Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 06.03.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Warnung vor falschen Bankmitarbeitern

Bad Dürkheim (ots) – Auch im Laufe des 05.03.21 kam es zu mehreren Anrufen vermeintlicher Bankmitarbeiter im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Dürkheim. Bei allen Anrufen meldete sich eine unbekannte männliche Person bei meist älteren Personen. Er stellte sich als Bankmitarbeiter vor und gab an, dass mit dem Konto der Angerufenen etwas nicht stimmen würde. Meist wurde von einer ungerechtfertigten Abbuchung gesprochen.

Den Angerufenen entstand kein Schaden, da sie das Gespräch direkt beendeten. Bei den angezeigten Telefonnummern handelte es um im Internet generierte Nummern, die nicht nachverfolgt werden können.

Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tipps der Polizei:

Die Polizei warnt eindringlich davor, Auskünfte über Kontoverbindungen, Bargeld oder Wertgegenständen am Telefon herauszugeben.

Bleiben Sie also misstrauisch. Lassen Sie sich niemals zu ihrem Vermögen am Telefon aushorchen.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie den Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf! Nur so werden Sie Betrüger los.

Und wenn Sie einen solchen Anruf erhalten haben, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Deidesheim: Motorrad kollidiert mit Pkw

Deidesheim (ots) – Glück im Unglück hatte ein 17-jähriger Krad-Fahrer aus Neustadt, welcher in den Nachmittagsstunden des Samstags in Begleitung seines Freundes auf der Landstraße von Deidesheim kommend in Richtung Forst unterwegs war. Beim Passieren des Abzweigs zur B 271 übersah eine 50-jährige Frau aus Ludwigshafen beim Abbiegen das von links kommende Motorrad.

Laut Aussage der Polizei, dürfte die tief stehende Sonne zu dem Unfall beigetragen haben. Das Krad konnte nicht mehr ausweichen und stieß frontal in die Seite des Pkw, wodurch der 17 jährige über den Pkw geschleudert wurde. Der nachfolgende Freund konnte noch rechtzeitig bremsen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der junge Mann zum Glück nur Blessuren durch den Sturz davon getragen haben. Sowohl das Krad, als auch der Pkw wurden bei dem Zusammenstoß total beschädigt.

Neben einem Rettungshubschrauber war auch die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Deidesheim mit starken Kräften vor Ort. Die am Unfall beteiligten Fahrer wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Aufgrund der Maßnahmen an der Unfallstelle musste die Polizei die Unfallörtlichkeit kurzfristig sperren und den Verkehr ableiten. Den entstandenen Schaden beziffert die Haßlocher Polizei auf ca. 13.000 Euro.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):