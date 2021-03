Warnmeldung!

Polizei warnt vor Anrufen von Betrügern: Aktuell Anrufe durch falsche Mitarbeiter /-innen von Impfzentren und Krankenkassen im Landkreis Fulda und Vogelsberg.

Unbekannte haben am heutigen Montag in den Landkreisen Fulda und Vogelsberg versucht, in betrügerischer Art und Weise an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Sie meldeten sich am Telefon als Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen von Impfzentren und Krankenkassen und gaben an, dass sie vor einer medizinischen Leistung nochmals persönliche Daten benötigen. Auch benötige man die Nummer des Personalausweises.

Diese nutzen die Täter dann für die unterschiedlichsten Betrugsformen, wie zum Beispiel das Bestellen von Warensendungen, wobei die Opfer auf den Kosten sitzenbleiben. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die unbekannten Betrüger jedoch keinen Erfolg mit ihrer Masche.

Fallen Sie nicht auf diese Masche herein. Es ist ein Betrugsversuch!!!

Ihre Polizei rät:

Gehen Sie nicht auf die Geldforderung ein

Geben Sie keine

persönlichen Daten am Telefon preis

Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen, sowie ihre

Bankverbindungen preis

wie Schmuck an unbekannte Personen

Angehörigen und Nachbarn über diese Betrugsmasche

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen Polizei Bad Hersfeld stellt größere Menge Betäubungsmittel und Bargeld sicher

Bad Hersfeld – Die Bilanz einer Kontrolle der Bad Hersfelder Polizei: Sicherstellung von circa einem Kilogramm Marihuana, etwa 25 Gramm Kokain und mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung.

Anlass der Kontrolle am späten Dienstagabend (02.03.) in der Frankfurter Straße war der Verdacht von Corona-Verstößen wegen der Zusammenkunft von mehreren Personen. Die Beamten kontrollierten fünf Personen und die entsprechenden zwei Pkws. Bei der Durchsuchung eines 20-jährigen Bad Hersfelders fanden die Polizisten circa 25 Gramm Kokain und eine dreistellige Summe Bargeld. Außerdem stellten sie in dem Auto eines 21 Jahre alten Mannes aus Bad Hersfeld circa ein Kilogramm Marihuana sicher. Die Beamten nahmen die beiden Männer wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vorläufig fest und durchsuchten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda deren Wohnungen.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda wurden die Bad Hersfelder wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Gegen alle fünf Personen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Verordnung gefertigt.

Einbruch in Garage

Wartenberg/Landenhausen – Zwischen Montagmorgen (01.03.) und Donnerstagabend (04.03.) brachen Unbekannte in der Wilfried-Hilbrig-Straße in die Garage eines Einfamilienhauses ein. Dort durchwühlten die Täter eine Werkstatt und stahlen mehrere Werkzeuge im Gesamtwert von circa 1.000 Euro. Es entstand 250 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Fahrraddiebstahl

Schlitz – Am Freitag (05.03.) wurde festgestellt, dass Unbekannte in der Straße „Auf der Hall“ ein Fahrrad aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses gestohlen hatten. Das schwarz-grüne Mountainbike hatte einen Wert von circa 350 Euro. Hinweise zum Verbleib des Fahrrades bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt

Mücke/Nieder-Ohmen – Unbekannte versuchten in der Nacht auf Samstag (06.03.) in der Merlauer Straße erfolglos die Eingangstür eines Lebensmittelmarktes aufzuhebeln. Es entstand 400 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Hausfassade beschmiert

Freiensteinau/Ober-Moos – Am Sonntagmittag (07.03.) wurde festgestellt, dass Unbekannte die Fassade eines Hauses in der Nieder-Mooser Straße mit Farbe beschmiert hatten. Es entstand 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Rollerkennzeichen gestohlen

Schotten – Unbekannte stahlen am Sonntagabend (07.03.) in der Straße „Am Bockzahl“ das Versicherungskennzeichen 648-LBD eines Peugeot-Rollers. Der Roller stand am dortigen Sportplatz. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Unfall mit Personenschaden

Homberg – Am Samstag (06.03.), gegen 11:15 Uhr, parkte ein 53-jähriger Mann aus Homberg seinen schwarzen Ford in Homberg in der Frankfurter Straße in Höhe der Hausnummer 56. Als er sich wieder in den fließenden Verkehr einordnen und Richtung Innenstadt fahren wollte, übersah er einen vorfahrtsberechtigten 62-jähren Mann mit seinem VW Tiguan, der die Frankfurter Straße befuhr. Die beiden Fahrzeuge kollidierten seitlich miteinander. Eines der Fahrzeuge wurde auf ein weiteres geparktes Fahrzeug (Ford S-Max) geschoben und beschädigte dieses ebenfalls. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Die Fahrer beider Fahrzeuge wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Abgestelltes Postauto angefahren und geflüchtet

Herbstein – Am Donnerstag (04.03.), stand zwischen 11:25 Uhr und 11:35 Uhr ein VW-Caddy der Post AG am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Hessenstraße 52. Während dieser Zeit wurde der Pkw am linken Außenspiegel von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer touchiert, so dass ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstand. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein.

Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/9710, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Beim Ausfahren aus Grundstück Fahrzeug übersehen

Schotten – Am Samstag (06.03.), fuhr gegen 10:20 Uhr, eine Mitsubishi-Outlander-Fahrerin aus einer Grundstückseinfahrt in den fließenden Verkehr der Schloßgasse heraus. Aufgrund von Sonnenblendung übersah sie den herannahenden Chevrolet-Captiva einer anderen Fahrerin, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Beide Fahrerinnen blieben bei dem Unfall unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.700 Euro.

Wechseltrickbetrug

Fulda – Unbekannte sprachen am Freitagmorgen (05.03.), gegen 10 Uhr, auf dem Parkplatz „Kaiserwiesen“ eine 82-jährige Frau aus Fulda an und baten sie, ihnen Münzgeld zu wechseln. Dabei lenkten die Täter die lebensältere Frau ab und stahlen ihr eine größere Summe Bargeld aus der Geldbörse. Bei den Tätern soll es sich um eine Frau und einen Mann gehandelt haben, eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Einbruch in Container

Neuhof/Giesel – Am Mittwoch (03.03.) wurde festgestellt, dass Unbekannte in der Straße „Am Klößberg“ in einen Container eingebrochen waren. Die Täter stahlen eine Nebelmaschine im Wert von 30 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda/Gläserzell – Unbekannte brachen am Samstag (06.03.) in ein Mehrfamilienhaus in der Straße „Am Honigberg“ ein. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zum Haus und durchsuchten die Wohnräume. Sie stahlen Schmuck und weitere persönliche Gegenstände unbekannten Werts. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Werkzeug aus Kleintransporter gestohlen

Fulda/Bernhards – Zwischen Freitag (05.03.) und Samstag (06.03.) stahlen Unbekannte in der Burgunderstraße verschiedene Werkzeuge aus einem weißen VW Crafter. Der Kleintransporter stand in einer Firmenzufahrt. Die Täter schlugen die Heckscheibe des Fahrzeugs ein und stahlen das Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro. Sie hinterließen 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Wahlplakate beschädigt

Fulda – Am Sonntagabend (07.03.) wurden Polizei und Feuerwehr mehrere brennende Wahlplakate in der Kohlhäuser Straße gemeldet. Der Feuerwehr gelang es, diese zügig zu löschen. Durch das Feuer wurden ebenfalls einige Straßenlaternen beschädigt. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Hersfeld – Am Sonntag (07.03.), gegen 20:40 Uhr, kam es im Kreisverkehr des Uffhäuser Kreisels zu einem Unfall bei dem eine 18-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt wurde. Ein 26-jähriger Mann aus Bad Hersfeld befuhr mit seinem VW Tiguan die Meisebacher Straße aus Richtung Dippelstraße kommend und wollte in den Kreisverkehr einfahren. Dabei übersah er die im Kreisverkehr befindliche 18-jährige Frau aus Schenklengsfeld mit ihrem Audi A3. Es kam zum Zusammenstoß bei dem ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro entstand.

Einbruch in Schnellrestaurant

Bebra – Am Freitag (05.03.), gegen 05:05 Uhr, hatten es Unbekannte auf ein Schnellrestaurant in der Gottlieb-Daimler-Straße abgesehen. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten diese und stahlen nach bisherigen Erkenntnissen einen geringen Bargeldbetrag. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kehrmaschine gestohlen

Bad Hersfeld – Zwischen Dienstag (02.03.) und Freitag (05.03.) stahlen Unbekannte eine Kehrmaschine der Marke BEMA von einer Baustelle in der Europaallee. Zum Abtransport nutzten die Täter vermutlich ein entsprechend geeignetes Fahrzeug. Der Wert der Maschine wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Stampfer von einer Baustelle gestohlen

Neuenstein / Obergeis – Zwischen Montag (01.03.) und Donnerstag (04.03.) hatten es Unbekannte auf einen Stampfer (Verdichtungsramme) der Marke Ammann abgesehen. Die Täter verschafften sich auf bisher unbekanntem Weg Zutritt zum Gelände einer Baustelle in der Schulstraße und stahlen dort den Stampfer. Zum Abtransport nutzten die Täter vermutlich ein geeignetes Fahrzeug. Der Wert des Stampfers wird auf rund 1.500 Euro angegeben.

Einbruch in Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses

Bad Hersfeld – Am Donnerstag (04.03.), zwischen 05:00 Uhr und 13:00 Uhr, brachen Unbekannte in einer Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Petersberger Straße ein. Die Täter stahlen nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck, Bargeld und einen Laptop. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 350 Euro.

