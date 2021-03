Verkehrsunfall mit Reanimationsmaßnahmen

Speyer (ots) – Am Samstag 06.03.2021 gegen 17:35 Uhr kam es am Treppenabgang des Bahnhofs in der Landwehrstraße in Speyer zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 60-jähriger Fahrradfahrer durch die Rettungskräfte und den Notarzt reanimiert werden musste. Möglicherweise stürzte der Radfahrer aufgrund eines medizinischen Leidens, ohne Einwirkung weiterer Verkehrsteilnehmer.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der hiesigen Polizeidienststelle unter 06232/137-0 oder per Email pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Unter Drogeneinfluss mit nicht versichertem E-Scooter unterwegs

Speyer (ots) – Ein 26-jähriger fiel am 05.03.2021 gegen 09:45 Uhr einer Polizeistreife in der Schützenstraße auf, da er mit einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle konnten die Beamten Auffälligkeiten feststellen, welche auf den Konsum von Betäubungsmitteln hinwiesen.

Der Verdacht wurde durch einen Drogentest bestätigt. Dieser reagierte positiv auf THC. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Strafverfahren wegen Führens eines nichtversicherten E-Scooters.

Einbruch in Elektrogeschäft

Speyer (ots) – In der Nacht vom 05.03.2021 auf Samstag 06.03.2021 gegen 03 Uhr wurde eine Anwohnerin in der Wormser Straße durch ein lautes Geräusch aus dem Schlaf gerissen. Ein unbekannter Täter warf einen Gullydeckel durch die Scheibe des dortigen Elektrogeschäftes und entwendete diverse Elektroartikel im Wert von ca. 2.300 EUR.

Der Tataufklärung bedarf es noch weiterer Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.