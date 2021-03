Betrug

Frankenthal (ots) – Am 05.03.2021 erhielt eine Frankenthalerin eine vermeintlich echte E-Mail ihres Bankunternehmens, in welcher sie aufgefordert wurde ihr Bankkonto zu verifizieren. Über professionell wirkende E-Mails und Verfahrensschritte, wurde die Dame in die Irre geführt und das Konto danach um knapp 3.000 EUR unberechtigt belastet. Wenn Sie Zweifel bei der Echtheit von E-Mails oder Schreiben sind, kontaktieren Sie ihr Bankunternehmen.

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Am Samstag 06.03.2021 gegen 17:00 Uhr, fuhr ein Pkw-Fahrer in Frankenthal auf einen vorausfahrenden Pkw auf. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Kurz drauf ereignete sich in unmittelbarer Nähe ein zweiter Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw rückwärts in einen Vorgarten fuhr. Auch diesmal entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle.

Durch Zeugen konnte sowohl der Pkw, als auch der Fahrer beschrieben werden. Aufgrund der korrespondierenden Beschreibungen konnte festgestellt werden, dass es sich bei beiden Verkehrsunfällen um denselben Verursacher handelte. Nach Zeugenaussagen soll der Fahrer augenscheinlich alkoholisiert gewesen sein. Der 33-jährige Unfallverursacher stellte sich am Abend selbst bei der Polizei. Es wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts der Verkehrsunfallflucht, sowie Gefährdung des Straßenverkehrs eröffnet.

Sachbeschädigung an PKW

Frankenthal (ots) – Zwischen 02.03.2021 und 05.03.2021 wurde im Richard-Wagner-Ring in Frankenthal ein dunkler Mercedes-Benz beschädigt. Die unbekannten Täter zerkratzten u.a. die Fahrertür und verursachten einen Sachschaden von 1.500 EUR.

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Die Geschädigte stellte ihren Pkw am Samstag 06.03.2021 im Zeitraum von 14:30-15:00 Uhr auf dem Parkplatz des Kauflands in Frankenthal ab. Als sie an ihren Pkw zurückkam, stellte sie einen Schaden im hinteren Bereich der Fahrzeugtür auf der Beifahrerseite fest. Da an der Beschädigung rote Lackanhaftungen festgestellt wurden, könnte es sich bei dem Unfallverursacher um einen roten Pkw handeln. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 EUR.

Mülltonnenbrand

Frankenthal (ots) – Am Sonntag 07.03.2021 gerieten um 02:57 Uhr mehrere Mülltonnen samt Unterstand vor einem Mehrfamilienhaus in Frankenthal in Brand. Der Brand konnte durch die hinzugerufene Feuerwehr Frankenthal gelöscht werden. Durch den Brand wurden außerdem eine Laterne und ein Zaun beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 1.000 EUR. Hinweise auf die Ursache des Brands liegen bisher nicht vor.