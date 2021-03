Versöhnungsgespräch eskaliert

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Nachdem die Beziehung gescheitert war, wollte sich eine 33-jährige aus Ludwigshafen am Samstag 06.03.21 mit ihrem 24-jährigen Ex-Freund aus Neckartenzlingen aussprechen. Dies führte jedoch dazu, dass der 24-Jährige seine ehemalige Geliebte an den Haaren zog, sie zu Boden drückte und bedrohte.

Durch das Einschreiten mehrerer Passanten ließ der Mann schließlich von der Frau ab. Er wird sich wegen Körperverletzung und Bedrohung verantworten müssen.

Beim Kofferraum beladen die Handtasche gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag 06.03.21 gegen 19:30 Uhr wurde im Gewerbegebiet Oggersheim einer 60-jährigen Frau die Handtasche vom Beifahrersitz ihres Pkw entwendet, als diese ihre Einkäufe in den Kofferraum einlud. Die Polizei rät: Geben sie Dieben keine Gelegenheit und lassen sie ihre Wertgegenstände beim Einkaufen nicht unbeaufsichtigt.

Versuch Straba zu stoppen misslingt – 73-Jähriger verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag06.03.2021 gegen 10:00 Uhr, kam es am Berliner Platz zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem 73-jährigen Fußgänger. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wartete dieser in Gedanken versunken am Bahnsteig.

Als sich die Türen seiner avisierten Straßenbahn bereits schlossen, griff er mit der Hand zwischen die sich schließenden Türen, welche sich jedoch aufgrund eines technischen Defekts nicht mehr öffneten und die Bahn losfuhr. Als es dem 73-jährigen schließlich gelang seine Hand mit einem Ruck aus dem Türspalt zu ziehen verlor er das Gleichgewicht, stürzte und wurde hierbei leicht verletzt.

Hungriger Ladendieb

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Freitag 05.03.21 öffnete ein 25-jähriger Ludwigshafener in einem Supermarkt in Ludwigshafen/Oppau mehrere Nahrungsverpackungen und aß davon. Als er auf sein Verhalten angesprochen wurde gab der 25-Jährige lediglich an, dass er Hunger hatte.

Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Diebstahls eröffnet. Zudem muss er mit einem Hausverbot für die Supermarkt-Kette rechnen.

Fenster von PKW mit großen Steinen beworfen

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Ein bislang unbekannter Täter warf in der Nacht von Donnerstag 04.03.21 auf Freitag 05.03.21 zwei große Steine auf einen schwarzen Ford

C-Max, welcher in der Werderstraße geparkt war.

Bei dem PKW wurde dadurch die Windschutzscheibe und das Fenster auf der Beifahrerseite beschädigt. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Tel.: 0621/963-2222.

Rollerdiebstahl

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – In der Nacht von Freitag auf Sonntag 07.03.21 entwendete ein noch unbekannter Täter in der Dessauer Straße einen Roller, welcher mit Lenkradschloss gesichert war. Der Roller konnte unweit des Tatortes in einer Unterführung beschädigt aufgefunden werden.

Vermutlich wurde er zurückgelassen, nachdem ein Kurzschließen offensichtlich fehlgeschlagen ist. Hinweise nimmt die Polizei in Ludwigshafen-Oppau unter der

Tel. 0621/963-2222 entgegen.

Taschendiebstahl in Netto-Filiale

Ludwigshafen (ots) – Zu einem Taschendiebstahl kam es am gestrigen Samstag 06.03.2021 gegen 14:30 Uhr in der Netto-Filiale der Knollstraße. Ein unbekannter Täter entwendete hier der 79-jährigen Geschädigten ihre Geldbörse, samt Ausweispapieren, aus ihrer Handtasche. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Rufnummer 0621-963-2122 entgegen.