Sinsheim, Speyer: Die Technik Museen öffnen am 08. März 2021 wieder ihre Türen für Besucher

Sinsheim / Speyer – Endlich ist es soweit – die Technik Museen Sinsheim Speyer öffnen ab dem 8. März 2021 ihre Türen für Besucher. Die beiden Freizeiteinrichtungen starten wieder durch und eröffnen die Saison 2021.

Lange genug war es still in den Museumshallen. Es fehlten die strahlenden Augen der Technikfans und das Lachen der Kinder. Umso mehr freut man sich, dass nun ein Stück Normalität zurückkehrt. Das Personal steht in den Startlöchern, die Ausstellungsbereiche glänzen, die Shop und Bistros haben ihre Regale und Kühlschränke aufgefüllt – jetzt heißt es nur noch: Türen aufschließen.

Auf die Sicherheit der Besucher wird auch weiterhin größten Wert gelegt. Durch die großen Flächen im Freien sowie in den Hallen können Abstände problemlos eingehalten werden und erhöhte Reinigungsintervalle verleihen in den Besucherbereichen weitere Sicherheit.

Über das neue Onlineformular können sich Besucher unter technik-museum.de/anmeldung zu ihrem Besuch anmelden oder direkt Eintrittskarten erwerben.

Die Restaurants bleiben zwar vorerst noch geschlossen, doch in Sinsheim und in Speyer gibt es leckere Gerichte wie Pizza, Burger oder Pasta zum Mitnehmen. Die aktuellen Speisekarten findet man auf der Homepage technik-museum.de.

Jubiläen im Jahr 2021

Neben der Wiedereröffnung gibt es noch zwei weitere Gründe zum Feiern, denn das Technik Museum Sinsheim wird am 6. Mai 40 Jahre und das Technik Museum Speyer am 11. April 30 Jahre alt. Anlässlich der Jubiläen sind mehrere corona-konforme Aktionen geplant, die über das Jahr verteilt an beiden Standorten stattfinden sollen. Bereits 2020 konnten die Museen mit ihren großräumigen Hallen und Freiflächen punkten. Die entsprechenden Hygienekonzepte und die Freigabe durch die zuständigen Ordnungsämter wurden gut angenommen. „Wir lernten im vergangenen Jahr, auf was die Besucher besonderen Wert legen. Die gesammelten Erfahrungen werden nun genutzt, um den Gästen trotz Einschränkungen ein Erlebnis zu bieten“ berichtet Geschäftsführer Matthias Templin. Veranstaltungen sollen, wenn auch in reduziedann geltenden Vorgaben durchgeführt werden. Die Vorbereitungen laufen also auf Hochtouren, denn Verordnungen müssen geprüft und Hygienekonzepte sowie Alternativen ausgearbeitet werden. Aktuelle Termine finden Besucher im Online-Veranstaltungskalender der Museen unter technik-museum.de/kalender.

Neuigkeiten in den Sonderausstellungen

Im Bereich Sonderausstellungen gibt es ebenfalls Neuigkeiten. In Speyer soll Ende März das neue Lindenstraßenzimmer mit den Kulissen des Café Bayer und des Restaurants Akropolis gezeigt werden. In Sinsheim steht der Rennsport in den Startlöchern. Ab dem 26. März 2021 präsentiert das Museum in der modernen Halle 3 die neue Sonderausstellung „Red Bull World of Racing“. Die Besucher erhalten einzigartige Einblicke in die Welt des Rennsports! Alle Informationen und Angebote der Museen sowie die geltenden Schutzmaßnahmen gibt es unter technik-museum.de. Die IMAX Kinos sind aufgrund der Corona-Auflagen weiterhin geschlossen.