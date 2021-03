Eine oft unterschätzte Gefahr

Germersheim (ots) – Gerade jetzt zu Beginn der Radsaison steigen immer mehr Radfahrer auf ihre Pedelecs. Mit elektrischer Unterstützung erreichen diese Fahrräder mit elektrischem Hilfsmotor schnell eine Geschwindigkeit von bis zu 25 km/h. Das sollte man bei entsprechenden Ausweichmanövern oder Bremsvorgängen immer beachten. Einem 63-Jährigen wurde genau das am Donnerstag 04.03.2021 zum Verhängnis.

Er befuhr mit seinem Pedelec die Ludwigstraße in Germersheim. Beim Bremsen verlor er die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte. Da er keinen Helm trug, wurde er leicht verletzt und musste zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach Unfall einfach abgehauen

Bellheim (ots) – Am Donnerstag 04.03.2021 ereignete sich zwischen 09-14 Uhr ein Verkehrsunfall in der Linienstraße in Bellheim. Ein bislang unbekannter Autofahrer streifte ein dort am Straßenrand geparktes Fahrzeug und verursachte dadurch einen Schaden von etwa 4.000 Euro.

Ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern, flüchtete der unbekannte Autofahrer. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Gurtkontrollen

Germersheim (ots) – Immer noch stellt die Polizei bei Kontrollen sogenannte “Gurtmuffel” fest. Und das, obwohl der Sicherheitsgurt bei Verkehrsunfällen Leben rettet. Schon bei 30 km/h wird es unangeschnallt sehr gefährlich. Ein Aufprall mit diesem Tempo hat Studien zufolge ähnliche Folgen wie ein Sturz aus vier Metern Höhe.

Aus diesem Grund führten Germersheimer Polizisten am Donnerstag 04.03.2021 Verkehrskontrollen mit besagter Zielrichtung durch. Dabei konnten insgesamt 6 Verkehrsteilnehmer (4x LKW/2x PKW) ohne angelegten Sicherheitsgurt festgestellt werden. Alle wurden entsprechend verwarnt und zeigten sich bei einem verkehrserzieherischen Gespräch einsichtig.