Bauchtasche gestohlen

Bad Hersfeld – Am Sonntag (07.03.), gegen 16:00 Uhr, kam es zum Diebstahl einer Bauchtasche in der Straße „Am Schwimmbad“, im dortigen Jahnpark. Der Geschädigte hatte seine Bauchtasche während seines Aufenthaltes im Jahnpark dort abgelegt. Der oder die unbekannten Täter nahmen die Bauchtasche an sich und flüchteten unerkannt. In der Tasche befanden sich zwei Mobiltelefone sowie Kopfhörer. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 450 Euro.

Einbruch in Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses

Bad Hersfeld – Am Sonntag (07.03.), gegen 23:50 Uhr, verschafften sich Unbekannte auf bisher unbekannte Art und Weise Zutritt in eine Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Friedloser Straße. Die Täter durchsuchen die Wohnung, stahlen jedoch nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Ob Sachschaden entstanden ist, kann noch nicht abschließend angegeben werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall

Fulda (ots)

Am Sonntag den 07.03.2021 gegen 14:45 Uhr befuhr eine 31-jährige Audifahrerin die Rabanus-Maurus-Straße und wollte die Petersberger Straße in Richtung St. Johann überqueren. Dabei missachtete sie bei ausgeschalteter Lichtzeichenanlage die Vorfahrt eines 21 Jahre alten PKW Fahrers, der die Petersberger Staße in Richtung Innenstadt befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12.000,-EUR

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld – Am 06.03.2021 um 15:43 Uhr befuhr ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer die Kiefernallee in Richtung Flugplatz. Anschließend setzte er seinen Pkw zurück und stieß mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw zusammen. Der Unfallverursacher verließ unerlaubt die Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Verkehrsunfall wurde durch Zeugen beobachtet, so dass nach polizeilicher Maßnahmen der Unfallverursacher, ein 25 jähriger Bad Hersfelder, ermittelt werden konnte. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 9500,- EUR. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt.

Kirchheim – Am 06.03.2021 gg 12:15 Uhr kam zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz eines Autohofes in Kirchheim. Dabei touchierte der unbekannte Unfallverursacher den Außenspiegel und die Tür eines gepakrten Lkw. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem Lkw handelt es sich um eine rote Zugmaschine. Der Fahrer kann wie folgt beschreiben werden: männlich, ca. 50 Jahre alt, normale Statur, sprach russisch

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfälle

Rotenburg/F. (ots)

Bebra – Am Samstag, 06.03.2021, 09:10 Uhr befuhr ein 63-jähriger Bebraner mit seinem PKW die Goethestraße in Bebra aus Richtung der Straße Am Bünberg. Zeitgleich befuhr ein 64-jähriger Bebraner mit seinem PKW die Gilfershäuser Straße aus Richtung Innenstadt. Der 64-jährige wollte nach links in die Goethestraße abbiegen und hatte den Abbiegevorgang bereits begonnen. Der 63-jährige wollte aus der Goethestraße nach links auf die Gilfershäuser Straße einbiegen, hierbei übersah er den abbiegen PKW und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. An der Einmündung gilt die Verkehrsregel „Vorfahrt gewähren“ für Verkehrsteilnehmer aus der Goethestraße. Durch den Zusammenstoß wurde der 64-jährige Fahrer leicht verletzt. Der Gesamtschaden an beiden PKW wird auf 7000,00EUR geschätzt.

Rotenburg/F. – Am Samstag, 06.03.2021, 14:30 Uhr befuhr eine 41-jährige ungarische Staatsbürgerin mit ihrem PKW die Heinz-Meise-Straße in Rotenburg aus Richtung Herz- und Kreislaufzentrum in Richtung Innenstadt. Zeitgleich fuhr eine 43-jährige Fahrzeugführerin aus Gronau (Westf.) in entgegengesetzter Richtung. Am Ausgang einer Rechtskurve geriet die Ungarin auf die Gegenfahrbahn und stieß dort seitlich mit dem entgegenkommenden PKW zusammen. Der Sachschaden an beiden PKW wird 7000,00EUR geschätzt. Beide PKW mussten abgeschleppt werden. Da während der Unfallaufnahme Atemalkoholgeruch bei der Unfallverursacherin wahrnehmbar war, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Bentley rammt Stromverteilerkasten

Fulda (ots)

Bad Hersfeld – Am Freitagabend gegen 19:25 Uhr befuhr ein 24-jähriger Hersfelder mit einem von einem Bekannten ausgeliehenen Auto den Seilerweg in Richtung Am Wendeberg. Beim Versuch nach rechts in die Straße Am Wendeberg abzubiegen verlor der Fahrer die Kontrolle über das mehr als 600 PS starke und im Neupreis über 200.000 EUR teuren Bentley Continental GT Speed und landete in der Böschung. Hierbei kollidierte er dann auch mit einem Stromverteilerkasten. Der Schaden am Stromverteiler wurde durch die Beamten auf etwa 450 EUR geschätzt. Der Schaden am Auto dürfte über 10.000 EUR betragen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der 06621 – 9320 zu melden.