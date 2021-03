Kreis Kaiserslautern – Mit großem Einsatz und Engagement ist es dem Landkreis Kaiserslautern zusammen mit den sechs Verbandsgemeinden, dem DRK Kreisverband Kaiserslautern-Land, dem Malteser Hilfsdienst sowie dem MZV von Dr. Thomas Schneider gelungen, ein flächendeckendes Angebot „Testen für alle“ im Kreis zu ermöglichen.

Ab 8. März 2021 werden insgesamt 12 Corona-Schnell-Test-Zentren verteilt auf alle sechs Verbandsgemeinden an den Start gehen, um flächendeckend so genannte Antigen-Schnelltestungen anzubieten. Somit haben alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, einmal wöchentlich eine anlasslose und kostenlose PoC-Schnelltestung in einer selbstausgewählten Teststelle durchführen zu lassen.

„Dass wir die Auflagen seitens des Landes so schnell erfüllen konnten, ist vor allem dem Einsatz unseres DRK-Kreisverbandes Kaiserslautern-Land mit seinem Präsidenten Uwe Unnold und dem Kreisgeschäftsführer Michael Nickolaus zu verdanken“,

lobt Landrat Ralf Leßmeister. Zusammen mit der 1. Kreisbeigeordneten Gudrun Heß-Schmidt und in enger Zusammenarbeit mit der Bürgermeisterin und den Bürgermeistern der Verbandsgemeinden konnten Standorte für künftige Antigen-Schnelltestungen in Bruchmühlbach-Miesau, Enkenbach-Alsenborn, Mehlbach, Hochspeyer , Landstuhl, Queidersbach , Ramstein-Miesenbach, Hütschenhausen, Reichenbach-Steegen und Rodenbach gefunden werden. Alle Informationen über die Standorte der Schnell-Test-Zentren im Landkreis, sowie die dazugehörigen Öffnungszeiten entnehmen Sie dem Foto.

Die Terminvereinbarung der Testzentren des DRK erfolgt über folgende Hotline 0800/9324283 oder auf der Homepage unter www.kv-kl-land.drk.de<http://www.kv-kl-land.drk.de/>. Dort können Sie direkt online einen Termin im ausgewählten DRK-Testzentrum vereinbaren. Die Terminvereinbarung für das Testzentrum des MVZ in Rodenbach erfolgt über die Telefonnummer 0151/64193419 oder unter info@schneider-diabetes.de<mailto:info@schneider-diabetes.de>. Der Malteser Hilfsdienst bietet ohne vorherige Terminvereinbarung die Testungen an den angegebenen Öffnungszeiten an.