Polizei Eschwege

Haus beschädigt

(ots) – Um 07:40 Uhr befuhr heute früh ein 53-Jähriger aus Bad Laasphe mit einer Sattelzugmaschine die Sandgasse in Wehretal-Reichensachsen. Dabei touchierte der Auflieger das Ortgangsblech, zwei Dachziegeln und die dazugehörige Holzlattung eines Anwesens, wodurch ein Sachschaden von ca. 400 EUR an dem Haus entstand.

Bei Rangieren in Graben gerutscht

(ots) – Um 20:23 Uhr beabsichtigte gestern Abend ein 24-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw kurz nach dem Ortsausgag von Wellingerode wieder auf die Straße in Richtung Weidenhausen aufzufahren. Hierzu setzte er sein Auto etwas zurück und rutschte dabei rückwärts in den Straßengraben. Es entstand geringer Sachschaden von ca. 100 EUR.

Graffiti

Eschwege (ots) – In der vergangenen Nacht kam es zu einer Vielzahl von Sachbeschädigungen durch Graffiti im Stadtgebiet von Witzenhausen. Bislang wurden 10 Strafanzeigen in diesem Zusammenhang erstattet. Unbekannte haben zwischen dem gestrigen Sonntagabend und heute Morgen unterschiedlichste Objekte mit politischen Schriftzügen besprüht. Betroffen waren Hauswände, Gebäude des DRK, einer Tankstelle, eines Autohauses sowie Stromverteilerkästen, Informationstafeln und Wahlplakate zwishcen der Mündener Straße, Brückenstraße, Kniegasse und der Straße „An der Bohlenbrücke. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Um Hinweise bitte die Polizei in Witzenhausen unter Telefon: 05542/93040.

Wildunfall

(ots) – Mit einem Reh kollidierte am gestrigen Sonntagmittag ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meißner, der auf der L 3241 von Eschwege in Richtung Abterode unterwegs war. Das Reh wurde frontal erfasst und dadurch getötet.

Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 800 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Garagentor mit Hakenkreuz beschmiert

(ots) – In den Abend-/Nachtstunden vom 06.03.-07.03.21 wurde in Großalmerode-Rommerode ein Garagentor in der Bürgerhausstraße mit einem Hakenkreuzt beschmiert. Dabei handelt es sich um das linke von drei Garagentoren des dortigen Feuerwehrgerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Rommerode. Der Schaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Kripo Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Diebstahl von Kabeltrommel

(ots) – Am 06.03.21 wurden in der Siedlungsstraße in Großalmerode-Uengsterode von einem Firmengelände zwei Kabeltrommeln (Haspeln, Durchmesser: 1,70 Meter) mit Kupferkabel entwendet. Dabei konnte gegen 06:05 Uhr beobachtet werden, wie zwei dunkel gekleidete Personen die Trommeln in einen Transporter verstauten und kurz darauf davonfuhren. Der Schaden wird mit ca. 12.000 EUR angegeben.

Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93930 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Versuchter Einbruch in Bekleidungsgeschäft

(ots) – Offensichtlich versuchten unbekannte Täter in die Räume eines Modegeschäftes in der Brückenstraße in Witzenhausen einzudringen. Am Samstagmorgen, um 09:23 Uhr, wurde festgestellt, dass das Schließblech einer Zugangstür durch Gewalteinwirkung beschädigt wurde. Ein Öffnen der Tür gelang jedoch nicht, so dass es beim Sachschaden (ca. 50 Euro) blieb. Hinweise: 05542/93040.

