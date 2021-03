Einbruchsversuch in Großhandelsmarkt – Zeugen gesucht Ort:

Wiesbaden, Mz.-Kastel, Boelkestraße Zeit: Sonntag, 07.03.2021, 20:08 Uhr (cp)

Bei einem Einbruchsversuch haben Unbekannte am Sonntagabend ein Auto in einen

Nebeneingang eines Großhandelsmarktes im Wiesbadener Stadtteil Mz.-Kastel

gesteuert. Die Täter flüchteten jedoch unmittelbar nach der Tat ohne Beute. Als

bereits wenige Minuten nach Meldungseingang die ersten Streifen der Polizei

eintrafen, war von den Tätern bereits nichts mehr zu sehen. Wie sich

herausstellte, hatten sie eine Notausgangstür mit einem Auto eingedrückt und den

Markt danach kurz betreten. Anschließend flüchteten sie mit dem Fahrzeug ohne

Beute in unbekannte Richtung. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem

Fahrzeug um einen weißen Renault Espace ohne Kennzeichen gehandelt hat. Hinweise

nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter 0611/ 3450 entgegen.

Diebe nutzen Unachtsamkeit aus

Ort: Wiesbaden, Biebrich, Hagenauer Straße Zeit: Freitag, 05.03.2021, 19:10 Uhr

(cp) Am Freitagabend, gegen 19:20 Uhr, nutzten auf dem Parkplatz einer Drogerie

in der Hagenauer Straße Diebe die kurze Unachtsamkeit einer Frau und entwendeten

ihren Rucksack aus dem Einkaufswagen. Die 56-jährige Frau aus Frankfurt war

gerade dabei ihre Einkäufe in ihr Auto zu laden. Den kurzen Moment, in dem sie

eine Tasche aus dem Fahrzeug holen wollte, nutzen Unbekannte aus und entwendeten

ihren Rucksack, den sie an den Einkaufswagen gehängt hatte. Darin befanden sich

unter anderem sämtliche Ausweise, Bank- und Kreditkarten, sowie Bargeld der

Frau. Zeugen werden gebeten sich unter 0611 / 345-2540 bei der Polizei zu

melden.

Mehrere Autos in Wiesbaden beschädigt – Zeugen gesucht Ort: Wiesbaden,

Südost/Erbenheim/Schierstein Zeit: Samstag, 06.03.2021 – Sonntag, 07.03.3021

(cp) Einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursachten Unbekannte am

Wochenende in Wiesbaden, nachdem diese an mehreren Örtlichkeiten insgesamt 13

Autos beschädigten. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in der

Murnaustraße, nahe des Schlachthofs an fünf Autos die Außenspiegel abgetreten.

In der gleichen Nacht waren auch in Schierstein unbekannte Täter unterwegs. Am

Lindenbach, sowie in der nahegelegenen Bernhard-Schwarz-Straße wurden an zwei

Fahrzeugen ebenfalls Außenspiegel beschädigt. Am Sonntag wurde schließlich gegen

23:00 Uhr festgestellt, dass in der Berliner Straße in Erbenheim nicht nur an

sechs geparkten Autos die Außenspiegel abgetreten worden waren, sondern auch

eines der Fahrzeuge zerkratzt worden war. In allen Fällen sucht die Polizei nun

nach Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter 0611 / 3450 zu melden.

Fahrkartenautomaten beschädigt

Ort: Wiesbaden, Biebrich, Saarstraße / Wiesbaden, Auringen, August-Ruf-Straße

Zeit: Fr., 05.03.2021 bis Sa., 06.03.2021, 13:00 Uhr / Sa., 06.03.2021, 23:50

Uhr (cp) Bei einem Aufbruchsversuch und einer Sachbeschädigung entstanden am

Wochenende in Wiesbaden an zwei Fahrscheinautomaten rund 4000 Euro Sachschaden.

In Biebrich versuchten Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag einen

Fahrscheinautomaten in der Saarstraße aufzubrechen. Die Täter scheiterten zwar,

verursachten an dem Gerät an der Bushaltestelle Kahle Mühle aber einen Schaden

von ca. 3.000 Euro. Am Bahnhof Auringen wurde in der Nacht von Samstag auf

Sonntag ein weiterer Fahrscheinautomat beschädigt. Hier wurden gegen 23:50 Uhr,

mutmaßlich Jugendliche, von Zeugen dabei beobachtet, wie sie auf das Gerät

einschlugen. Die Täter flüchteten anschließend und hinterließen einen Schaden

von rund 1.000 Euro. Einer der Täter, ein junger Mann, soll einen Hoodie

getragen und einen Ghettoblaster dabeigehabt haben. Hinweise nimmt die Polizei

unter 0611 / 3450 entgegen.

