Betracht. Hinweise auf mögliche Verursacher gibt es

leider bislang nicht.

Zeugen, denen eventuell verdächtige Personen in der Tiefgarage aufgefallen sind,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 bei der

Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße zu melden. |cri

Sportwagen in Schutzplanke gesetzt (FOTO)

Kaiserslautern (ots) – Nicht angepasste Geschwindigkeit war vermutlich die

Ursache eines Unfalls am späten Donnerstagabend in der Brandenburger Straße. Ein

24-jähriger Autofahrer, der mit seinem Honda Sportwagen in Richtung Trippstadter

Straße fuhr, kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und stieß gegen den

Bordstein. Offenbar erschrak der Fahrer dadurch so sehr, dass er das Lenkrad

verriss und stark abbremste – mit der Folge, dass der Roadster erneut von der

Fahrbahn abkam und seitlich gegen eine Wand prallte, an der eine

Metallkonstruktion befestigt war. Anschließend lenkte der 24-Jährige stark nach

links, so dass sich der Pkw drehte, rückwärts über die Gegenfahrbahn rutschte

und schließlich auf der anderen Straßenseite in die Schutzplanke krachte.

Der Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Er wurde vor Ort vom

Rettungsdienst versorgt. Trotz dringender Empfehlung der Sanitäter lehnte der

Mann weitere Untersuchungen im Krankenhaus ab.

An seinem Honda S2000 dürfte Totalschaden entstanden sein; der Wagen wurde

abgeschleppt. Auch die Schutzplanke, der Grünstreifen und die Wand mit der

Metallkonstruktion wurden beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro

geschätzt. |cri

Unfallflucht dank Zeugenhinweis geklärt

Kaiserslautern (ots) – Dank einer aufmerksamen Zeugin ist die Polizei einem

Autofahrer auf der Spur, der am Donnerstag in Kaiserslautern einen Unfall

verursacht und anschließend Fahrerflucht begangen hat. Die Frau meldete kurz

nach halb 10, dass sie in der Pariser Straße einen SUV beobachtete, der beim

Einparken rückwärts gegen ein dahinter geparktes Auto stieß. Der Fahrer sei kurz

ausgestiegen, habe sich den angerichteten Schaden angeschaut – und sich dann

eine andere Parkmöglichkeit gesucht.

Die Zeugin merkte sich das Kennzeichen des Verursachers, so dass die Polizei den

Halter ermitteln konnte. Dem Mann aus dem Rhein-Neckar-Raum steht jetzt eine

Strafanzeige ins Haus. |cri

Verhängnisvolle Verkehrskontrollen

Kaiserslautern (ots) – Eine Verkehrskontrolle ist einem Autofahrer aus

Kaiserslautern am Donnerstag zum Verhängnis geworden. Eine Polizeistreife hatte

den 29-Jährigen gegen 10.15 Uhr in der Brandenburger Straße gestoppt, weil an

seinem Auto ein Bremslicht nicht funktionierte.

Während die Beamten mit dem Fahrer sprachen, fiel ihnen auf, dass er am ganzen

Körper zitterte. Darauf angesprochen, gab der Mann an, vor Jahren Cannabis

konsumiert zu haben. Weil aber weitere Tests noch mehr Auffälligkeiten ergaben,

die auf einen aktuellen Drogenkonsum hindeuten könnten, wurde der 29-Jährige für

weitere Maßnahmen zur nächsten Dienststelle gebracht. Sein Auto musste er

vorerst stehen lassen; Schlüssel und Führerschein wurden sichergestellt.

Aus dem Verkehr gezogen wurde am Donnerstagnachmittag auch ein 37-jähriger

Autofahrer bei einer Kontrolle in der Hohenecker Straße. Der Grund: Er roch nach

Alkohol. Ein Atemalkoholtest bescheinigte dem Mann einen Pegel von 0,63

Promille. Er musste deshalb für weitere Tests mit zur Dienststelle kommen.

Aufgefallen war der 37-Jährige bei der Kontrolle aber auch noch aus einem

anderen Grund: Er war mit einem Fahrzeug mit rumänischer Zulassung unterwegs,

legte den Beamten eine italienische Fahrerlaubnis vor und gab an, seit Anfang

des Jahres in Deutschland zu leben. Weil sich dadurch der Verdacht eines

Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz ergab, wurden weitere Ermittlungen

eingeleitet. |cri