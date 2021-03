Zwei berauschte Fahrer und einen E-Scooter ohne Versicherung aus dem Verkehr gezogen

Edenkoben, Edesheim und Maikammer (ots) – Bereits am Samstag 06.03.2021 wurde gegen 17:55 Uhr ein 25-jähriger VW-Fahrer in der Luitpoldstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten Anhaltspunkte erlangt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Der Verdacht bestätigte sich, der Fahrer hatte am Abend zuvor einen Joint geraucht.

Auch am Sonntag 07.03.2021 ergaben sich Auffälligkeiten bei einer um 17:00 Uhr durchgeführten Verkehrskontrolle. Hier konnte ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer in Maikammer in Fahrtrichtung Diedesfeld kontrolliert werden. Ein durchgeführter Vortest reagierte positiv auf Kokain. In beiden Fällen wurden die Fahrer auf die Dienststelle verbracht und eine Blutprobe entnommen.

Es wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Auch wurde die Führerscheinstelle über die Vorfälle in Kenntnis gesetzt. Diese wird nun prüfen, ob die beiden Fahrer zur weiteren Teilnahme am Straßenverkehr geeignet sind.

Am Sonntag 07.03.2021 konnte gegen 17:30 Uhr zudem ein 32-jähriger E-Scooter-Fahrer in Edesheim festgestellt werden. Für den E-Scooter besteht eine Versicherungspflicht. Eine Versicherung konnte der Fahrer nicht vorweisen, daher wird sich dieser nun in einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen. Der E-Scooter wurde zudem sichergestellt.

Frontalzusammenstoß im Kurvenbereich

L507/Frankweiler (ots) – Glück im Unglück hatten am Samstagmorgen 06.03.2021 gegen 10:00 Uhr zwei Verkehrsteilnehmer aus dem Raum Südliche Weinstraße. Im Bereich der scharfen Rechtskurve auf der L 507, zwischen Frankweiler und Albersweiler, verlor nach ersten Ermittlungen der Unfallverursacher die Kontrolle über sein Fahrzeug. Grund hierfür dürfte eine überhöhte Geschwindigkeit gewesen sein.

Anschließend geriet er in den Gegenverkehr und stieß frontal gegen das Fahrzeug des ihm entgegenkommenden Verkehrsteilnehmers. Glücklicherweise blieb der Unfallgegner nur leicht verletzt und wurde zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Bergung der Fahrzeuge wurde die Fahrbahn beidseitig für ca. 15 Minuten voll gesperrt. Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Rangierversuche schlugen fehl

Herxheim bei Landau (ots) – Wegen des Verdachts einer Verkehrsunfallflucht muss sich ein 85-jähriger Mann aus dem Raum Heidelberg verantworten. Dieser wollte am Samstagmittag gegen 12 Uhr auf einem Parkplatz in der Oberhohlstraße in Herxheim mit seinem PKW rangieren. Dabei stieß er gegen mehrere geparkte Fahrzeuge und sogar gegen einen Betonpoller. Anschließend wollte er die Örtlichkeit verlassen, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Aufmerksame Passanten konnten den älteren Herren jedoch stoppen und ihn dazu bewegen, auf die bereits alarmierte Polizei zu warten. Der Gesamtschaden wird auf etwa 4.000 Euro beziffert. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten.