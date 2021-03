Mutterstadt (ots) – Am Freitag 05.03.2021 um 16.23 Uhr, brach ein Feuer in einem Wohncontainer in einer Asylunterunterkunft in der Waldstraße in Mutterstadt aus. Ein 30-jähriger syrischer Asylsuchender wird dringend verdächtigt, den Brand gelegt zu haben. Der Brand führte zur Unbewohnbarkeit des Containers. Durch den Brand entstand einen Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro.

Der Beschuldigte wurde am 06.03.2021 dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal einen Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr.

Der 30-Jährige kam anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.