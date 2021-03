Einbrecher nehmen Bargeld mit,

Flörsheim am Main, Königsberger Straße, Freitag, 05.03.2021, 17:00 Uhr bis Sonntag, 07.03.2021, 07:30 Uhr

(jn)Unbekannte hatten es im Tatzeitraum zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen auf ein Wohnhaus in Flörsheim abgesehen. Den Spuren am Tatort in der Königsberger Straße zufolge betraten die Täter das Grundstück und hebelten ein Fenster an der Gebäuderückseite auf. Durch dieses betraten die Einbrecher die Wohnräume, welche nach Wertgegenständen durchsucht wurden. Letztlich gelang den Kriminellen mit knapp 1.000 Euro Bargeld unerkannt die Flucht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Hofheim ermittelt und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.

Zeuge folgt Schläger,

Eschborn, Berliner Straße, Sonntag, 07.03.2021, 17:52 Uhr

(jn)In Eschborn ist eine 34-jährige Frau am frühen Sonntagabend von einem ihr unbekannten Mann ins Gesicht geschlagen worden. Dank eines Zeugen konnte kurze Zeit später ein 35-jähriger Mann festgenommen werden.

Um 17:52 Uhr hatte ein 82-jähriger Mann aus Eschborn in der Berliner Straße beobachtet, wie der spätere Tatverdächtige der 34-Jährigen auf dem Gehweg begegnete und ihr allem Anschein nach grundlos ins Gesicht schlug. Daraufhin alarmierte der Senior die Polizei und folgte dem Schläger, bis dieser von der Polizei festgenommen und für weitere Maßnahmen zur Wache in Eschborn sistiert wurde. Die Geschädigte wurde durch den Schlag leicht verletzt. Darüber hinaus verletzte der 35-Jährige, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen einen 22-jährigen Polizisten. Der 35-Jährige wurde anschließend in eine Klinik transportiert. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Mülltonnenbrand am helllichten Tag,

Schwalbach am Taunus, Badener Straße, Samstag, 06.03.2021, 14:29 Uhr

(jn)Am Samstagnachmittag ist in Schwalbach beim Brand einer Papiermülltonne ein Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro entstanden. Um 14:29 Uhr wurde der brennende Container in der Badener Straße entdeckt und daraufhin die Polizei sowie Feuerwehr alarmiert. Trotz schneller Löschmaßnahmen der Feuerwehr wurde das Abfallbehältnis komplett zerstört. Durch das Feuer der freistehenden Großraumpapiermülltonne wurden keine Fahrzeuge oder Häuser gefährdet.

Derzeit kann eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausgeschlossen werden, weshalb die Kriminalpolizei in Hofheim wegen vorsätzlicher Sachbeschädigung durch Feuer ermittelt. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 erbeten.

Fensterscheibe mit Stein beworfen,

Kelkheim (Taunus), Fischbach, Langstraße, Freitag, 05.03.2021, 23:54 Uhr

(jn)Im Kelkheimer Stadtteil Fischbach hat ein bislang unbekannter Mann am Freitagabend ein Fenster einer Asylunterkunft beschädigt. Um 23:54 Uhr beobachtete ein Zeuge einen etwa 50 Jahre alten Mann mit untersetztem Körperbau, als dieser einen Stein gegen eine Glasscheibe im 1. Stock des in der Langstraße gelegenen Wohnhauses warf. Hierbei wurde die äußere Fensterscheibe der Doppelverglasung beschädigt und es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro. Der Unbekannte mit graumelierten Haaren soll eine schwarze Lederjacke und eine sehr helle Hose getragen haben und sich bereits wenige Stunden zuvor in der Nähe des Gebäudes aufgehalten haben. Eine Fahndung der Polizei nach dem Täter blieb in der Nacht zum Samstag ohne Erfolg.

Weitere Hinweise zu der Tat werden von der Kelkheimer Polizei unter der Rufnummer 06195 / 6749 – 0 entgegengenommen.

Wahlplakat angezündet,

Kelkheim (Taunus), Mittelweg, Sonntag, 07.03.2021, 02:20 Uhr

(jn)In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte ein Wahlplakat in Kelkheim angezündet und damit einen Sachschaden in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrages verursacht. Gegen 02:20 Uhr entdeckte ein Autofahrer das noch glimmende Plakat im Mittelweg und alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei.

Derzeit geht die Kriminalpolizei in Hofheim von einer vorsätzlichen Tat aus und bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.

