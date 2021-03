Haßloch: Gemeindebücherei regulär geöffnet – wieder ohne Termin

Haßloch – Die Öffnung nach vorheriger Terminvereinbarung ist vorerst schon wieder Geschichte. Mit der Öffnung des Einzelhandels ist auch die Gemeindebücherei Haßloch wieder für Besucherinnen und Besucher zu den bekannten Öffnungszeiten da. „Selbstverständlich sind die Abstands- und Hygieneregeln weiterhin zu beachten“, so der zuständige Dezernent und Bürgermeister Tobias Meyer.

Aus diesem Grund bleibt die Zahl der Besucher, die sich zeitgleich in der Bücherei aufhalten dürfen, gemäß geltender Landesverordnung begrenzt. Um die maximale Besucherzahl nicht zu überschreiten, liegen am Eingang der Bücherei so genannte Einlasskärtchen aus, von denen jeder Besucher eine Karte an sich nimmt und beim Verlassen der Bücherei wieder an der Theke abgibt. Sind die Karten am Eingang vergriffen, müssen sich nachfolgende Besucher einen Moment gedulden, bis wieder Kapazitäten frei werden.

„Der Büchereibesuch ohne Terminvereinbarung ist für unsere Leserinnen und Leser sehr begrüßenswert. Schließlich kann man nun wieder spontan und kurzfristig in der Bücherei vorbeischauen, ohne vorher nach einem Termin fragen zu müssen“, so Büchereileiterin Gabi Pfadt. Über 20.000 Medien vom Bestseller über Hörbücher, DVDs und CDs bis hin zu Brettspielen stehen zum Ausleihen zur Verfügung.

Durch die reguläre Öffnung ohne Terminvereinbarung entfällt der im Januar vorübergehend eingerichtete Bestell- und Abholservice. Da die derzeitige Öffnung aber streng an den Inzidenzwert gekoppelt und beim Übersteigen der 50er-Inzidenz wieder mit Schließungen zu rechnen ist, wird man den Bestell- und Abholservice jederzeit reaktivieren können, um im Fall einer erneuten Schließung auch weiterhin die Kunden mit Lesenachschub versorgen zu können.

Für den Besuch der Gemeindebücherei ist das Tragen eines medizinischen Mundschutzes (FFP2- oder OP-Maske) Pflicht. Darüber hinaus besteht am Eingang die Möglichkeit zur Handdesinfektion.