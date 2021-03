Unfall mit schwer verletztem Fußgänger

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 04.03.2021 gegen 14:45 Uhr kam es auf dem Kaiserwörthdamm (Bereich Wegelnburgstraße) zu einem Unfall bei dem ein 50-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde. Ein 67-jähriger LKW-Fahrer wollte von der Shellstraße auf den Kaiserwörthdamm fahren und touchierte dabei mit seiner Seitenwand den Fußgänger.

Dieser stürzte durch den Stoß und wurde schwer am Kopf verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die B44 in Richtung Speyer zeitweise komplett gesperrt werden.

Gemeinschaftlicher und bewaffneter Ladendiebstahl

Ludwigshafen (ots) – Ein 21-Jähriger und sein 25-Jähriger Begleiter stahlen am 04.03.2021 gegen 18 Uhr, in einer Drogerie am Rathausplatz ein Parfüm im Wert von etwa 60 Euro. Dabei wurden sie von einem 44-jährigen Ladendetektiv beobachtet, der sie bis zum Eintreffen der Polizei die Fußgängerzone entlang verfolgte. Durch die Beamten konnte in einer Tasche des 21-Jährigen das Parfüm gefunden werden.

Außerdem hatte er ein Messer bei sich. Bei seinem 25-jährigen Begleiter konnte ein Tierabwehrspray festgestellt werden. Sowohl das Messer als auch das Spray wurden sichergestellt. Die jungen Männer müssen jetzt mit einer Strafanzeige wegen gemeinschaftlichen und bewaffneten Ladendiebstahls rechnen.

In Autos eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – Ein bislang Unbekannter schlug am Donnerstag 04.03.2021 zwischen 00:30-12:00 Uhr, eine Fensterscheibe eines Opel Astra ein und entwendete aus dem Fahrzeug unter anderem ein Parfüme. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 400 Euro geschätzt.

Das Fahrzeug war auf einem öffentlichen Parkplatz in der “Deutsche-Straße” in Ludwigshafen abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Auch in der Benckiserstraße drangen zwischen dem 03.03.2021, 22:00 Uhr und dem 04.03.2021, 05:30 Uhr, Unbekannte in ein Auto ein. Sie durchwühlten das Fahrzeug und entwendeten neben Dokumenten auch Bargeld. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit ermittelt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.dem.

Versuchter Einbruch in Schule

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten von Mittwoch 03.03.2021 auf Donnerstag 04.03.2021 in eine Schule in der Bruchwiesenstraße einzubrechen. Das Vorhaben die Scheibe und Glastür einzuschlagen misslang jedoch, sodass nur ein geringer Sachschaden entstand.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in Kiosk

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 03.03.2021 gegen 23:30 Uhr, wurde die Scheibe eines Kiosk in der Ludwigstraße eingeschlagen. Im Anschluss wurde Ware im Wert von etwa 30 Euro entwendet. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

PKW beschädigt

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte warfen in der Nacht von Donnerstag (04.03.2021) auf Freitag (05.03.2021) die Scheiben eines PKW ein. Der schwarze Ford C-Max war im Tatzeitraum in der Werderstraße geparkt. Aus dem Fahrzeuginnern wurden keine Gegenstände entwendet.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf 1.800 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Mülltonnenbrand

Ludwigshafen (ots) – Aus noch ungeklärter Ursache gerieten am Freitag 05.03.2021 zwei Müllcontainer in Brand und brannten aus. Der Brand in der Merianstraße wurde gegen 2.29 Uhr der Polizei gemeldet. Die Feuerwehr löschte den Brand. Durch die Flammen wurde auch die Außenfassade eines Hauses beschädigt. Das betroffene Anwesen wurden vorsorglich geräumt. Gleichzeitig brannte ein kleiner Mülleimer in unmittelbarer Nähe in der Schillerstraße/Kappellengasse.

Die Schadenshöhe wird derzeit auf 50.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.