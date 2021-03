Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 07.03.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Bei Personenkontrolle Betäubungsmittel aufgefunden

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstag, 06.03.2021, wurden gegen 09:20 Uhr zwei Personen in der Straße Zum Ordenswald, im Bereich der Bahngleise festgestellt. Hiernach wurden diese einer Personenkontrolle unterzogen, bei welcher auffiel, dass sie unter Alkoholeinfluss standen. Im Laufe der Kontrolle konnte bei einem der Personen 0,5 Gramm Haschisch aufgefunden werden. Gegen den 18-jährigen wurde ein Strafverfahren bezüglich des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Neustadt: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstag, 06.03.2021, gegen 11:40 Uhr wurde ein 34-järiger Mann in der Klausengasse mit einem E-Scooter, aufgrund eines ungültigen Versicherungskennzeichens der Farbe schwarz, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, woraufhin er seinen Weg zu Fuß fortsetzte. Er muss sich wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Bitte denken Sie daran, dass sich jährlich zum 01. März die Gültigkeit, sowie die Farbe der Versicherungskennzeichen ändert. Das aktuell gültige Versicherungskennzeichen im Jahr 2021 trägt die Farbe blau.

Neustadt: Betäubungsmittel mitgeführt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Sonntag, den 07.03.2021, gegen 03:00 Uhr wurde ein 19-jähriger mit seinem PKW in der Sauterstraße, einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Verkehrskontrolle konnten bei dem 18-jährigen Beifahrer 0,7 Gramm Marihuana und im Fahrzeug selbst eine geringe Menge an Amphetamin festgestellt und beschlagnahmt werden. Da sich keine Hinweise auf einen Einfluss von Betäubungsmittel ergaben, konnte der 19-jährige die Fahrt fortsetzen. Beide Personen müssen sich bezüglich des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel verantworten.

Neustadt: Probefahrt ohne Fahrerlaubnis

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstag, den 06.03.2021, wurde gegen 23:20 Uhr ein 31-jähriger mit einem PKW, auf einem Supermarktparkplatz in der Martin-Luther-Straße, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei gab der Mann an, eine Probefahrt auf dem Parkplatz durchzuführen. Im Laufe der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der Mann muss sich bezüglich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Auch gegen den Halter des Fahrzeuges, welcher ihm den Fahrzeugschlüssel überließ, wurde ein Strafverfahren bezüglich des Zulassens des Führens eines Kraftfahrzeuges ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Neustadt: Geburtstagsparty aufgelöst

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Sonntag, 07.03.02021, gegen 00:45 Uhr, wurden der Polizei Partylärm aus einem Mehrfamilienhaus in der Eduard-Jost-Straße in Neustadt gemeldet. Vor Ort konnte durch die Polizei der Partylärm wahrgenommen und beim Betreten des Hauses die offene Wohnungseingangstür festgestellt werden. In der Wohnung konnte der 28-jährige Wohnungsinhaber angetroffen werden, welcher gegenüber der Polizei angab den 18. Geburtstag seines Neffen zu feiern. Im Hinblick auf die aktuelle Pandemie wurde die Party mit dessen Einvernehmen aufgelöst, wonach die Personen die Örtlichkeit verließen. In der Wohnung befanden sich insgesamt 11 Personen. Bezüglich der Ahndung der möglichen Verstöße gegen die aktuelle CoBeLVO wurde die Stadtverwaltung Neustadt in Kenntnis gesetzt.

