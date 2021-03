Neustadt: Autokorso – Demo am 07. März 2021

Neustadt an der Weinstraße – Am Sonntag, 07.03.2021, ist in der Zeit von ca. 14:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr aufgrund einer mobilen Demo in Form eines Autokorsos mit Verkehrsbeeinträchtigungen in der Stadt Neustadt und den nördlichen Ortsteilen zu rechnen. Darüber informierte die Polizei.

Das Thema der Versammlung lautet „Wir bestehen auf Artikel 1 bis 20 GG. Wir fordern die sofortige Aufhebung der Coronamaßnahmen zur Beschränkung der Artikel 1 – 20 GG. Wir fordern die sofortige Aufhebung der Reisebeschränkung, insbesondere für die arbeitende Bevölkerung, welche am Wochenende ihre Freizeit nutzen möchte, um zu Ausflugszielen in der freien Natur und in den Weinbergen zu gelangen.“, so die Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße auf Anfrage.

Die Demo führt nach Polizeiangaben vom Breitenweg DLR Rheinpfalz durch Mußbach-Gimmeldingen-Königsbach-Gimmeldingen-Haardt-Rosengarten-B38-Amalienstr.-Landauer Str.-Winzinger Str.-Martin-Luther-Str.- Mußbacher Landstr.-B38 Holzhofkreisel.