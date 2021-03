Straßennamensschilder ausgetauscht – Schriftzüge auf Gehwegen vor Parteibüros – Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) – Unbekannte haben am Sonntag 07.03.2021 im Kasseler Stadtteil Forstfeld ein Straßennamensschild mit Farbe besprüht und ein zweites entwendet. Außerdem brachten die Täter dort zusätzlich Schilder mit anderen Straßennamen an. Später am Abend fanden sich vor mehreren Büros verschiedener Parteien in Kassel zudem Schriftzüge auf dem Gehweg, die sich auf die benannten Straßennamen und deren Verbindung zur Kolonialzeit beziehen sowie deren Umbenennung fordern.

Die Straßennamensschilder der “Lüderitzstraße” und der “Wißmannstraße” wurden vermutlich am Sonntag gegen 16:30 Uhr, entwendet bzw. beschmiert. Ein Zeuge hatte zu dieser Zeit aus der Ferne mehrere dunkel gekleidete Personen beobachtet, die sich an den Schildern zu schaffen machten und schließlich flüchteten. Die Fahndung der Polizei führte anschließend nicht mehr zum Erfolg. Die alarmierten Streifen hatten im Bereich der beiden Schilder festgestellt, dass dort Schilder mit anderen Namen angebracht worden waren.

Am späten Sonntagabend gegen 23:30 Uhr, wurden dann die Schriftzüge in schwarzer Farbe vor Parteibüros in der Humboldstraße, der Schillerstraße, der Sickingenstraße und der Heinrich-Plett-Straße aufgetragen. Inhaltlich wird darin Bezug auf die Straßennamen im Stadtteil Forstfeld genommen, weshalb von einem Zusammenhang der Aktionen ausgegangen werden kann.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.

Kassel: Frau gegen Kopf geschlagen und zu Boden gestossen – Kripo sucht Zeugen

Kassel-Harleshausen (ots) – Eine 42-Jährige wurde am späten Freitagabend 05.03.2021 in Harleshausen Opfer eines Handtaschenraubes und erlitt dabei leichte Verletzungen. 2 bislang unbekannte Täter hatten sich der Frau von hinten angenähert, ihr gegen den Kopf geschlagen und sie zu Boden gestoßen. Anschließend nahmen sie die Handtasche der 42-Jährigen an sich und ergriffen die Flucht.

Täterbeschreibung:

Es soll sich um zwei männliche Jugendliche gehandelt haben, die schlank, etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß und dunkel gekleidet waren.

Wie die 42-Jährige aus Kassel kurz nach der Tat den aufnehmenden Polizisten berichtete, hatte sich der Raub gegen 22:35 Uhr ereignet. Ob die Täter ihr auf dem Weg von der Harleshäuser Straße kommend entlang der Niederfeldstraße bereits unbemerkt gefolgt waren, ist bislang nicht bekannt. Als sie gerade nach links in die Straße “Hinter den Trieschhöfen” abgebogen war, wurde sie plötzlich von hinten angegriffen. Anschließend nahmen die beiden Unbekannten die Handtasche der am Boden liegenden Frau an sich und rannten in die Immenhäuser Straße.

Zeugen hatten die Räuber in die Wolfhager Straße in Richtung Bahnhof Harleshausen flüchten sehen, wo sich ihre Spur verliert. Die sofort nach Bekanntwerden des Raubes eingeleitete Fahndung durch zahlreiche Streifen verlief ohne Erfolg. Hierbei fanden Polizisten jedoch auf dem Hof der Grundschule an der Wolfhager Straße die leere Handtasche des Opfers, aus der das Portemonnaie und das Geld fehlten.

Wer den Ermittlern des K 35 der Kasseler Kripo Hinweise zu den Tätern geben kann, meldet sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100.

Drogendealer flüchtet mit Auto vor Zivilstreife – 48-Jähriger in U-Haft

Kassel (ots) – Seine auffällige Fahrweise wurde am Freitagnachmittag 05.03.2021 einem 48-jährigen Mann auf der A 49 zum Verhängnis. Eine Zivilstreife der Kasseler Polizei war darauf aufmerksam geworden und wollte den VW-Fahrer anhalten und kontrollieren. Dieser flüchtete daraufhin mit hoher Geschwindigkeit durch die Stadtteile Waldau und Bettenhausen, bis er sein Auto schließlich in der Königinhofstraße stehen ließ und seine Flucht zu Fuß fortsetzte.

Nach kurzer Verfolgung konnten die Polizisten den 48-Jährigen einholen und festnehmen. In seinen Taschen und dem Pkw fanden sie 26 Gramm Kokain, 5 Gramm Heroin, 6 Gramm Marihuana, mutmaßliches Drogengeld, ein sogenannten Bowie-Messer und einen Teleskopschlagstock. Nachdem eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Mann aus Kassel zum Fund weiterer Betäubungsmittel führte, wurde der Tatverdächtige auf Antrag der Kasseler Staatsanwaltschaft inzwischen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen den 48-Jährigen an.

Aufgefallen war der VW der Zivilstreife der Operativen Einheit gegen 16:30 Uhr, als dieser sich an der Anschlussstelle Kassel-Auestadion zunächst auf dem Verzögerungsstreifen einordnete, dann aber auf dem Standstreifen weiter geradeaus fuhr. Als die Polizisten den Pkw kontrollieren wollten, gab der Fahrer Vollgas und flüchtete mit bis zu 100 km/h über die ehemalige B 83. Die nach der Festnahme durchgeführte Wohnungsdurchsuchung der Beamten des Kommissariats 34 der Kasseler Kripo, für die von der Staatsanwaltschaft Kassel ein Beschluss beim Gericht erwirkt worden war, führte zum Fund und der Beschlagnahme von rund 450 Gramm Opiaten, 12 Gramm Heroin, 150 Gramm Marihuana, kleineren Mengen Amphetamine und Haschisch sowie Streckmitteln.

Die Ermittlungen gegen den 48-Jährigen wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln dauern an und werden beim Kommissariat 34 der Kasseler Kripo geführt.

31-Jähriger schlägt Zugbegleiter

Bundespolizeiinspektion Kassel

Kassel (ots) – Zu Handgreiflichkeiten kam es am Freitag 05.3.2021 gegen 16 Uhr zwischen einem 31-Jährigen aus Kassel und dem Zugbegleiter einer Regionalbahn der Kurhessenbahn. Weil der Kasseler bei der Kontrolle keine Fahrkarte vorzeigen konnte, forderte ihn der 54-jährige Bahnmitarbeiter auf, den Zug im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe zu verlassen.

Damit war der 31-Jährige nicht einverstanden. Bevor er den Zug verließ, schlug er dem Zugbegleiter gegen den Arm. Der Mitarbeiter der Kurhessenbahn erstattete Strafanzeige. Wegen des Verdachtes der Körperverletzung hat jetzt die Bundespolizeiinspektion Kassel die Ermittlungen aufgenommen.

Zug im Hauptbahnhof Kassel beschmiert

Bundespolizeiinspektion Kassel

Kassel (ots) – Bislang unbekannte Täter haben einen im Hauptbahnhof Kassel abgestellten Reisezugwagen mit Farbe besprüht. Der Wagen wurde auf einer Fläche von ca. 20 Quadratmetern beschmiert. Es ist ein Schaden in Höhe von rund 1.600 Euro entstanden.

Angaben zum Tatzeitraum liegen noch nicht vor. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

