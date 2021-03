Raunheim (ots) – Ein 48-Jähriger wies 2 unbekannte junge Männer am Sonntagabend 07.03.2021 gegen 20.45 Uhr in einem Linienbus darauf hin, nicht mit brennenden Zigaretten den Bus zu betreten. Daraufhin bewarfen die beiden südländisch aussehenden Männer den 48-Jährigen zunächst mit einer Bierdose und schlugen anschließend gemeinschaftlich auf ihn ein. Der Mann wurde leicht verletzt und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Zudem wurde bei der Attacke sein Mobiltelefon beschädigt.

Die beiden Angreifer flüchteten nach der Tat. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Der Geschädigte beschreibt die Flüchtigen wie folgt:

Beide jugendlich mit südländischem Erscheinungsbild. Einer der Angreifer soll dicklich sein und trug eine rote Jacke. Sein Begleiter war eher dünn und mit einer schwarzen Jacke mit weißen Applikationen bekleidet.

Hinweise werden erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960.

