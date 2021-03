Fahrradhelm schützt vor größeren Verletzungen

Mutterstadt (ots) – Am Samstagvormittag 06.03.2021 kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 71-jährigen Autofahrer und einem siebenjährigen Mädchen auf dem Fahrrad. Das Mädchen wollte mit ihrem Fahrrad die Verkehrsinsel in der Oggersheimer Straße queren, kollidierte hierbei mit dem PKW und stürzte auf den Kopf. Durch das Tragen eines Fahrradhelms erlitt sie lediglich eine Beule und konnte schlimmeren Verletzungen entgehen.

Brennende Strohballen in Hochdorf-Assenheim

Hochdorf-Assenheim (ots) – In den frühen Morgenstunden von Samstag auf Sonntag wird von einer aufmerksamen Mitbürgerin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis ein Brand von drei Strohballen mitgeteilt. Diese befanden sich in der Ludwigshafener Straße auf einem Feld. An den Strohballen befanden sich Wahlplakate. Der Verursacher ist bisher unbekannt.

Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung am kirchlichen Gemeindezentrum

Römerberg (ots) – Ein unbekannter Täter warf im Zeitraum 04.03.2021 bis 05.03.2021 einen unbekannten Gegenstand gegen die Scheibe des kirchlichen Gemeindehauses in Berghausen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca.500 EUR.

Die Polizei sucht Zeugen, denen verdächtige Personen im Tatzeitraum im Bereich des Gemeindezentrums in der Berghäuser Straße aufgefallen sind.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Trunkenheit im Verkehr

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Samstag 06.03.2021 gegen 23:00 Uhr, wurde auf der B9 von Worms kommend in Fahrtrichtung Frankenthal ein Pkw mit auffälliger Fahrweise festgestellt. Der Pkw wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Im Rahmen der Kontrolle konnte beim 20-jährigen Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,05 Promille.Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt. Gegen den 20-jährigen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eröffnet.

Verkehrsunfall mit Flucht

Waldsee (ots) – Am Freitag 05.03.2021 befuhr eine 18-jährige Fahranfängerin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis die L533 aus Waldsee kommend in Fahrtrichtung B9. In einem Kurvenbereich sei ihr eine weiße Limousine, ggfls. ein weißer Kombi entgegengekommen, welcher den Kurvenbereich schnitt, auf ihren Fahrbahnteil kam und den PKW der jungen Fahrerin touchierte. Um einen Frontalunfall zu vermeiden musste die Fahrerin nach rechts ausweichen und kollidierte noch mit einem Leitpfosten.

An ihrem PKW entstand erheblicher Sachschaden. Das weiße Fahrzeug entfernte sich unvermittelt von der Unfallstelle und ist weiterhin flüchtig. Das unfallverursachende Fahrzeug dürfte einen Streifschaden auf der Fahrerseite haben. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt

unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am 05.03.2021 gegen 21:20 Uhr fuhr ein BMW in der Georgenstraße in Bobenheim-Roxheim gegen eine Laterne und eine Hauswand. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Unabhängige Zeugen nannten einen dunkelfarbenen älteren BMW mit “RP” Kennzeichen als Unfallverursacher. Dieser dürfte erkennbar beschädigt sein. An der Hauswand und der Laterne entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 EUR.

Verkehrsunfallflucht

Heßheim (ots) – Zwischen 04.03.2021 und 05.03.2021 wurde auf der Landstraße zwischen Heßheim und Heuchelheim bei Frankenthal an der Einmündung in Richtung Beindersheim L453/K7 ein Wegweiser mit der Beschilderung der umliegenden Ortschaften überfahren. Vor Ort konnten Reifenspuren gesichert werden, die auf einen LKW schließen lassen.

Am Schild entstand Sachschaden in Höhe von 500 EUR.