Auto aufgebrochen

Ort: Wiesbaden, Nordost, Stiftstraße Zeit: Freitag, 05.03.2021, 17:00 Uhr bis

Samstag, 06.03., 09:15 Uhr (cp) Unbekannte Täter brachen in der Nacht von

Freitag auf Samstag in der Stiftstraße ein Auto auf und entwendeten daraus eine

Reisetasche. Am Samstagmorgen stellte die Besitzerin eines BMW um 09:15 Uhr

fest, dass ein Fenster zerstört war. Aus dem Fahrzeug, dass sie am Vorabend in

der Stiftstraße abgestellt hatte, fehlte ihre gepackte Reisetasche. Der

Gesamtschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt.

Unter Drogen auf geklautem Fahrrad erwischt Ort: Wiesbaden, Mz.-Kastel,

Otto-Suhr-Ring

(cp) Am späten Freitagabend wurde in Kastel einem Fahrradfahrer die fehlende

Beleuchtung seines Gefährts zum Verhängnis. Zum einen hatte er vermutlich Drogen

konsumiert, zum anderen war das Fahrrad zur Fahndung ausgeschrieben. Der

22-jährige Mann fiel gegen 23:25 Uhr im Otto-Suhr-Ring einer Streife auf, da er

ohne Licht unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle des Mannes ergaben

sich Hinweise darauf, dass er Drogen konsumiert hatte. Darüber hinaus stellten

die Beamten fest, dass das Dirt-Bike mit dem er unterwegs war, bereits 2015 in

Schleswig-Holstein als gestohlen gemeldet worden war. Bei dem Mann wurde eine

Blutentnahme durchgeführt und das Fahrrad wurde sichergestellt.

Anrufe von falschen Sparkassenmitarbeitern Ort: Wiesbaden, Mz.-Kastel Zeit:

Montag, 08.03.2021, vormittags (cp) Heute wurden in Kastel mehrere Menschen von

Betrügern angerufen, die sich als Sparkassenmitarbeiter ausgaben. Die

Betroffenen handelten richtig und informierten die Polizei. Die Betrüger

meldeten sich demnach als Sicherheitsbeauftragte der Sparkasse. Sie berichteten

über vermeintlich verdächtige Abbuchungen von den Konten ihrer Opfer und

versuchten sie dazu zu bringen, eine bestimmte Telefonnummer, angeblich der

Polizei Mainz, zu wählen. Dies kam den Angerufenen verdächtig vor, weswegen sie

teilweise ihre Hausbank oder auch direkt bei der „richtigen“ Polizei anriefen.

Die von den Betrügern genannten Telefonnummern gehörten selbstverständlich nicht

zur Polizei. Seien Sie bei solchen Anrufen grundsätzlich wachsam. Rufen Sie

niemals Ihnen am Telefon genannte Rufnummern zurück. Legen Sie sofort auf und

wählen Sie den Notruf 110.

Meldungen vom Wochenende

Sprinter-Fahrer bei Unfall am Wiesbadener Kreuz schwer verletzt

Wiesbaden (ots) – Am Sonntag-Nachmittag, um 17:35 Uhr, prallte der 41-jährige

Fahrer eines Mercedes-Sprinter mit HG-Kennzeichen, aus bislang ungeklärter

Ursache in den Anpralldämpfer des Fahrbahnteilers am Wiesbadener Kreuz. Der

bulgarische Fahrer kam aus Richtung Frankfurt und nach der Anschluss-Stelle

Diedenbergen von seiner Fahrspur ab. Er wurde von Rettungskräften an der

Unfallstelle behandelt und musste anschließend schwerverletzt in ein Wiesbadener

Krankenhaus eingeliefert werden. Zur Unfallursache dauern die polizeilichen

Ermittlungen noch an. Die beiden linken Fahrstreifen der Hauptspur waren für die

Dauer der Unfallaufnahme gesperrt, der Verkehr Richtung Wiesbaden wurde über die

Parallelspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Feuerwehr war zur

Absicherung des Rettungsdienstes und der Unfallstelle eingesetzt. Der Verkehr

staute sich bis zur Anschluss-Stelle Hofheim zurück. Der Gesamtschaden an der

Leitplanke und des Transportes wird auf 15.000,-EUR geschätzt. Zeugen, die den

Unfall beobachtet haben, oder denen der rote Sprinter vor dem Unfall aufgefallen

ist, werden gebeten, sich mit der Polizei-Autobahnstation Wiesbaden, unter der

Telefonnummer 0611 345-4140, in Verbindung zu setzten.

