Bad Dürkheim: Widerstand geleistet, Polizeibeamte leicht verletzt

Bad Dürkheim (ots) – Am 07.03.2021 gegen 14:00 Uhr kam es zu einer Widerstandshandlung bei der zwei Polizisten leicht verletzt wurden. Zuvor schlug eine 31-Jährige ohne Grund gegen ein vorbeifahrendes Fahrzeug und beleidigte, die ihr nicht bekannten Insassen, mit „Arschloch“.

Der 30-jährige Fahrer und ein hinter ihm fahrender 60-jähriger Zeuge hielten an und wollten die 31-Jährige beruhigen, da sie aus einem nicht erkennbarem Grund sehr aufgebracht war. In der Folge biss sie dem 30-Jährigen in die Hand und trat dem 60-Jährigen in den Genitalbereich, schlug ihm ins Gesicht und kratzte ihn am Hals.

Da die Frau sich im Rahmen der Personalienfeststellung nicht ausweisen wollte, sollte sie durchsucht werden. Hiergegen setzte sie sich durch Schlagen, Treten und Sperren aktiv zur Wehr. Erst mit den hinzugerufenen Unterstützungskräften konnte sie gefesselt, durchsucht und zur Dienststelle verbracht werden. Zwei der eingesetzten Polizeibeamten zogen sich durch die Widerstandshandlung Prellungen und Schürfwunden zu. Die 31-Jährige wurde nicht verletzt. Ein Atemalkohol- und Drogenvortest verlief negativ.

Die Beschuldigte gab an, einfach einen schlechten Tag gehabt zu haben, weitergehende Erklärungen hatte sie für ihr Verhalten nicht. Da sie sich beruhigt hatte, wurde sie von ihren Eltern auf der Dienststelle abgeholt. Gegen sie wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte ermittelt.