Landau: Die Polizei-News

Mit dem Kleintransporter berauscht durch Landau

Landau (ots) – Mit drogentypischen Auffälligkeiten fiel am Freitagmittag 05.03.2021 gegen 16:00 Uhr ein 45 Jahre alter PKW-Fahrer aus dem Raum Südliche Weinstraße auf. Dieser wurde durch eine Streife der PI Landau im Innenstadtbereich kontrolliert. Ein durchgeführter Urintest reagierte positiv auf Amphetamine, weshalb dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde.

Im Anschluss wurde sein Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Er muss nun mit einem Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Fundfahrrad (siehe Foto)

Landau (ots) – Passanten fiel am Samstagmittag am Feldrand des Landesgartenschaugeländes liegend, ein Fahrrad auf, welches derzeit nicht zugeordnet werden kann. Es handelt sich um ein schwarz/blaues Herren-Trekkingrad der Marke Zündapp.

Möglicherweise kann auf diesem Wege der Verlierer/Geschädigte festgestellt werden. Hinweise werden von der Polizei Landau unter der Rufnummer: 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de, entgegengenommen.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Landau (ots) – Zeugen sucht die Polizei nach einem Verkehrsunfall, welcher sich am Samstagmittag 06.03.2021 in der Zeit zwischen 11:30-12:30 Uhr im Bereich der Waffenstraße in Landau zugetragen hat. Nach ersten Ermittlungen wurde das unfallbeschädigte Fahrzeug in Höhe der Hausnummer 2 am Straßenrand geparkt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer muss mit derartiger Wucht gegen die linke Fahrertür gefahren sein, dass der PKW mit dem rechten Vorderreifen auf den Bordstein geschoben wurde. Der Schaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Die Polizei erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Rufnummer 06341 2870 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de, zu melden.

Anwohnerin findet gestohlenes “Geisterfahrrad”

Landau-Dammheim (ots) – Das in der Horststraße in Landau aufgestellte “Geisterfahrrad” ist wieder aufgetaucht. Das Fahrrad, welches nach dem tragischen Verkehrsunfall vom 25.01.2021 vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub als Mahnmal aufgestellt wurde, wurde am 24.02.2021 durch bislang unbekannte Täter an der Unfallörtlichkeit entwendet.

Umso erfreulicher ist es nun, dass das Fahrrad einer Anwohnerin des Himmelmannrings in Dammheim auffiel, welche sogleich die Polizei verständigte. Das Fahrrad wurde durch Beamte der PI Landau sichergestellt. Es wird in den nächsten Tagen an einen Berechtigten ausgehändigt.

Passantin beobachtet Verkehrsunfallflucht

Landau (ots) – Durch eine aufmerksame Landauerin wurde am Freitagmitttag 05.03.2021 gegen 12:30 Uhr ein Verkehrsunfall gemeldet, welcher sich auf einem Supermarktplatz im Bereich der Johannes-Kopp-Straße in Landau zugetragen hat. Zuvor habe eine 76-jährige Verkehrsunfallverursacherin beim Rangieren ein geparktes Fahrzeug beschädigt, dieses zunächst in Augenschein genommen und sei anschließend weitergefahren.

Durch das von der Zeugin notierte Kennzeichen konnte die Verursacherin ermittelt werden. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.000 Euro.

Betrunken hinterm Steuern

Landau (ots) – Aufmerksame Zeugen melden am Samstagabend 06.03.2021 um 22:30 Uhr einen stark schlangenlinienfahrenden Fahrzeugführer in der Landauer Innenstadt. Durch eine Streife der Polizei Landau konnte der 41-jährige Verkehrsteilnehmer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Da er stark nach Alkohol roch, wurde ihm ein Atemalkoholtest angeboten, welcher letztlich 2,16 Promille ergab. Anschließend wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Dem nicht genug, musste er aufgrund seines starken Alkoholisierungsgrads in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Führerschein wurde sichergestellt.