Taschendiebstahl

Wiesbaden, Kostheim, Hochheimer Straße, Freitag, 05.03.2021, 13:00 Uhr

(cp) In der Hochheimer Straße im Wiesbadener Stadtteil Mz.-Kostheim wurde am

Freitagmittag ein 75-jähriger Mann Opfer einer Taschendiebin. Der Frankfurter

war gegen 13:00 Uhr in einem dortigen Discounter einkaufen und wurde dabei von

einer unbekannten Frau angerempelt. Kurze Zeit später stellte er fest, dass sein

Portemonnaie fehlte. Die Täterin südosteuropäischer Erscheinung soll etwa 40

Jahre alt, schlank und 1,65-1,70 Meter groß gewesen sein. Sie soll dunkle

wellige oder krause, schulterlange Haare gehabt und eine graue Jacke getragen

haben. Zeugen werden gebeten sich unter 0611 / 3450 bei der Polizei zu melden.

Spiegel an Auto beschädigt – Täter festgenommen Wiesbaden, Dotzheim,

Rheintalstraße 28 Freitag, 05.03.2021, 17:55 Uhr

(cp) Ein 38-jähriger Mann wurde am Freitagabend in Dotzheim dabei beobachtet,

wie er eine in der Rheintalstraße abgestellten Mercedes beschädigte. Er konnte

kurze Zeit später festgenommen werden. Anwohner meldeten den Mann gegen 17:55

Uhr bei der Polizei, da er auf dem Parkplatz einer dortigen Werkstatt an einem

Mercedes ML 55 AMG den Außenspiegel beschädigt hatte. Aufgrund der guten

Beschreibung konnte er durch die Polizei schnell und unweit der Werkstatt

festgenommen werden. An dem SUV entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Nach Unfall mit Linienbus geflüchtet – Zeugen gesucht Wiesbaden, Mitte,

Kaiser-Friedrich-Ring/Biebricher Allee Freitag, 05.03.2021, 23:58 Uhr

(cp) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Linienbus im

Kaiser-Friedrich-Ring von einem Pkw touchiert und beschädigt. Der Verursacher

flüchtete. Der Bus der Linie 48 befuhr gegen 23:58 Uhr auf der Busspur den 2.

Ring in Richtung Hauptbahnhof. Auf dem Fahrstreifen links daneben und leicht

versetzt fuhr ein dunkler Kombi, vermutlich ein Audi A6 Avant in die gleiche

Richtung. Plötzlich bog dieser jedoch verbotenerweise nach rechts in die

Biebricher Allee ab und übersah hierbei scheinbar den Bus, an dem durch die

Kollision ein Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro entstand. Verletzt wurde zum

Glück niemand. Der Fahrer oder die Fahrerin des Kombis, der an der rechten

hinteren Fahrzeugseite beschädigt sein dürfte, fuhr sofort nach dem Zusammenstoß

weiter in Richtung Bahnhof. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter 0611 /

345-2340 entgegen.

2 x in Wiesbaden-Biebrich eingebrochen Wiesbaden-Biebrich, Varusstraße und

Dunantstraße Donnerstag, 04.03.2021, 17:00 Uhr bis Freitag, 05.03.2021, 08:55

Uhr (Varusstraße) Freitag, 05.03.2021, 17:00 Uhr bis 19:50 Uhr (Dunantstraße)

(schü) Gleich zweimal stiegen bisher Unbekannte in Biebrich in Häuser ein und

entwendeten Schmuck und Bargeld. Während in der Varusstraße die Tatzeit zwischen

den späten Nachmittagsstunden des Donnerstags und dem Freitagvormittag lag,

schlugen die Täter in der Dunantstraße am Freitag zwischen 17:00 Uhr und kurz

vor 20:00 Uhr zu. In der Varusstraße brachen die Täter eine Terrassentür auf und

durchsuchten das Einfamilienhaus. Als Diebesgut erbeuteten die Einbrecher

50,-EUR Bargeld. Hinzu kam, dass die Einbrecher nach dem derzeitigen

Ermittlungsstand bei ihrer Flucht auch noch einen Gartenzaun beschädigten. Es

entstand neben dem genannten Diebstahlsschaden ein Sachschaden von ca.

1200,-EUR. In der Dunantstraße setzten die Einbrecher zunächst eine

Außenüberwachungskamera außer Funktion, bevor sie ebenfalls eine Terrassentür

aufhebelten und anschließend aus dem Haus Echtgold- und Modeschmuck stahlen.

Hier beträgt der Sachschaden 50,-, der Diebstahlsschaden jedoch etwa 3800,-EUR.

In beiden Fällen ermittelt die Wiesbadener Kriminalpolizei und erbittet Hinweise

unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Einbrecher in Wiesbaden-Nordenstadt unterwegs Wiesbaden-Nordenstadt,

Lessingweg Freitag, 05.03.2021, 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr

(schü) Eine 80-jährige Wiesbadenerin und ihre Pflegekraft schauten gemeinsam

fern, während bisher unbekannte Einbrecher in ein Haus im Lessingweg eindrangen.

Am frühen Freitagabend nutzten die Einbrecher in Nordenstadt nach dem

derzeitigen Ermittlungsstand einen Gartenstuhl, um an ein Schlafzimmerfenster zu

gelangen und dieses zu öffnen. Durch das geöffnete Fenster gelangten sie in das

Haus und durchsuchen dort einige Schränke. Im Anschluss entfernten sich die

Täter ohne Beute. Zu einem Kontakt mit den Hausbewohnern kam es glücklicherweise

nicht. Die Kriminalpolizei der Landeshauptstadt hat die Ermittlungen aufgenommen

und bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Trickdiebstahl,

Wiesbaden, Walkmühlstraße, Freitag, 05.03.2021, 12:30 Uhr

(Fu)Einer 83-jährigen Frau wurde am Freitagmittag in der Walkmühlstraße von

einem Trickdieb eine Geldbörse aus einer Stofftasche entwendet, welche an ihrem

Rollator hing. Die Bestohlene wurde gegen 15:50 Uhr von dem Unbekannten

angesprochen und nach einer Straße befragt. Die 83 Jahre alte Dame entgegnete,

dass es diese Straße im Viertel nicht geben würde. Diese Ablenkung nutzte

wahrscheinlich ein zweiter Täter, der die Geldbörse der Geschädigten aus der

Stofftasche herausnahm und dann in unbekannte Richtung flüchtete. In der

Geldbörse befanden sich etwa 70 Euro Bargeld, Personalausweis, eine EC-Karte und

diverse weitere Ausweise der Geschädigten. Der unbekannte Täter, welcher nach

dem Weg gefragt hatte, soll männlich und 20 bis 30 Jahre alt gewesen sein.

Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2140

entgegen.

Wohnungseinbruch,

Wiesbaden, Freudenbergstraße, Samstag, 06.03.2021, 18:00 Uhr bis Sonntag,

07.03.2021, 00:00 Uhr

(Fu)Am Samstag kam es in der Freudenbergstraße zu einem Wohnungseinbruch. In der

Zeit von 18:00 Uhr bis 00:00 Uhr hebelten unbekannte Täter zunächst ein Fenster

auf. Die komplette Wohnung wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Es wurde u.

a. ein Ring im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Die Täter konnten

unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei Wiesbaden bittet Zeugen und

Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Zeugenaufruf! Schwerer Diebstahl von Pkw-Anhänger, Wiesbaden-Schierstein,

Saarbrücker Allee, Freitag, 05.03.2021, 21:34 Uhr

(Fu)Diebe erbeuteten am Freitagabend in der Saarbrücker Allee einen Anhänger im

Wert von mehreren Tausend Euro. Gegen 21:30 Uhr machten sich bislang unbekannte

Täter an einem Pkw-Anhänger zu schaffen. An dem Anhänger ist ein polnisches

Kennzeichen DB-1271 P angebracht. Ermittlungen ergaben, dass ein weißer SUV zu

der Tat verwendet worden sein könnte. Die Kriminalpolizei Wiesbaden bittet

Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden

Unfall mit hohem Sachschaden,

Wiesbaden-Naurod, Kirchhohl, Samstag, 06.03.2021, 15.30 Uhr

(akl) Am Samstag kam es gegen 15.30 Uhr zu einem Unfall an der Kreuzung

Kirchhohl / Feldbergblick in Wiesbaden-Naurod, bei dem ein Sachschaden von

17.000 Euro entstand. Eine 81jährige Frau aus Auringen befuhr mit ihrem grauen

Golf die Kirchhohl und beabsichtigte geradeaus auf die B455 aufzufahren. Aus dem

Feldbergblick wollte ein Renault mit einer 45 Jahre alten Frau aus Wiesbaden am

Steuer die vorfahrtsberechtigte Straße queren. Es kam zum Zusammenstoß auf der

Kreuzung, bei dem beide Fahrzeuge so erheblich beschädigt wurden, dass sie

abgeschleppt werden mussten.

E-Scooter mit zwei Personen durch Streife gestoppt – Fahrer steht unter Alkoholeinfluss

Wiesbaden (ots) – Am Sonntag,den 07.03.2021 gegen 00:40 Uhr, fiel einer Streife

der Präsidialwache in der Moritzstraße/Ecke Friedrichstraße ein elektrisch

betriebenes Kleinkraftrad auf, das von 2 männlichen Personen genutzt wurde.

Auffällig dabei war, dass der Fahrzeugführer während der Fahrt eine Flasche Bier

in der rechten Hand hielt. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus,

dass der 22- jährige Fahrzeugführer unter der Einwirkung von Alkohol stand. Ein

freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab um 00:45 Uhr einen Wert von 1,23

Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der

Führerschein wurde sichergestellt. Nach der Blutentnahme durch einen von der

Polizei beauftragten Arzt, wurde der Beschuldigte nach Hause entlassen.

+++Gemeinsame Pressemeldung der Stadt Wiesbaden und der Polizeidirektion Wiesbaden+++ Verkehrskontrollen im Westend durch Kommunale Verkehrspolizei und Landespolizei+++

Wiesbaden (ots) – 05.03.2021, ab 18:30 Uhr

(he) Heute Abend haben Kräfte der Kommunalen Verkehrspolizei (KVP) gemeinsam mit

Einsatzkräften der Polizeidirektion Wiesbaden verkehrspolizeiliche

Kontrollmaßnahmen mit dem Schwerpunkt einer Feuerwehrkontrollfahrt im

Wiesbadener Westend durchgeführt. Zum dritten Mal fand nun schon eine Kontrolle

dieser Art im Rahmen des Themenkomplexes „KOMPASS“ statt, an dem der Stadtteil

„Westend“ seit Dezember 2018 beteiligt ist. Ziel der Kontrollen war es, die hohe

Verkehrsbelastung im dicht besiedelten Stadtteil zu verringern, indem nicht nur

zugeparkte Gehwege und das Parken in zweiter Reihe, sondern vor allem blockierte

Rettungszufahrten geahndet werden. Dieser Aspekt ist besonders wichtig, wenn bei

Einsätzen von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei jede Sekunde zählt. Zu

diesem Zweck wurde eine Feuerwehrkontrollfahrt durch die engen Straßen des

inneren Westends vorbereitet, welche mit den Kräften der KVP sowie des

Regionalen Verkehrsdienstes der Polizeidirektion durchgeführt wurde. Mit der

Präsenz von Kontrollkräften und der konsequenten Verfolgung von

Ordnungswidrigkeiten soll insbesondere das subjektive Sicherheitsgefühl der

Bürgerinnen und Bürger gestärkt werden. Die Rückmeldungen von Anwohnerinnen und

Anwohnern vor Ort bestätigte die Wichtigkeit solcher Einsatzmaßnahmen.

Nach Angaben der Einsatzkräfte wurden während dieser Kontrollfahrt insgesamt

sechs Fahrzeuge festgestellt, die verkehrswidrig abgestellt waren. In vier

Fällen parkten Fahrzeuge jedoch in Kreuzungsbereichen, wodurch ein Weiterkommen

des Leiterwagens der Feuerwache 1 nicht mehr möglich war. Es war somit

unvermeidlich Abschleppdienste für die Fahrzeuge zu bestellen. Letztlich wurde

aber nur ein Fahrzeug abgeschleppt, die Fahrer der anderen drei kamen vor dem

Aufladen ihrer Fahrzeuge hinzu und mussten so, neben dem Verwarngeld, „nur“ die

90 Euro teure Leerfahrt bezahlen.

Winnrich Tischel, Leiter des Straßenverkehrsamtes sowie Karl-Heinz Brassat,

Leiter der Polizeidirektion Wiesbaden stellten übereinstimmend fest, dass die

enge Zusammenarbeit der Polizeidirektion Wiesbaden und Straßenverkehrsamt ein

absoluter Gewinn für beide Seiten darstellt. Kräfte der Kommunalen

Verkehrspolizei und des Verkehrsdienstes der Wiesbadener Polizei arbeiten immer

wieder bei Verkehrseinsätzen behördenübergreifend zusammen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Hund beißt Jungen im Schlosspark,