Geparkter VW beschädigt,

Kelkheim (Taunus), Robert-Koch-Straße, Donnerstag, 04.03.2021, 18:30 Uhr bis Freitag, 05.03.2021, 09:00 Uhr

(jn)Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen ist in Kelkheim ein VW Arteon bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt worden. Das Fahrzeug parkte seit Donnerstag, 18:30 Uhr unter einem Carport in der Robert-Koch-Straße. Am Freitagmorgen musste der Halter des Pkw dann einen Schaden am Stoßfänger vorne links feststellen, dessen Reparatur sich auf ca. 2.500 Euro belaufen dürfte. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Verlauf eines Wendemanövers mit dem VW kollidiert und hatte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Hinweise zur Aufklärung der Unfallflucht nimmt der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Telefonnummer 06190 / 9360 – 45 entgegen.

Zahlreiche Ordnungswidrigkeiten festgestellt, Kriftel, Hattersheim am Main, Hofheim am Taunus, Freitag, 05.03.2021 bis Samstag, 06.03.2021

(jn)Die Hofheimer Polizei hat bei Verkehrskontrollen am Freitag und in der Nacht zum Samstag mehrere Dutzend Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Zielrichtung der Maßnahmen war das Verunsichern potentieller Straftäter sowie das Ahnden von Verkehrsverstößen. Zunächst kontrollierten die Polizisten etwa 30 Autofahrer/innen zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr in der Elisabethenstraße in Kriftel und leiteten infolgedessen sechs Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Ein Nutzer eines roten Kennzeichens steht darüber hinaus im Verdacht, das zweckgebundene Kennzeichen des von ihm geführten Pkw missbraucht zu haben. Im Anschluss an die erste Kontrolle wurde eine zweite Kontrollstelle in der Neugasse in Okriftel eingerichtet. Zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr überprüften die Beamten knapp 30 Fahrzeuge und stellten 14 Handy- sowie Gurtverstöße und weitere Mängel fest. Ab 17:00 Uhr bis 19:30 Uhr wurden in der Frankfurter Straße in Hattersheim über 40 Pkw überprüft und hierbei 21 Verstöße bemerkt. Im Rahmen der letzten Maßnahme im Bereich des Hofheimer Bahnhofes fiel den eingesetzten Einsatzkräften bis 02:00 Uhr morgens lediglich ein Gurtverstoß und zwei defekte Fahrzeugbeleuchtungen auf. Ein 18-jähriger Fahranfänger zeigte gleich zwei Führerscheine vor, wobei ein Führerschein sichergestellt wurde. Ob dem 18-Jährigen nun Konsequenzen drohen, müssen weitere Ermittlungen zeigen. Erfreulicherweise waren alle der etwa 110 angehaltenen Fahrzeugführer/innen nüchtern und folglich nicht von Alkohol oder sonstigen Betäubungsmitteln berauscht.

Meldungen vom Wochenende

Verkehrsunfallflucht

Unfallort: Eschborn, Am Stadtpfad

Unfallzeit: Samstag, den 06.03.2021, 17:15 Uhr bis 20:00 Uhr

Ein schwarzer BMW X1 wurde durch den Halter unbeschädigt am Fahrbahnrand in der Straße Am Stadtpfad auf Höhe der Hausnummer 58 geparkt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Vorbeifahren gegen den Außenspiegel des geparkten Fahrzeuges. Der oder die Unfallverursacher/-in entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Der Schaden am geparkten Fahrzeug beläuft sich auf schätzungsweiße 1.000,00 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst des Main-Taunus-Kreises unter der Telefonnummer 06190 / 9360-45 zu melden.

Fahren unter Drogeneinfluss

Örtlichkeit: Sulzbach (Taunus), L3266

Zeit: Samstag, den 06.03.2021, 23:35 Uhr

Ein 24- Jähriger wurde am späten Samstagabend durch eine Streifenbesatzung der Polizeistation Eschborn auf der L3266 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnten durch die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Fahrzeugführer festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Betäubungsmittel-Schnelltest ergab einen positiven Wert auf THC. Der Fahrzeugführer wurde daraufhin zu einer Blutentnahme auf die Dienststelle sistiert. Gegen den 24- Jährigen wurde eine Strafanzeige wegen des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefertigt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde dieser von der Dienststelle entlassen.

Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Örtlichkeit: Hattersheim am Main, Lindenstraße / Ecke Bahnhofsplatz

Zeit: Freitag, den 05.03.2021, 20:00 Uhr bis Samstag, 06.03.2021, 14:00 Uhr

Der Geschädigte parkte seinen weißen Lkw, Fiat Ducato, unbeschädigt auf dem Parkplatz in der Lindenstraße / Ecke Bahnhofstraße. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde sich im Tatzeitraum mittels Spannungsbruch am Beifahrerfenster Zutritt zum Kraftfahrzeug verschafft. Aus diesem wurde ein im Fahrzeug befindlicher blauer Rucksack entwendet. Durch den Spannungsbruch entstand Sachschaden am Kraftfahrzeug des Geschädigten.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizeistation Hofheim am Taunus unter der Telefonnummer 06192 / 2079-0 zu melden.

Eschborn: Trickdiebstahl

Freitag, 05.03.2021 10:30 h Eschborn, Schwalbacher Straße 20

Ein unbekannter Täter verschafft sich durch Klingeln an der Haustüre Zutritt zu einem Mehrfamilienwohnhaus. Eine 86-jährige Bewohnerin öffnete ihm die Türe. Unter dem Vorwand einen zurückliegenden Wasserschaden beheben zu müssen und die Wasserleitungen zu überprüfen, gingen sie gemeinsam in ihre Wohnung, von dort in die Küche. Dort drehte er einen Wasserhahn auf. UT gab an, dass alles in Ordnung sei und die Geschädigte den Wasserhahn wieder schließen solle. Dabei wendete sich die Geschädigte von dem unbekannten Mann ab. Diesen Augenblick nutze der Unbekannte ging in den Flur und von dort in ein Nebenzimmer. Dort entwendete er einen Rucksack mit Geldbörse, EC-Karten und Bargeld in vierstelliger Höhe der Geschädigten. Anschließend entfernte er sich aus der Wohnung. Beschreibung: Männlich, ca. 60 Jahre, 178 cm groß, korpulent, ordentliche Kleidung, Arbeitshose/-jacke. Hinweise bitte an die Polizeistation Eschborn Tel.: 06196-96950.

Eschborn: Sachbeschädigung an PKW

Eschborn, Am Stadtpfad Freitag, 05.03.21, 18:20 h – Freitag, 05.03.21 gg 18:30 h

Eine unbekannte weibliche Person zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrertüre des silberfarbenen Skoda. Sachschaden ca. 500 EUR. Täterhinweise: weibliche Person ca. 40 Jahre, 150-160 cm groß, dunkle Haare, helle Jeanshose, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, schwarzer Audi, Hinweise bitte an die Polizeistation Eschborn Tel.: 06196-96950.

Sulzbach: Fahrt unter Drogeneinfluss/BTM Sulzbach, Landstraße 3266/Bahnstraße Samstag, 06.03.21 gg 00:03 h

Ein 20-jähriger Bad Sodener, war mit seinem PKW in Sulzbach unterwegs. Eine Streife der Polizeistation Eschborn konnte die Fahrt beobachten, stellte eine unsichere Fahrweise fest und entschloss sich das Fahrzeug und den Fahrzeugführer zu kontrollieren. Bei einer anschließenden Kontrolle erbrachte ein freiwilliger Betäubungsmittel-Schnelltest einen positiven Wert auf THC. Der Fahrer wurde mit zur Dienststelle sistiert, wo er eine Blutprobe abgeben musste.

Flörsheim: Trunkenheitsfahrt

Freitag, 05.03.21 gg 22:16 h Flörsheim, Alleestraße

Ein 32-jähriger Hochheimer, war mit seinem PKW in Flörsheim unterwegs. Ein Mitarbeiter der Stadtpolizei Flörsheim konnte die Fahrt beobachten und verständigte telefonisch die Polizei. Bei einer anschließenden Kontrolle erbrachte ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von über 2,1 %o. Der Fahrer wurde mit zur Dienststelle sistiert, wo ihm eine Blutprobe abgezweigt wurde.

Kriftel: Verkehrsunfall Sachschaden

Freitag, 05.03.21 gg 14:45 h Kriftel, Landstraße 3011

Ein 63-jähriger Hofheimer und ein 44-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Niedernhausen befuhren in dieser Reihenfolge die Landstraße 3011, hier auch Hattersheimer Straße genannt, in Richtung Hofheim. In Höhe der Gutenbergstraße beabsichtigen beide Fahrer die Kreuzung geradeaus zu passieren. Der Fahrzeugführer aus Niedernhausen bemerkte den verkehrsbedingten Halt trotz grüner Lichtzeichenanlage nicht und fuhr auf den vor ihm fahrenden PKW auf. Es entstand Sachschaden von ca. 6500.- EUR.