Idstein, Schlosspark am Schlossteich, 05.03.2021, gg. 14.40 Uhr

(ho)Am Freitagnachmittag wurde ein 12-jähriger Junge im Idsteiner Schlosspark

von einem Hund gebissen und dabei nicht unerheblich verletzt. Die Personen, die

mit dem Hund unterwegs waren, entfernten sich nach dem Vorfall, ohne sich weiter

um den verletzten Jungen zu kümmern und ihre Personalien zu hinterlassen. Der

Junge war gegen 14.40 Uhr mit seinem Tretroller in Richtung Skatepark unterwegs.

Auf seinem Weg durch den Schlosspark überquerte er die Holzbrücke, wo ihm eine

Frau und zwei Mädchen begegneten, die einen Hund an einer Leine führten. Im

Vorbeifahren wurde er von dem Hund unvermittelt angesprungen und im Bereich der

Hüfte gebissen. Den Angaben des Jungen zufolge hätten sich die drei Personen mit

dem Hund entfernt, ohne sich weiter um ihn zu kümmern. Der 12-Jährige gab an,

dass es sich um einen etwa 50 Zentimeter großen Hund gehandelt hätte, den er

nicht weiter beschreiben konnte. Das Mädchen dass den Hund an der Leine führte

sei ca. 6 Jahre alt, ca. 1,35 Meter groß, blonde Haare und trug eine rosafarbene

Jacke. Die erwachsene Begleiterin beschrieb er als ca. 1,65 bis 1,70 Meter groß,

mit roten, glatten Haaren, die bis zu den Ohren reichten, mit kräftiger Gestalt,

bekleidet mit einem dunklen Wollmantel. Hinweise zur Identität dieser Personen

nimmt die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Unfallflucht mit hohem Sachschaden,

Oestrich-Winkel, Rhabanusstraße, Nacht zum 07.03.2021

(ho)Bei einem Verkehrsunfall in Oestrich-Winkel ist in der Nacht zum vergangenen

Sonntag ein geparkter Pkw erheblich beschädigt worden. Der Verursacher oder die

Verursacherin flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den verursachten

Schaden zu kümmern. Der betroffenen Renault Laguna wurde am Samstagabend, gegen

21.30 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt. Gegen 01.00 Uhr wurde schließlich ein

frischer Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite festgestellt. Durch die

aufnehmenden Beamten konnten blaue Lackrückstände an dem Renault gesichert

werden. Hinweisgeber, die Angaben zum Verursacher oder der Verursacherin des

Unfalles machen können, werden gebeten, sich mit der Rüdesheimer Polizei unter

der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruchsversuch im Einkaufsmarkt,

Niedernhausen, Feldbergstraße, Nacht zum 05.03.2021

(cav)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten unbekannte Täter in ein

Lebensmittelgeschäft in Niedernhausen einzubrechen und verursachten hierbei

einen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Durch die unbekannten Täter wurde

versucht, durch ein aufgehebeltes Fenster in das Geschäft zu gelangen, wobei sie

die Alarmanlage auslösten. Daraufhin ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und

flüchteten. Sollten Sie Hinweise zu möglichen Tätern oder Täterinnen geben

können, melden Sie sich bei der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer

(06126) 9394-0.

Ladekabel von E-Fahrzeug zerschnitten, Idstein, Wörsdorf, Hollerstraße,

06.03.2021, 21:20 bis 07.03.2021, 12:50 Uhr

(cav)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes wurde in Wörsdorf das Ladekabel

eines Elektrofahrzeuges beschädigt und teilweise entwendet. Weiter wurde die

Luft aus zwei der Reifen gelassen. Der Geschädigte parkte das Fahrzeug auf

seinem Grundstück und steckte das Ladekabel zum Laden an sein E-Auto. Der oder

die unbekannten Täter gelangten im Tatzeitraum auf das Grundstück und

zerschnitten das Ladekabel. Außerdem entwendeten der oder die unbekannten Täter

einen Teil des Kabels und ließen darüber hinaus auch noch die Luft aus zwei

Reifen des E-Autos. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Täterhinweise nimmt die Polizei in Idstein unter (06126) 9394-0 entgegen.